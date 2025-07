Inter, il Barcellona molla Dumfries: cosa succederà adesso

L’Inter sta attraversando una fase di incertezza e assestamento: dopo un finale di stagione deludente e un’estate cominciata fra le polemiche, la costruzione della rosa per Cristian Chivu procede a piccoli passi. Le operazioni in entrata sono legate a doppio filo al destino di alcuni titolari, tra cui Denzel Dumfries, protagonista assoluto dell’ultima stagione e ora al centro di voci di mercato.

@Inter i consigli dell'algoritmo in caso di partenza di Dumfries. Consigli per gli acquisti @marifcinter pic.twitter.com/FhDwsZqtzv — GianmA⭐️⭐️ (@Gianmarco1001) July 6, 2025

La buona notizia per l’Inter è che il Barcellona si è sfilato dalla corsa per l’esterno olandese. Il club catalano, frenato dal Fair Play Finanziario e reduce dal mancato assalto a Nico Williams, ha deciso di non investire sul numero 2 nerazzurro.

Dumfries, reduce da una grande stagione condita con 11 gol e 5 assist, era entrato nei radar blaugrana dopo due prestazioni da urlo nella semifinale di Champions, ma l’operazione non è più una priorità per Flick, che punterà su Koundé e il giovane Hector Fort.

Il contratto di Dumfries prevede una clausola rescissoria da 25 milioni, valida fino al 15 luglio. Una cifra contenuta, soprattutto per gli standard della Premier League, che continua a monitorare la situazione. Alcuni club inglesi hanno cominciato a prendere informazioni, tra cui anche il Manchester City, che dopo l’addio di Kyle Walker cerca un profilo di spinta sulla fascia. (continua dopo la foto)

Il nome dell’olandese è sul taccuino di Guardiola, anche se il vero obiettivo resta Wesley del Flamengo, finito però anche nei radar della Roma. L’Inter, intanto, resta alla finestra, ma è fiduciosa: la società è convinta che nessuno pagherà la clausola e vede in Dumfries il titolare della fascia destra anche per la prossima stagione.

L’arrivo di Luis Henrique serve a garantire rotazioni e alternative, ma il padrone della corsia sarà ancora l’olandese. Se nessuna offerta dovesse concretizzarsi a stretto giro, la nuova Inter targata Chivu ripartirà proprio dal suo numero 2.

