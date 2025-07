Fluminense-Al Hilal e Palmeiras-Chelsea: pronostico e statistiche

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con i quarti di finale che vedono protagoniste alcune delle squadre più sorprendenti della competizione. Tra queste spiccano Fluminense e Al Hilal, due formazioni che hanno sovvertito i pronostici agli ottavi di finale e ora si contendono un posto tra le migliori quattro del mondo. Oltre a loro, l’attenzione è alta anche per la sfida tra Palmeiras e Chelsea, una partita ricca di spunti e incertezza. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, i pronostici e le quote aggiornate delle gare più attese dei quarti.

Al Hilal: striscia positiva e statistiche sorprendenti

La formazione guidata da Simone Inzaghi sta vivendo un momento magico: dopo aver eliminato il Manchester City con un rocambolesco 4-3, l’Al Hilal si presenta ai quarti imbattuto da oltre due mesi e con una crescente fiducia nei propri mezzi. Ecco alcuni dati chiave:

Al Hilal ha mantenuto l’imbattibilità nelle ultime 10 partite ufficiali.

ha mantenuto l’imbattibilità nelle ultime 10 partite ufficiali. Il successo contro il Manchester City è stato il terzo consecutivo in cui la squadra araba ha segnato almeno 3 gol.

è stato il terzo consecutivo in cui la squadra araba ha segnato almeno 3 gol. Il bomber Marcos Leonardo ha già realizzato 3 reti nel torneo, rivelandosi decisivo nelle fasi cruciali.

Anche il Fluminense arriva al match con ottimi numeri difensivi: la squadra brasiliana ha ottenuto il quinto clean sheet nelle ultime sei uscite stagionali, mostrando solidità e organizzazione. Nei quarti, l’attenzione sarà massima sia sulla capacità offensiva dell’Al Hilal, sia sulla tenuta difensiva del Fluminense.

Le quote dei principali operatori riflettono il grande equilibrio della sfida:

Esito Quota Vittoria Al Hilal 2.45 Vittoria Fluminense 2.75 Pareggio 3.40 Over 2.5 1.90 Under 2.5 1.80

Per quanto riguarda la gara tra Palmeiras e Chelsea, l’attesa è per un match molto equilibrato, con entrambe le squadre reduci da successi sofferti ai supplementari. Le formazioni potrebbero risentire della fatica accumulata, ma la qualità in campo promette spettacolo.

In conclusione, i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 si preannunciano estremamente equilibrati e ricchi di emozioni. Al Hilal gode di un leggero favore del pronostico contro il Fluminense, ma il margine è minimo, come indicano le quote vicine. Anche Palmeiras e Chelsea si giocano l’accesso alle semifinali in una gara che si prevede combattuta fino in fondo. Resta aggiornato sulle nostre analisi per scoprire tutte le novità e confronta i tuoi pronostici con quelli dei nostri esperti!