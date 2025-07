Inter, ancora guai: il Padel di Pavard e la clausola di Dumfries, che interessa a un grande club

Il Mondiale per club si è chiuso, ma all’Inter il clima resta teso e le polemiche non accennano a diminuire. Dopo la delusione per l’eliminazione precoce, a tenere banco è un nuovo caso legato a Benjamin Pavard, il difensore francese che ha lasciato il ritiro americano in anticipo per un problema fisico perdurante alla cqaviglia.

Per regalare e regalarsi nuove gioie e successi sportivi, occorre cambiare registro. Vale per #Pavard e tutti gli altri: solo attraverso una vera svolta comportamentale sarà possibile tradurre in realtà i propri auspici.https://t.co/3mzJbFMkus — Inter-News.it (@internewsit) July 3, 2025

Pavard era già in fase di recupero da una lesione riportata ad aprile contro la Roma. Di comune accordo con lo staff medico, ha scelto di rientrare in Italia per curarsi, non essendo in condizioni di scendere in campo negli ottavi di finale. La decisione, inizialmente compresa dai tifosi, è però finita sotto accusa dopo alcune dichiarazioni di Lautaro Martinez, visibilmente irritato, che hanno acceso il dibattito interno.

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata la diffusione sui social di una foto in cui Pavard appare a giocare a padel a Porto Cervo, in compagnia di Theo Hernandez e altri amici. L’immagine ha subito fatto discutere perché il francese risultava ufficialmente in fase di recupero da un problema alla caviglia, e molti si sono chiesti come potesse permettersi un’attività sportiva simile.

Le critiche sono diventate molteplici e spesso dure, alimentando sospetti e malumori in casa nerazzurra. I tifosi, in particolare, si sono scatenati sui social, come sempre avviene in questi casi. Certo c’è differenza fra una partita di Padel e una gara ufficiale di calcio, ma l’uscita della foto del difensore francese è parsa quantomeno inopportuna.

Intanto, oltre a Pavard, scoppia il caso della clausola per l’estero di un altro perno della squadra, Denzel Dumfries. L’esterno olandese è legato all’Inter fino al 2028, ha appunto una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, valida fino al 15 luglio prossimo.

Considerando la qualità del giocatore, quella cifra rappresenta un vero affare, e non a caso diversi club di primo piano stanno monitorando la situazione. Tra questi spiccano il Barcellona, che sembra il club più interessato, e il Manchester United. Gestire la possibile partenza di Dumfries sarà una delle sfide più delicate per la dirigenza nerazzurra nei prossimi giorni.

In un momento già complicato, con tensioni nello spogliatoio e una stagione che deve ancora decollare, l’Inter si trova dunque a dover affrontare non solo le difficoltà sul campo, ma anche quelle fuori, tra polemiche e trattative di mercato.

