Serie A, Calciomercato: tornano in Italia gli “eroi” di Wembley

Quattro anni dopo il trionfo di Wembley, la Serie A si prepara a riabbracciare un pezzo importante della sua storia recente: il ritorno in italia dei campioni d’Europa del 2021. In un campionato sempre meno giovane tornano protagonisti Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Domenico Berardi, Andrea Belotti e forse anche Federico Chiesa.

Dzeko, Immobile, Insigne, Bernardeschi, Chiesa, Pioli: a volte ritornano… in Serie A https://t.co/3mBrmkhDqJ — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 1, 2025

Una sorta di reunion tricolore che può essere di buon auspicio per il rilancio dell’Italia di Rino Gattuso. Il primo a prendersi di nuovo la scena è Domenico Berardi, che ha trascinato il Sassuolo alla promozione dopo un terribile infortunio. Con sei gol e 13 assist in pochi mesi, il numero 10 neroverde torna in Serie A da protagonista, pronto a guidare gli emiliani verso la salvezza.

In Emilia potrebbe sbarcare anche Lorenzo Insigne, fresco di rescissione con il Toronto. Dopo tre anni in Canada, l’ex Napoli cerca un rientro in patria: Parma e Fiorentina si contendono il talento di Frattamaggiore, che dovrà però ritrovare condizione e motivazione per tornare ad alti livelli.

Ciro Immobile e Federico Bernardeschi sono ormai a un passo dal Bologna, alla ricerca di uomini d’esperienza per affrontare l’Europa League. Immobile torna dopo una parentesi turca al Besiktas, dove ha segnato 15 reti, ma solo 3 su azione nel 2025. Bernardeschi, reduce dall’avventura a Toronto, seguirà lo stesso percorso di Insigne per tornare protagonista in Italia. (continua dopo la foto)

Discorso a parte per Federico Chiesa. Dopo una stagione deludente al Liverpool, con appena 466 minuti giocati, due gol e due assist, il classe ’97 è finito tra i nomi cerchiati da Gattuso: “A Chiesa ho detto che deve trovare il modo di giocare con continuità“, ha dichiarato il nuovo ct.

Napoli, Atalanta e Milan osservano la situazione, ma servirà che l’esterno abbassi il suo ingaggio monstre da oltre 5 milioni netti. Infine Andrea Belotti, che rientra dal prestito al Benfica per far tappa al Como, ma non è escluso un ritorno a casa: il Torino lo segue con interesse e Baroni lo accoglierebbe volentieri come alternativa a Zapata.

Gli eroi del 2021 tornano sul palcoscenico di casa. Più maturi, con cicatrici sportive e personali, ma anche con un bagaglio di esperienza che potrebbe ancora essere prezioso. Per i club, per il campionato e chissà, magari anche per Gattuso.

