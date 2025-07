Home | Milan, grazie a Mendes si avvicina il grande colpo per l’attacco: la situazione

Il mercato del Milan è entrato nel vivo con una serie di operazioni che stanno cambiando profondamente il volto della squadra. Dopo l’addio di Tijjani Reijnders, passato al Manchester City, e l’ormai imminente cessione di Theo Hernandez, che volerà in Arabia, la dirigenza ha iniziato a ricostruire le fondamenta partendo dal centrocampo.

Sono in arrivo Samuele Ricci dal Torino e, con un colpo a sorpresa, anche Luka Modric, pronto a chiudere la carriera in rossonero. E si parla con insistenza di un altro paio di nomi per affiancare Fofana e completare il quadro. Ma adesso è il turno del reparto offensivo. (continua dopo la foto)

Il nome nuovo è quello di Marco Asensio, proposto al Milan dal suo procuratore Jorge Mendes, a caccia di una sistemazione per il bomber spagnolo, ormai fuori dal progetto tecnico del Psg. I rossoneri, secondo L’Équipe, hanno avviato i primi contatti con il club campione d’Europa per sondare la fattibilità dell’operazione.

La priorità di Asensio è quella di tornare ad avere continuità di gioco, anche in vista del Mondiale americano della prossima estate. Dopo un anno vissuto all’ombra di Luis Enrique, l’ex Real Madrid vuole rimettersi al centro di un progetto competitivo. Il Milan, impegnato in una rifondazione tecnica, può rappresentare un’opzione credibile e coerente con le ambizioni del giocatore. (continua dopo la foto)

Il problema principale è l’ingaggio: 8 milioni netti a stagione, una cifra fuori dai parametri rossoneri. Ma il Milan potrebbe lavorare su formule creative o bonus legati al rendimento. Sullo sfondo resta il forte interesse del Fenerbahce, che ha già registrato un colloquio diretto tra lo stesso José Mourinho e Asensio, ma il giocatore non sembra convinto della destinazione turca.

C’è anche un timido interesse del Villarreal, ma il club spagnolo non appare in grado di competere economicamente. Il Psg, dal canto suo, sarebbe pronto a chiudere per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

In attesa di novità sul fronte centrocampo, il Milan ragiona: dopo Modric e Ricci, Asensio potrebbe essere il nome di prestigio per rilanciare l’attacco rossonero.

