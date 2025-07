Wimbledon: pronostico e statistiche Swiatek, Djokovic e Cocciaretto

Il torneo di Wimbledon 2025 prosegue regalando emozioni sia nel tabellone maschile che in quello femminile, con pronostici spesso ribaltati e risultati inattesi. L’attenzione di appassionati e analisti si concentra soprattutto sulle prestazioni delle stelle più attese e sulle sorprese che stanno animando la competizione, sia tra gli uomini che tra le donne. In particolare, le quote e le statistiche aggiornate offrono spunti interessanti per chi segue da vicino l’andamento del torneo.

Swiatek e Djokovic: statistiche e pronostici aggiornati a Wimbledon

Il cuore della notizia riguarda le sfide chiave di Wimbledon, in particolare quelle che vedono protagonisti Iga Swiatek e Novak Djokovic. Nel tabellone femminile, la numero uno polacca Swiatek affronta la statunitense Danielle Collins: sebbene la polacca parta favorita (quota 1.42), Collins ha già dimostrato di poterle mettere in difficoltà, avendola recentemente eliminata durante il torneo di Roma. Il confronto tra le due è atteso con grande interesse, considerato che la vittoria della statunitense è quotata a 2.80 e la distanza tra le due resta contenuta anche per quanto riguarda il primo set (Swiatek 1.53, Collins 2.30). Il mercato scommesse si mostra equilibrato sul numero di game complessivi, con Over 21.5 a 1.87 e Under 21.5 a 1.90.

Djokovic , ex numero uno al mondo, è il grande favorito nel derby serbo contro Miomir Kecmanovic . La sua vittoria è proposta a una quota bassissima, 1.02, mentre un successo di Kecmanovic appare molto improbabile (quota 12.50).

, ex numero uno al mondo, è il grande favorito nel derby serbo contro . La sua vittoria è proposta a una quota bassissima, 1.02, mentre un successo di Kecmanovic appare molto improbabile (quota 12.50). Nel tabellone femminile, occhi puntati anche su Elisabetta Cocciaretto , unica italiana rimasta in corsa dopo l’eliminazione di Jasmine Paolini . Cocciaretto, protagonista di due sorprendenti vittorie nei primi turni, sfida ora la svizzera Belinda Bencic . La quota per un match da più di 19.5 game è 1.49 sulle principali piattaforme scommesse.

, unica italiana rimasta in corsa dopo l’eliminazione di . Cocciaretto, protagonista di due sorprendenti vittorie nei primi turni, sfida ora la svizzera . La quota per un match da più di 19.5 game è 1.49 sulle principali piattaforme scommesse. Tra le altre atlete da seguire spiccano Elena Rybakina, favorita contro Clara Tauson, e la giovane Mirra Andreeva, attesa da un match sulla carta agevole contro Hailey Baptiste.

Match Vincente Quota Swiatek vs Collins Swiatek 1.42 Kecmanovic vs Djokovic Djokovic 1.02 Bencic vs Cocciaretto (Over 19.5 game) Over 1.49

Le quote confermano il netto favore del pronostico per Djokovic e Swiatek, mentre i match femminili si preannunciano più incerti e potenzialmente ricchi di colpi di scena.

In sintesi, Wimbledon 2025 continua a offrire spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico che delle scommesse, con pronostici che oscillano tra la sicurezza dei big e le possibili sorprese. Le quote principali per i match di oggi vedono Djokovic e Swiatek nettamente favoriti, mentre l’incontro tra Bencic e Cocciaretto si annuncia equilibrato e con alta probabilità di una lunga battaglia. Resta aggiornato con le nostre analisi per non perderti nessun dettaglio sulle prossime sfide e sulle migliori opportunità di scommessa!