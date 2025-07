Como scatenato: il nuovo acquisto per Fabregas che fa sognare i tifosi

Il Como continua a stupire e a infiammare il calciomercato estivo. Dopo diversi acquisti di spessore, alcuni nella sessione di Gennaio, il club lariano piazza un altro colpo internazionale: è Nicolas Kuhn, 25 anni, esterno offensivo tedesco in arrivo dal Celtic Glasgow per 19 milioni di euro. Un investimento importante, che conferma le ambizioni di un club deciso a imporsi stabilmente in Serie A.

Il club lariano è scatenato sul mercato. Dopo Baturina, Jesus Rodriguez, Addai ha chiuso anche per l'esterno del #Celtic. Operazione da 19 milioni di euro pic.twitter.com/dFpWaQY51r — L' Angolo del Tifoso (@L_ADT_) July 4, 2025

Cresciuto nelle giovanili di Ajax e Bayern Monaco, Kuhn ha mostrato tutto il suo potenziale in Scozia, dove ha totalizzato 15 gol in 46 presenze da gennaio 2024 ad oggi. Nella stagione appena conclusa ha brillato in campionato con 10 reti e 8 assist in 28 presenze, e in Champions League ha lasciato il segno con 3 gol, compresa una doppietta contro il Lipsia e un centro proprio contro il Bayern.

Mancino, Kuhn predilige partire da destra ma può essere impiegato anche a sinistra o alle spalle della punta, rendendosi così estremamente duttile per lo scacchiere di Cesc Fabregas. Il suo stile di gioco si fonda su rapidità, tecnica e coraggio nell’uno contro uno, caratteristiche che gli permettono di creare superiorità numerica e incidere in zona offensiva.

Nel 2019, Kuhn è stato insignito della prestigiosa medaglia d’oro Fritz Walter come miglior giovane tedesco Under 19, riconoscimento assegnato in passato a nomi come Havertz, Rüdiger e Ter Stegen. Ora, dopo aver lasciato il segno in Bundesliga, Eredivisie, Scozia e Champions, è pronto a mettersi alla prova nel calcio italiano. E a Como sognano in grande.

