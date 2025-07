Il Milan ora ha fretta: e per l’attacco spunta un’idea nuova (con un dubbio)

Il Milan continua la sua caccia al centravanti del futuro e un nuovo nome si aggiunge alla lista: la società rossonera ha intenzione di accelerare, perché Allegri è già al lavoro per preparare il preliminare di Coppa Italia con il Bari e vorrebbe avere la rosa il più possibile al completo per l’inizio del campionato. Non manca molto e il Mister è un perfezionista, si sa.

Il prescelto ora sarebbe Victor Boniface, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, individuato da Igli Tare come possibile rinforzo per la nuova stagione. Il club rossonero valuta tutte le opzioni, compresa quella di un sacrificio di Santiago Gimenez, che ha espresso la volontà di restare in rossonero, ma che non sembra convincere pienamente la dirigenza.

Boniface, reduce da una stagione complicata sul piano fisico, ha comunque mostrato segnali importanti: 11 gol in 19 presenze in Bundesliga nonostante una serie di infortuni che lo hanno condizionato. La qualità c’è, ma il problema resta la tenuta atletica, soprattutto dopo due operazioni alle ginocchia e un recente infortunio muscolare alla coscia. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bayer Leverkusen non ha intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero: per lui si parla di una valutazione tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma che riflette il potenziale dell’attaccante classe 2000, capace di superare quota 20 gol stagionali nel 2023-24 tra tutte le competizioni.

Il Milan valuta con attenzione: Boniface ha solo 24 anni, margini di crescita evidenti e potrebbe garantire un profilo complementare a quello di Gimenez. In attesa della decisione definitiva, la pista tedesca resta calda, mentre a Milano si lavora per regalare ad Allegri un attacco all’altezza delle ambizioni.

