Inter, idea Ter Stegen per il dopo-Sommer: il tedesco pronto a liberarsi dal Barcellona

Potrebbe essere Marc-André ter Stegen il nome nuovo per la porta dell’Inter, nel caso in cui Yann Sommer decidesse di accettare l’offerta del Galatasaray. A rilanciare l’indiscrezione è il quotidiano catalano Sport, secondo cui il portiere tedesco sarebbe in rotta con il Barcellona, che lo ha ormai retrocesso a terza scelta dietro a Joan Garcia e Wojciech Szczesny.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Inter are interested in Marc-André ter Stegen, according to @sport. 🗞️



Barça reportedly are willing to let the goalkeeper leave for free in order to save on his salary. ⚫🔵 pic.twitter.com/zq37YyfvYF