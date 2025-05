Home | Juventus, Giuntoli ha scelto il suo attaccante: l’offerta per portarlo in bianconero

Dopo il pareggio di Bologna, la Juventus si prepara a un nuovo scontro diretto con un obiettivo chiaro in testa: blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale, non solo per questioni di prestigio, ma anche e soprattutto per il bilancio in vista del prossimo mercato.

Nel taccuino di Cristiano Giuntoli c’è un nome che da solo basta ad accendere l’entusiasmo dell’ambiente: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli, per forza fisica, fiuto del gol e impatto sul gioco, è considerato l’uomo in grado di spostare gli equilibri. Non a caso, viene indicato come il grande sogno per l’attacco del futuro.

Certo, l’operazione non si presenta semplice. La clausola da 75 milioni di euro inserita nel contratto di Osimhen non è valida per club italiani, un dettaglio che fa tutta la differenza. In mancanza di vincoli giuridici interni, l’ultima parola spetta ad Aurelio De Laurentiis, e convincere il presidente azzurro non è mai stata impresa facile. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto un’offerta da 85 milioni di euro, bonus compresi. Un investimento imponente, che andrebbe sommato all’ingaggio da circa 11 milioni netti a stagione che Osimhen percepisce attualmente.

Un ostacolo non da poco, ma Giuntoli – che Osimhen lo conosce bene dai tempi di Napoli – non ha intenzione di arrendersi. Anche perché l’attaccante continua a segnare a raffica: 33 reti stagionali col Galatasaray, tra tutte le competizioni, numeri da vero top player globale.

La minaccia più insidiosa, però, arriva da lontano. L’Al-Hilal, club saudita, è pronto a fare ponti d’oro per assicurarsi il bomber nigeriano, mettendo sul piatto un ingaggio fuori scala per qualunque club europeo. L’obiettivo? Chiudere l’affare prima del Mondiale per Club di giugno.

La Juve, nel frattempo, si guarda attorno. Sempre in Nigeria, sempre in Serie A: Ademola Lookman resta infatti un obiettivo, anche se l’Atalanta chiede 60 milioni. Un investimento meno esoso ma non privo di insidie, in un attacco destinato comunque a cambiare volto. (continua dopo la foto)

Il futuro di Dusan Vlahovic è tutto da scrivere: il serbo potrebbe partire per una cifra intorno ai 40-50 milioni, mentre Kolo Muani, oggi in prestito, resta un’incognita legata alle volontà del PSG. Se Al Khelaifi aprisse a un nuovo prestito, la Juve lo terrebbe volentieri, magari proprio in coppia con Osimhen, per un attacco da paura.

La qualificazione alla Champions resta condizione necessaria. La voglia di tornare protagonisti è fortissima e il club sembra disposto a fare anche un nuovo sacrificio economico. Il messaggio è chiaro: la Juve non vuole più accontentarsi. Con o senza coppa dalle grandi orecchie, la Signora prepara il suo restyling. E Osimhen è il nome che può accendere l’entusiasmo della piazza.

Leggi anche: