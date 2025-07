L’estate caldissima dell’Inter: tutte le questioni aperte, cosa può succedere adesso

L’estate dell’Inter si preannuncia rovente, e non solo per le temperature bollenti vissute durante il Mondiale per Club disputato in America. Dopo l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo in panchina di Cristian Chivu, i nerazzurri si ritrovano a gestire un clima teso nello spogliatoio e una campagna estiva che rischia di stravolgere gli equilibri interni.

GdS – L’#Inter vuole #Ederson!

Per arrivare ai 50 mln adesso servono le cessioni, a partire da #Calhanoglu-Galatasaray, attenzione a #Frattesi che rimane in bilico, poi Seba #Esposito e #Stankovic, da loro può arrivare la base per raggiungere il brasiliano dell’Atalanta. pic.twitter.com/1vN27LaOIr — Amala (@AmalaTV_) July 4, 2025

La prima questione aperta riguarda Hakan Calhanoglu, sempre più vicino all’uscita. Il turco è seguito con insistenza dal Galatasaray e anche dall’Al Hilal, pronto a offrirgli un triennale da 20 milioni a stagione. L’Inter chiede almeno 30 milioni per la cessione, ma al momento le offerte non hanno raggiunto quella cifra. Per rimpiazzarlo, il nome in cima alla lista è quello di Ederson dell’Atalanta, valutato non meno di 60 milioni. (continua dopo la foto)

Una cifra importante, che i nerazzurri potrebbero finanziare cedendo anche Davide Frattesi, ora considerato sacrificabile. L’arrivo di Sucic, unito alla presenza di Zielinski, Barella e Mkhitaryan, ha ridotto lo spazio per l’ex Sassuolo, che ora potrebbe lasciare Milano già in questa sessione. L’Atletico Madrid è alla finestra, con Diego Simeone che vorrebbe del giocatore. A gennaio l’Inter chiedeva 45 milioni, oggi si potrebbe chiudere a circa 40.

Ora gli occhi sono puntati anche su Denzel Dumfries, a causa della una clausola rescissoria da 25 milioni valida fino al 15 luglio. Il Barcellona ha già avviato i primi contatti, e anche la Premier League guarda con interesse all’olandese, reduce da una stagione brillante.

Per l’Inter perdere Dumfries sarebbe un colpo pesantissimo, anche perché il sostituto designato Luis Henrique (che secondo alcuni i dirigenti hanno acquistato proprio perché sapevamo della clausola di Denzel e immaginavano che l’olandese sarebbe partito) nelle prime uscite non ha convinto, per usare un eufemismo. E, in ogni caso, sembra un giocatore con caratteristiche molto diverse dall’olandese.

Situazione diversa ma delicata per Benjamin Pavard, bersaglio di critiche dopo aver postato una foto mentre giocava a padel, nonostante un infortunio alla caviglia che lo tiene fermo da tempo. Il francese sarebbe amareggiato per le polemiche, e potrebbe dire addio dopo due stagioni segnate da alti e bassi.

L’Inter potrebbe puntare su Bisseck, risparmiando sull’ingaggio del transalpino e incassando una somma utile per il mercato. Oppure cederli entrambi e usare il ricavato (che potrebbe essere di circa 55-60 milioni) per rinnovare profondamente la difesa. (continua dopo la foto)

Infine, Marcus Thuram. L’attaccante francese ha chiuso malissimo il Mondiale per Club, e secondo alcuni le parole al vetriolo di Lautaro Martinez nel post-partita contro il Fluminense erano dirette anche a lui. Il suo rendimento nel 2025 è calato drasticamente: 5 gol in 28 partite. A complicare tutto ci si è messo anche il famoso “like” al post di Calhanoglu, che ha alimentato le voci su un possibile malumore.

Thuram ha una clausola da 85 milioni, e in passato Liverpool e Arsenal si erano interessati. I Reds, però, hanno già speso molto, mentre i Gunners sono a caccia di un attaccante e lo valutano come alternativa a Gyokeres e Sesko.

Una serie di elementi che contribuiscono a un clima di incertezza. La Pinetina è attraversata da tensioni, e Chivu ha già tentato un confronto diretto con il gruppo per evitare una frattura insanabile. Ma la sensazione è che la strada sia ancora lunga, e che la rivoluzione nerazzurra sia appena cominciata.

Leggi anche: