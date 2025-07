Dramma per l’ex bomber di Serie A: “Mi hanno scoperto un ospite sgradito”

Un post carico di emozione e verità quello pubblicato da uno dei calciatori che ha lasciato il segno negli anni ’90 in serie A e B. L’ex bomber tra le altre di Bari, Lecce e Livorno ha raccontato di aver scoperto una malattia che lo sta mettendo a dura prova da oltre un mese.

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale”, scrive in apertura. Poi la rivelazione: “Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese”.

BARI, ITALY – MAY 26: Igor Protti attends during the Italian Football Federation against racism event ‘Razzisti? Una brutta razza’ on May 26, 2015 in Bari, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

“So che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta”

Stiamo parlando di Igor Protti, soprannominato “lo Zar”, che pur nel dramma della malattia scoperta all’improvviso non perde lo spirito combattivo che lo ha reso uno degli attaccanti più amati della Serie A anni ’90. “È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”, scrive l’ex centravanti.

Accanto a lui, la famiglia: “So di non essere solo. Ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me, anche se non tutti possono esserlo fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità, oggi sento la vicinanza di tutti gli amici e di tutte le persone che mi hanno seguito e voluto bene”.

Il ringraziamento ai medici e un messaggio ai fan

Nel suo post, Protti ha voluto anche ringraziare lo staff medico che lo ha preso in cura: “Faranno di tutto per aiutarmi in questa lotta”, ha scritto.

Infine, un pensiero per chi lo segue da sempre: “Mi scuso se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti, sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”.

Una carriera da bomber e bandiera

Classe 1967, Igor Protti è stato protagonista in Serie A e B con le maglie di Lecce, Bari, Lazio e soprattutto Livorno, club con cui ha mantenuto un legame indissolubile anche dopo il ritiro. È uno dei pochi calciatori della storia ad aver vinto la classifica marcatori in tutte e tre le principali categorie professionistiche italiane: Serie A, Serie B e Serie C1. Oggi l’intero mondo del calcio si stringe intorno a lui per affrontare insieme la sfida più importante.

