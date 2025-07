La Juventus non si ferma più: il nuovo campione è vicino, ma c’è uno scoglio

Il mercato della Juventus si sta muovendo con decisione. Dopo il grande colpo Jonathan David, arrivato dal Lille per rinforzare l’attacco di Igor Tudor, i bianconeri puntano ora su un altro nome di spessore per completare il reparto offensivo. L’obiettivo si chiama Jadon Sancho, esterno inglese in uscita dal Manchester United. Ma tra la Juve e il giocatore resta un ostacolo importante: l’ingaggio.

Sancho, da tempo fuori dal progetto tecnico dei Red Devils, ha ormai deciso di voltare pagina e, tramite il suo entourage, sta cercando una via d’uscita. La sua priorità è tornare a misurarsi in un campionato di primo livello, e in questo senso la Juve è nettamente in vantaggio sul Fenerbahce, nonostante l’interesse concreto del club turco.

L’ala inglese ha già fatto un primo passo verso Torino, abbassando le sue richieste da 10 a 8 milioni di euro netti a stagione. La Juventus però non vuole spingersi oltre i 6-6,5 milioni, bonus inclusi. Una differenza che per ora tiene la trattativa congelata, nonostante la volontà comune di trovare una soluzione. (continua dopo la foto)

Non è solo una questione di stipendio. Anche il cartellino rappresenta un nodo da sciogliere: il Manchester United chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra giudicata gestibile dalla Juve solo in presenza di pagamenti dilazionati o formule più flessibili. Gli inglesi sarebbero disponibili a discuterne, e la sensazione è che uno spiraglio esista, sebbene al momento tutto sia in stand-by.

Il Fenerbahce resta sullo sfondo, forte di una disponibilità economica superiore. La Juventus però si sente forte dell’eventuale carta Douglas Luiz, che potrebbe entrare nell’affare in caso di triangolazioni. Sancho, almeno per ora, aspetta la Juventus. Ora tocca a Comolli trovare la chiave per sbloccare l’operazione.

