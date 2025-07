Juventus, dopo Jonathan David si pianifica il futuro: nel mirino Modesto, Osimhen e Bissouma

Calciomercato Juventus, con l’arrivo ufficiale di Jonathan David, i bianconeri accelerano su più fronti. Il club bianconero ha già tracciato le prossime mosse: costruire una rosa competitiva, chiarire le situazioni in uscita, ma soprattutto completare la struttura societaria.

Il nuovo direttore generale Comolli sta lavorando alla nomina di un direttore tecnico, figura che considera prioritaria e che intende ufficializzare entro il 24 luglio, data di inizio del ritiro estivo.

Secondo quanto riporta Tuttosport, i nomi sul tavolo sono François Modesto, ex Monza, Giovanni Ottolini (oggi al Genoa) e Roberto Goretti, attualmente alla Fiorentina.

4 Luglio: la Juventus firma la sua indipendenza da Dusan Vlahovic.



Inutile pensare freneticamente dopo 3 giorni di calciomercato a cosa c'è da fare.

Abituarsi a pensare con dignità alla Juventus è ciò che rivoglio di più indietro dopo questi brutti anni pic.twitter.com/WMkX3d1jh8 — Laudantes (@Laudantes) July 4, 2025

Attacco: sogno Osimhen, Sancho resta complicato

In attacco, la Juventus tiene ancora vive più piste. Il sogno resta Victor Osimhen, ma al momento il nigeriano sembra più vicino a un trasferimento in Arabia Saudita (Al Hilal) o in Turchia (Galatasaray). Solo in caso di stop su questi fronti, la Juve potrebbe inserirsi realmente nella corsa.

Kolo Muani resta una possibilità concreta, ma il nodo è la formula dell’affare: il PSG vuole cederlo solo a titolo definitivo, mentre sullo sfondo resta l’interesse del Chelsea.

Situazione più accessibile per Francisco Conceiçao, con il Porto disposto a uno sconto sul cartellino.

Più complicato il discorso per Jadon Sancho. L’inglese chiede 8 milioni netti a stagione di ingaggio, ostacolo considerato proibitivo. Con il Manchester United, però, resta possibile uno scambio, che potrebbe coinvolgere Douglas Luiz o Timothy Weah, entrambi in uscita da Torino.

Yves Bissouma of Tottenham Hotspur and Diego Gomez of Brighton & Hove Albion run onto the ball during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Brighton & Hove Albion at the Tottenham Hotspur Stadium in London, England, on May 25, 2025. (Photo by David Watts | MI News/NurPhoto via Getty Images)

Centrocampo: Tudor vuole dinamismo, spunta Bissouma

Anche il centrocampo sarà rinforzato. L’allenatore Igor Tudor ha chiesto giocatori dinamici, e uno dei profili individuati è quello di Yves Bissouma, maliano classe 1996 in forza al Tottenham.

L’operazione potrebbe beneficiare dei buoni rapporti tra Comolli e la proprietà degli Spurs, club nel quale il dirigente francese ha lavorato in passato.

Verso una Juve rinnovata: strategia su più livelli

La Juventus, insomma, si muove su più fronti:

definizione del nuovo assetto dirigenziale,

uscite eccellenti (tra cui quella possibile di Vlahovic ),

), almeno un colpo per reparto per dare a Tudor una squadra all’altezza.

I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere alcune delle trattative in corso e avviare ufficialmente una nuova era bianconera.

Leggi anche: