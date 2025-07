Bayern, Hoeneß smentisce l’interesse per Leao e chiude a Nico Williams: “È finita”

Rafael Leao non è mai stato davvero un obiettivo del Bayern Monaco. A mettere fine ai rumor di mercato ci ha pensato direttamente Uli Hoeneß, presidente onorario del club bavarese, che in un’intervista rilasciata a BR24 Sport ha chiarito la posizione della società tedesca sull’attaccante del Milan.

“Leao? No, Max Eberl (direttore sportivo del Bayern, n.d.r.) mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato”, ha spiegato Hoeneß, smentendo così le voci su un possibile affondo estivo.

🚨❌ Bayern’s Uli Hoeneß confirms Rafa Leão won’t join the club despite reports from Italy on bid imminent: “Leão? No, no, no”.



“Max Everl told me he held talks, but they weren't fruitful and it was never an advanced topic”, told @br24sport. pic.twitter.com/eBLVXNsp5R