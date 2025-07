Home | Atalanta, che acquisto: i Percassi spendono 20 milioni per un giovanissimo

L’Atalanta di Ivan Juric prende forma all’insegna della continuità e del coraggio. Dopo l’annata storica coronata dal trionfo in Europa League, il nuovo allenatore punta a tenere la Dea ai vertici senza rinunciare alla filosofia che ha reso Bergamo una fucina di talenti.

L’obiettivo è chiaro: consolidare la competitività in Italia e in Europa, costruendo un progetto tecnico capace di durare. In quest’ottica, arriva un’operazione significativa: l’acquisto di Honest Ahanor.

La società nerazzurra ha chiuso l’accordo con il Genoa per il cartellino del classe 2008, esterno mancino che rappresenta una delle promesse più interessanti del panorama italiano. Ahanor sosterrà domani le visite mediche, prima della firma che lo legherà all’Atalanta a titolo definitivo.

Il costo dell’operazione è di 15 milioni di euro fissi, più 5 di bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Il giovane talento andrà di fatto a rimpiazzare Matteo Ruggeri, cresciuto nel vivaio bergamasco, che ha appena firmato per l’Atletico Madrid.

Dopo 109 presenze, 2 reti e 10 assist con la maglia della Dea, Ruggeri saluta Bergamo. Il suo trasferimento in Spagna si è chiuso per 18 milioni di euro più 2 di bonus, una plusvalenza importante che ha consentito all’Atalanta di reinvestire subito su un altro esterno. Con Ahanor, Juric potrà modellare un nuovo interprete della fascia sinistra, all’interno di un gruppo che punta ancora a sorprendere.

