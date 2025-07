La Juventus cerca una soluzione per Vlahovic: tutte le possibilità

La Juventus e Dusan Vlahovic sono arrivati a un punto di non ritorno. Dopo l’esclusione totale nell’ultima gara del Mondiale per Club contro il Real Madrid – 90 minuti in panchina – il messaggio da parte di Igor Tudor è stato chiarissimo: l’attaccante serbo non fa più parte del progetto.

Ora, con l’arrivo imminente del suo agente Darko Ristic a Torino, si aprirà il tavolo decisivo con il direttore generale Damien Comolli. L’obiettivo? Trovare una soluzione che eviti una stagione da separato in casa e che liberi il club da un ingaggio pesantissimo.

Con oltre 12 milioni netti di stipendio all’anno, trattenere Vlahovic senza impiegarlo rischia di diventare un danno tecnico ed economico. E anche per il giocatore, che punta al Mondiale 2026 con la Serbia, un anno in tribuna sarebbe disastroso. Per questo motivo, secondo Tuttosport, tra le ipotesi in discussione c’è persino una risoluzione consensuale del contratto.

Un’alternativa meno drastica potrebbe essere un rinnovo-ponte fino al 2027, che consentirebbe di spalmare l’ingaggio su più stagioni e permettere a eventuali club interessati di prelevarlo in prestito, proprio come avvenuto lo scorso anno tra Napoli e Osimhen.

Il problema principale resta sempre lo stesso: nessuna offerta concreta per una cessione a titolo definitivo è arrivata sul tavolo della Juve, che intanto ha già virato su Jonathan David come nuovo riferimento offensivo.

Il rapporto tra il club e l’ex Fiorentina è ormai compromesso. Dopo essere stato a lungo al centro del progetto, Vlahovic è scivolato nelle gerarchie e la Juventus ha deciso di voltare pagina. Senza una sua partenza, però, non sarà possibile finanziare un nuovo innesto nel reparto offensivo.

La trattativa per la separazione definitiva è solo agli inizi, ma l’esito appare scontato: il futuro di Vlahovic sarà altrove. Ora si tratta solo di capire come scrivere l’ultima pagina della sua esperienza in bianconero.

