Calciomercato, clamorosa indiscrezione: sarà di nuovo Messi contro Ronaldo

Cristiano Ronaldo contro Messi: in campo, nelle epiche sfide fra Real Madrid e Barcellona. Fuori dal campo, nella lotta per la conquista del Pallone d’Oro. E anche in… banca, con il proliferare di contratti sempre più ricchi, tanto da battere ogni precedente record. Basti vedere l’ultimo folle accordo del portoghese con il suo club: 500 milioni per due anni.

Ora, secondo i rumors, la sfida eterna tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’Al-Ahli avrebbe messo gli occhi sull’argentino con un’offerta faraonica, pronta a concretizzarsi alla scadenza del contratto con l’Inter Miami CF, fissata per dicembre 2025. (continua dopo la foto)

Se la trattativa andasse in porto, la Saudi Pro League si assicurerebbe il duello che ha segnato un’intera generazione calcistica, portandolo alla sua massima espressione commerciale e mediatica. L’operazione si presenta ambiziosa, ma il club campione in carica della Champions League asiatica sembra disposto a spingersi oltre ogni limite per convincere Messi a chiudere la carriera nel Golfo.

Messi, che ha appena compiuto 39 anni, è legato all’Inter Miami fino alla fine dell’anno. Si parla da tempo di un possibile rinnovo annuale, ma al momento non esistono accordi ufficiali. Questo lascia spazio all’azione dell’Al-Ahli, pronto ad approfittare del momento per cercare un affondo decisivo.

Dall’altra parte, Cristiano Ronaldo, che ha già raggiunto i 40 anni lo scorso febbraio, ha appena rinnovato per altri due anni con l’Al-Nassr, confermando l’intenzione di proseguire la sua carriera nella Saudi League in cerca del traguardo dei 1000 gol ufficiali in carriera. (continua dopo la foto)

Entrambi i fuoriclasse non hanno mai nascosto l’obiettivo di giocare i Mondiali del 2026, possibile vero epilogo di una rivalità irripetibile. Se davvero Messi dovesse accettare l’offerta araba, ci ritroveremmo davanti a un clamoroso atto finale: Messi contro Ronaldo, ancora una volta, ma nel cuore del calcio saudita.

Una suggestione che fa tremare il mercato e incendia la fantasia dei tifosi. Perché quando si parla di Messi e Ronaldo, nessun capitolo è mai davvero l’ultimo.

