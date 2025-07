Pronostico Inter-Nico Paz: statistiche e quote aggiornate

L’estate del calciomercato regala sempre spunti di riflessione e attese per le strategie dei grandi club italiani. Al centro dell’attenzione, in questi giorni, c’è il nome di Nico Paz, giovane talento argentino reduce da un’ottima stagione con il Como. Il suo possibile approdo all’Inter anima il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con le principali piattaforme di scommesse che hanno già aggiornato le loro quote sul trasferimento. Vediamo come si stanno muovendo i bookmaker e quali sono gli scenari più probabili secondo le ultime analisi.

Le probabilità secondo le quote: Inter a caccia di Nico Paz

Il futuro di Nico Paz tiene banco in queste ore, soprattutto dopo la decisione del Real di non riscattare il giocatore, lasciandolo così a disposizione del Como per un’altra stagione. Il centrocampista argentino, guidato da Cesc Fabregas sulla panchina lariana, rappresenta uno dei profili più ambiti sul mercato italiano. L’Inter, in particolare, sembra aver individuato in Nico Paz il rinforzo ideale per il centrocampo, specie considerando il possibile addio di Calhanoglu.

Il Como non ha urgenza di vendere e la valutazione del giocatore si aggira attorno ai 50 milioni di euro.

non ha urgenza di vendere e la valutazione del giocatore si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Oltre all’ Inter , anche il Bayer Leverkusen ha mostrato interesse, ma la priorità sembra essere data alle offerte italiane.

, anche il ha mostrato interesse, ma la priorità sembra essere data alle offerte italiane. Secondo le principali agenzie di scommesse, la quota per il trasferimento di Nico Paz all’Inter oscilla tra 2.50 (offerta da Sisal e Gazzabet) e 3.50 (Snai).

La situazione è resa più complessa dalla solidità economica della proprietà del Como, che ha già dimostrato, con la conferma di Fabregas, di voler costruire un progetto ambizioso. Prima di poter tentare l’assalto decisivo, i nerazzurri dovranno probabilmente cedere qualche elemento per finanziare l’operazione. Nel frattempo, le quote dei bookmaker rispecchiano un certo equilibrio tra la possibilità che il trasferimento si concretizzi o meno, lasciando aperta ogni ipotesi fino all’ultimo giorno di mercato.

In sintesi, il sogno Nico Paz per l’Inter resta vivo ma tutt’altro che semplice da realizzare. Le quote attuali suggeriscono che la trattativa sia possibile, ma richiederà sforzi economici e tempistiche non immediate. Ricapitolando, le principali piattaforme offrono una quota tra 2.50 e 3.50 per il passaggio del centrocampista in nerazzurro. Segui i nostri approfondimenti per essere sempre aggiornato sulle ultime trattative e sulle analisi di mercato più interessanti!