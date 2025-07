Monza, i Berlusconi hanno venduto il club: chi sono i nuovi proprietari

Il Monza cambia proprietà. Il calcio italiano ormai sta cambiando dalle fondamenta. Non è più tempo per i mecenati e i proprietari nostrani, si sa, e sempre più spesso le proprietà dei nostri club passano in mani straniere. Ora anche i Berlusconi si allontanano quasi completamente dal mondo del calcio. Un nome che rimanda ai fasti del grande Milan di Silvio, un ricordo che ora sembra lontanissimo.

#Monza, ufficiale il nuovo corso a stelle e strisce. La famiglia Berlusconi cede il club al fondo Beckett Layne Ventures. #Burdisso nuovo direttore sportivo con #Galliani presente nella fase di transizione pic.twitter.com/NbLsUnVRr6 — barzacom.it (@barzacom_) July 1, 2025

Così, anche Monza diventa a stelle e strisce. È ufficiale la cessione del 100% delle quote del club brianzolo da parte della Fininvest al fondo statunitense Beckett Layne Ventures, rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni. Una svolta storica per la società e la conferma di un progressivo disimpegno della famiglia Berlusconi da tutto ciò che è legato al pallone che rotola.

Il passaggio di proprietà è stato formalizzato nel pomeriggio di oggi, con una nota congiunta tra Fininvest e Beckett Layne Ventures. L’accordo prevede un trasferimento immediato dell’80% delle quote, mentre il restante 20% verrà assegnato entro giugno 2026.

Fino a quella data, Fininvest manterrà una presenza nel consiglio di amministrazione, con ogni probabilità attraverso la figura di Adriano Galliani, storico dirigente del club.

Nel frattempo, Galliani continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato fino al completamento del closing, previsto dopo la fine del calciomercato estivo. La gestione sportiva sarà condivisa con Nicolas Burdisso, direttore sportivo scelto dai nuovi proprietari.

Conferme anche sul fronte tecnico: Paolo Bianco, già indicato da Galliani e Burdisso per guidare il Monza nella prossima stagione in Serie B, resta alla guida della squadra con l’appoggio del nuovo assetto societario.

Si chiude così un capitolo importante della storia recente del Monza, nato dalla visione calcistica di Silvio Berlusconi e costruito con la regia di Galliani. L’ingresso degli americani apre ora scenari nuovi, con la promozione in Serie A come obiettivo prioritario.

