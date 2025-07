Home | Milan, ora il club accelera per il campione a centrocampo: la situazione

Il nuovo Milan targato Allegri prende forma attorno a un’idea chiara: più solidità, maggiore intensità, e un’identità di gioco ben definita. Insieme al nuovo direttore tecnico Igli Tare, il tecnico livornese sta tracciando le linee guida per una squadra che sappia coniugare talento e sacrificio. Servono rinforzi in mezzo al campo, e il primo nome su cui si punta con decisione è quello di Ardon Jashari.

Il centrocampista svizzero ha già detto sì al Milan e vuole solo i rossoneri. Ora tocca a Tare trovare la quadra con il Club Bruges, che si conferma bottega cara. L’obiettivo è chiudere l’affare senza trascinare troppo la trattativa, com’era accaduto con De Ketelaere nell’estate del 2022.

Allora servì un esborso da 32 milioni più 3 di bonus: oggi sul tavolo ci sono 30 milioni più 5 di bonus, per arrivare a quella stessa cifra tonda di 35 milioni che il club belga considera la base per aprire le porte.

Il Milan è pronto ad aumentare leggermente l’offerta, pur di chiudere in fretta. Il Borussia Dortmund ha tentato l’inserimento, ma l’accordo con il calciatore mette i rossoneri in netto vantaggio. Il Bruges sperava in un’asta, ma dovrà fare i conti con la volontà del giocatore e la determinazione di Tare.

Nel caso in cui il muro belga non crollasse, il Milan ha già pronta un’alternativa: Javi Guerra del Valencia, valutato 25 milioni. Una pista meno dispendiosa ma altrettanto interessante, che testimonia quanto il centrocampo sia diventato la priorità assoluta per la nuova gestione tecnica rossonera.

