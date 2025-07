Home | Roma, Gasperini sorride: può iniziare il mercato, il budget per gli acquisti

Dopo settimane concentrate sulle cessioni, la Roma apre ufficialmente il proprio mercato in entrata. Con l’inizio di luglio, la società giallorossa dà il via alla costruzione della squadra richiesta da Gian Piero Gasperini, e lo fa con una dote consistente: 100 milioni di euro messi a disposizione dai Friedkin per rivoluzionare la rosa secondo le idee del nuovo allenatore.

Il primo nome sul taccuino è Nadir Zortea, reduce da una stagione brillante al Cagliari con sei gol in Serie A. Gasperini lo conosce bene e ha chiesto di riaverlo a disposizione: la trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi a breve per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Ma l’obiettivo è più ampio: almeno tre acquisti dovranno essere a disposizione del tecnico entro il 13 luglio, data del raduno a Trigoria.

L’altro colpo prioritario riguarda la difesa: il nome caldo è quello di Jhon Lucumì del Bologna, per cui è attiva una clausola rescissoria da 28 milioni di euro valida fino al 10 luglio. Il difensore colombiano ha aperto alla cessione, ma i rossoblù non faranno sconti. La Roma ha già avviato i contatti con l’entourage e Massara sta valutando il momento giusto per l’affondo.

Molto ruoterà intorno al futuro di Angelino: se dovesse partire, il favorito per sostituirlo è Bjorn De Cuyper del Bruges, per cui servono 20 milioni, una cifra simile a quella richiesta proprio dalla Roma per il terzino spagnolo. A centrocampo, prima di acquistare, si attende la cessione di Paredes al Boca Juniors, che però chiede uno sconto sui 3,5 milioni fissati.

Roma, l’idea per rinforzare l’attacco

Una volta sbloccata l’uscita, Gasperini tornerebbe alla carica per Matt O’Riley, centrocampista danese inseguito da anni, già vicino all’Atalanta prima del trasferimento al Brighton. Per completare il pacchetto offensivo, si guarda con attenzione a Georges Mikautadze, attaccante dell’OL in uscita dopo la retrocessione amministrativa in Ligue 2.

Il Lione, travolto da problemi economici, è pronto a sacrificare i pezzi pregiati e la Roma resta alla finestra. Cinque innesti, cento milioni da spendere e un progetto da avviare subito: Gasperini è atteso nella Capitale in queste ore, pronto a plasmare la sua Roma. Con l’obiettivo di farla competere da subito.

