Super colpo Juventus: acquisto strepitoso concluso nella notte

La Juventus ha ufficialmente acceso i motori. Dopo settimane di trattative, valutazioni e manovre preventive, il mercato bianconero ha finalmente preso il volo. I piani di rilancio della nuova dirigenza, guidata sul fronte tecnico da Igor Tudor e su quello dirigenziale da Damien Comolli, iniziano a trasformarsi in fatti concreti. E lo fanno con un’operazione che può cambiare volto all’attacco bianconero.

Nella notte italiana, a Miami, è stato chiuso l’accordo che porta a Torino Jonathan David, attaccante canadese in uscita a parametro zero dal Lille. L’intesa è arrivata subito dopo l’amichevole contro il Real Madrid: superato anche l’ultimo nodo, quello delle commissioni richieste dagli agenti, che si sono infine allineati alla volontà del calciatore. (continua dopo la foto)

David guadagnerà 6 milioni netti più 2 di bonus a stagione, per un ingaggio da top player in linea con i piani ambiziosi della Juventus. L’accordo tra le parti era stato imbastito da tempo, ma la dirigenza ha dovuto insistere per ottenere un passo indietro dagli agenti, inizialmente fermi su richieste giudicate eccessive.

Ora tutto è pronto: mentre la squadra si prepara a rientrare dagli Stati Uniti, a Torino si sta organizzando l’arrivo del giocatore per le visite mediche e la firma sul contratto. L’attaccante canadese ha chiuso la scorsa stagione con 25 gol e 12 assist in 49 partite, numeri che parlano da soli e che spiegano perché fosse uno degli obiettivi principali della nuova Juve.

Con l’arrivo di David, resta da chiarire il destino degli altri centravanti in rosa. Dusan Vlahovic e Arek Milik sono entrambi fuori dal progetto tecnico e il loro addio è considerato necessario sia per motivi tattici sia per ragioni economiche. Solo dopo aver sistemato queste posizioni, i bianconeri potranno valutare l’inserimento di un secondo grande nome nel reparto offensivo. (continua dopo la foto)

Va detto comunque che il partner d’attacco di David potrebbe essere proprio Kolo Muani se ci sarà un rinnovo del prestito dal PSG, ma questo dipenderà soprattutto dalla questione Vlahovic. Se il serbo continuerà a impuntarsi per non partire, la questione attacco si complicherà per Tudor, anche se l’ingresso del canadese è un colpo da top club.

Comunque sia, la Juve si muove con decisione, e l’arrivo di David è solo il primo tassello. Ora, Comolli può accelerare per completare la rivoluzione. Si parla di Sancho e dovrà arrivare qualcuno in difesa, ma la nuova Juve è sulla rampo di lancio.

Leggi anche: