Pronostico Wimbledon: Raducanu-Vondrousova, statistiche e quote

Il torneo di Wimbledon rappresenta da sempre uno dei palcoscenici più attesi della stagione tennistica, in particolare per la competizione femminile che quest’anno si annuncia ricca di incontri avvincenti. Il terzo giorno vede protagoniste alcune tra le migliori giocatrici del circuito, tra cui la giovane britannica Emma Raducanu e la campionessa in carica Marketa Vondrousova. Analizziamo insieme i principali match e le statistiche, focalizzandoci sulle sfide che promettono di regalare emozioni e colpi di scena.

Raducanu e Vondrousova: statistiche e quote a confronto

La sfida tra Raducanu e Vondrousova è senza dubbio il match clou di questa giornata. Ecco alcuni dati e curiosità sulle due protagoniste:

Emma Raducanu è attualmente al 40° posto nella classifica mondiale WTA. Nel 2021 ha sorpreso il mondo vincendo gli US Open , ma negli ultimi mesi ha alternato risultati positivi a qualche difficoltà.

è attualmente al 40° posto nella classifica mondiale WTA. Nel 2021 ha sorpreso il mondo vincendo gli , ma negli ultimi mesi ha alternato risultati positivi a qualche difficoltà. Il recente percorso sull’erba la vede uscire ai quarti nel WTA 500 di Londra e agli ottavi a Eastbourne . Il debutto a Wimbledon è stato convincente, con una vittoria netta su Xu .

e agli ottavi a . Il debutto a è stato convincente, con una vittoria netta su . Marketa Vondrousova, campionessa in carica, arriva da sei vittorie consecutive e il trionfo nel WTA 500 di Berlino. All’esordio ha superato la statunitense Kessler in due set, mostrando solidità mentale anche nei momenti delicati.

Secondo le principali case di scommesse, Vondrousova è favorita, con quote che si aggirano tra 1.50 e 1.52 per la sua vittoria. Tuttavia, la tenacia di Raducanu lascia aperta la possibilità di una partita combattuta, probabilmente risolta al terzo set.

Oltre a questo incontro, meritano attenzione anche altri match:

Haddad Maia è ampiamente favorita contro Galfi , con il pronostico che vede la brasiliana avanti grazie a una migliore posizione nel ranking e maggior esperienza su erba.

è ampiamente favorita contro , con il pronostico che vede la brasiliana avanti grazie a una migliore posizione nel ranking e maggior esperienza su erba. Interessante anche la sfida tra Pavlyuchenkova e Krueger : la russa parte leggermente dietro, complice la fatica accumulata nel precedente turno.

e : la russa parte leggermente dietro, complice la fatica accumulata nel precedente turno. Le partite di Fernandez e Kartal sembrano presentare meno insidie, con entrambe le giocatrici favorite dai bookmaker.

Match Pronostico vincente Quote principali Raducanu – Vondrousova Vondrousova 1.52 (Goldbet, Lottomatica), 1.50 (Snai) Paolini – Rakhimova (Over 17,5 games) Over 17,5 1.46 (Goldbet, Lottomatica), 1.37 (Snai)

Le quote evidenziano un certo equilibrio in alcuni incontri, ma anche dei favoriti chiari in altre sfide.

In sintesi, il Day 3 di Wimbledon offre una panoramica di match di alto livello, con particolare attenzione alla sfida tra Raducanu e Vondrousova. Le quote dei bookmaker indicano la ceca come favorita, ma il talento della britannica potrebbe sorprendere. Anche gli altri incontri principali presentano favoriti netti, come Haddad Maia e Sabalenka, mentre la partita tra Pavlyuchenkova e Krueger si preannuncia equilibrata. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!