Inter, ultimatum Calhanoglu: a che punto siamo e chi arriverebbe al suo posto

L’Inter ha perso la pazienza: il club ha lanciato un ultimatum ad Hakan Calhanoglu e aspetta che da Istanbul arrivi finalmente una mossa concreta. Il centrocampista turco ha ormai chiarito la propria volontà: vuole tornare a casa, vestire la maglia del Galatasaray e concludere il suo ciclo nerazzurro. Ma da parte del club turco, finora, non è arrivata alcuna offerta formale.

Il tempo stringe. A viale della Liberazione vogliono chiudere la questione prima del ritiro 2025-26. Niente sconti, però: per lasciar partire il regista titolare, l’Inter ha fissato un prezzo di partenza attorno ai 30 milioni di euro.

Al momento non è ancora arrivata una richiesta ufficiale di cessione da parte del giocatore, ma la sensazione è che il muro si stia sgretolando. La situazione, però, rischia di diventare imbarazzante: Calhanoglu sarà tra i primi a rientrare ad Appiano il 22 luglio, ma farlo tornare senza certezze non conviene a nessuno. (continua dopo la foto)

In questo scenario di incertezza, l’Inter si sta già muovendo per il dopo-Calhanoglu. Il primo nome sulla lista è quello di Ederson, il centrocampista dell’Atalanta che ha appena riconquistato la nazionale brasiliana. Il club bergamasco parte da una valutazione elevata, vicina ai 60 milioni, ma l’Inter vuole provarci: dal presidente Marotta, al ds Ausilio, fino al nuovo tecnico Chivu, tutti spingono per il brasiliano.

C’è un elemento in più che può favorire l’operazione: la voglia di Ederson di giocarsi il Mondiale 2026. Il ct Carlo Ancelotti lo osserva da vicino, e restare protagonista in Serie A, magari in una piazza come Milano, aumenterebbe le sue possibilità di convocazione. Ederson, da parte sua, non disdegnerebbe affatto il passaggio da Bergamo alla città della Madonnina.

Anche perché, in nerazzurro, ritroverebbe due compagni di nazionale: Carlos Augusto e Luis Henrique, anche loro interessati a strappare un biglietto per l’America. La situazione si potrà sbloccare solo quando la trattativa per Calha prenderà corpo, intanto il brasiliano ha dato il suo ok a un eventuale passaggio… da un nerazzurro all’altro. (continua dopo la foto)

La trattativa con il Galatasaray, però, resta complessa. I turchi sognano il ritorno del capitano della nazionale, ma non sono abituati a spendere molto per i cartellini, nemmeno quando si tratta di nomi importanti. Finora non ci sono stati contatti diretti tra i due club, ma i canali diplomatici sono al lavoro per trovare un punto di incontro.

Nel frattempo, Lautaro Martinez ha cercato un confronto con Calhanoglu, ma la telefonata tra i due non ha smosso le rispettive convinzioni. L’argentino non ha gradito il continuo corteggiamento del Gala e i tira e molla del regista nerazzurro, mentre Hakan sembra ormai deciso a cambiare aria.

Se e quando arriverà la “bistecca sul piatto”, ovvero l’offerta concreta, tutto potrà sbloccarsi. L’Inter vuole una risposta rapida. O sarà addio, o sarà permanenza con chiarezza. Ma non oltre metà luglio.

