L’Italia torna a vincere e lo fa con un successo che, al di là del punteggio, ha il sapore di una ripartenza: 1-0 in trasferta contro il Lussemburgo nell’amichevole del 3 giugno 2026, con un’ossatura giovanissima e un’idea di gioco più netta di quanto spesso si veda a fine stagione. A decidere la partita è Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005, autore del gol che indirizza una serata utile soprattutto per definire gerarchie, caratteristiche e compatibilità tra profili nuovi e qualche riferimento più esperto. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini porta la squadra verso un’impronta riconoscibile, scegliendo un 4-3-3 che punta su ritmo, ampiezza e un attaccante centrale come perno. Il risultato conta, ma conta di più il messaggio: la Nazionale prova a ricostruire certezze, a partire da energia e coraggio.

Una vittoria di sistema

La partita di Lussemburgo consegna un dato semplice: l’Italia vince 1-0 e lo fa con una prestazione ordinata, in controllo, capace di produrre occasioni e di limitare i rischi. Ma dentro quel dato c’è una traccia tecnica e mentale che merita di essere letta. Baldini imposta la squadra su un 4-3-3 che cerca subito ampiezza e catene laterali funzionali: terzini pronti ad accompagnare, esterni offensivi chiamati a dare profondità e un centrocampo pensato per sostenere il possesso senza perdere verticalità. La sensazione, anche a fine stagione, è che l’Italia abbia provato a stare “alta” con la postura: recupero rapido, linee vicine, pressione ragionata per non allungarsi. Non sempre l’esecuzione è stata pulita, ma l’idea è rimasta riconoscibile.

Il gol che decide l’amichevole porta la firma di Francesco Pio Esposito, decisivo a inizio ripresa e già capace di incidere nel modo più classico per un numero nove: presenza in area, lettura del tempo, impatto sul pallone. La rete non è solo un episodio, è la sintesi di una scelta: mettere un riferimento centrale vero, in grado di dare appoggi e di trasformare in conclusioni i palloni lavorati sugli esterni. Per una Nazionale che negli ultimi cicli ha spesso alternato soluzioni ibride o attaccanti di movimento, la presenza di un centravanti strutturato cambia la geometria della manovra e anche il modo in cui gli avversari difendono: un marcatore in più da “assorbire” dentro l’area significa spesso più spazio per inserimenti e seconde palle.

Il contesto dell’amichevole spiega anche alcune scelte di gestione. Baldini ruota uomini e posizioni, dando minuti e testando incastri: i cambi spezzano un po’ il ritmo, com’è normale, ma non alterano l’equilibrio generale. In una partita dove il rischio principale è abbassare l’intensità e concedere iniziative sporadiche, l’Italia resta sostanzialmente compatta e “in partita”. È un tipo di successo che non crea illusioni, ma può costruire abitudini: chiusure preventive, tempi di pressione, distanze tra i reparti. E soprattutto un concetto: l’Italia può permettersi di sperimentare senza perdere ordine, se l’idea di base è condivisa e se ogni giocatore sa che cosa deve fare nei primi 5-10 metri attorno a lui.

Dal ruolo di Donnarumma alla nuova concorrenza nelle corsie

La fotografia della serata è quella di una Nazionale molto giovane, con pochi punti fermi e molte valutazioni da fare. In questo tipo di partita, la presenza di un leader riconosciuto diventa fondamentale per dare direzione emotiva: Gianluigi Donnarumma rappresenta quel riferimento, non solo per esperienza ma anche per linguaggio di campo, gestione dei momenti e capacità di “tenere” la squadra quando la gara rischia di scivolare in una fase sporca. In un gruppo rinnovato, la figura del portiere non è soltanto l’ultimo difensore: è il primo regolatore delle distanze e, soprattutto, un simbolo che evita la sensazione di provvisorietà.

Attorno a lui, la partita offre spunti interessanti sulle corsie e sulle mezzali, reparti che oggi definiscono la qualità reale del 4-3-3. L’Italia cerca spinta e continuità sulle fasce: i terzini accompagnano, ma devono farlo con criterio, perché la coperta è inevitabilmente corta quando gli esterni offensivi restano alti. Qui si misura la maturità tattica dei giovani: saper scegliere quando alzarsi e quando restare, quando “strappare” e quando consolidare. La gara suggerisce che il talento non manca, ma il livello internazionale richiede ripetibilità: non basta una giocata, serve la seconda, poi la terza, e serve farle con lo stesso ordine anche quando cambiano gli avversari e sale la pressione.

In mezzo, il centrocampo è il cuore della sperimentazione: la capacità di uscire dal primo pressing, di dare tempi agli esterni e di supportare il centravanti con inserimenti determina la pericolosità reale della squadra. In un 4-3-3, le mezzali sono spesso il dettaglio che cambia la partita: se arrivano con continuità, l’attaccante non resta isolato; se si abbassano troppo, la squadra perde presenza tra le linee. In questa amichevole, l’Italia prova a tenere un equilibrio “prudente ma non rinunciatario”, con l’obiettivo di non aprire transizioni inutili. È una scelta comprensibile, perché i meccanismi difensivi di un gruppo giovane si costruiscono prima di tutto evitando corse all’indietro troppo frequenti.

Il segnale più forte, però, resta concettuale: Baldini sembra voler costruire concorrenza vera in ruoli specifici. Non “giovani” per definizione, ma profili con compiti chiari: un esterno che sappia puntare, un esterno che sappia rientrare, un terzino che sappia accompagnare senza perdere la linea, una mezzala che sappia rompere e ricucire. In questo senso, la partita di Lussemburgo è un primo filtro: chi regge il ritmo e la disciplina tattica in un contesto internazionale, anche contro un avversario abbordabile, aumenta le proprie chance di restare nel giro.

L’amichevole in Grecia e la costruzione di un’ossatura credibile per il prossimo ciclo

La vittoria in Lussemburgo non chiude nulla, ma apre una settimana che diventa laboratorio. Il secondo test di giugno, contro la Grecia il 7 giugno 2026, avrà un significato diverso: cambierà l’ambiente, cambierà la pressione e cambieranno anche le letture tattiche richieste. Il Lussemburgo ha consentito all’Italia di lavorare soprattutto su principi e conduzione del gioco; la Grecia può imporre una partita più fisica, più ruvida nei duelli, con tempi di gioco meno “comodi”. Per una squadra giovane, è spesso lì che emergono le vere differenze: non nella capacità di palleggiare quando tutto è sotto controllo, ma nella gestione delle seconde palle, nella tenuta emotiva dopo un contrasto perso, nella lucidità dopo una scelta sbagliata.

In prospettiva, la questione centrale è una sola: trasformare una Nazionale sperimentale in una Nazionale con ossatura. L’ossatura non è un elenco di nomi, è un insieme di funzioni che si ripetono. Serve capire chi può essere affidabile nei due terzi di campo, chi può reggere la transizione difensiva, chi può garantire gol o comunque produzione offensiva. In questo senso, l’impatto di Francesco Pio Esposito pesa molto: segnare in Nazionale, anche in amichevole, significa portare un “valore” immediato, perché il gol è la variabile più difficile da programmare. Ma la domanda successiva è inevitabile: quanto la squadra riesce a costruire per lui? Quante volte lo mette in condizione di concludere? E quante volte, invece, è costretta a cercare soluzioni estemporanee?

Il lavoro di Baldini sembra orientato a dare identità prima ancora che spettacolo. E oggi l’identità è soprattutto una promessa di affidabilità: squadra corta, reparti connessi, scelte coerenti. Questo non significa rinunciare all’ambizione, significa costruire la base per poterla sostenere. Una Nazionale giovane può diventare elettrica e imprevedibile, ma deve prima imparare a non concedersi pause. In una fase in cui i club sono già immersi nel mercato e molti giocatori arrivano con carichi diversi, la gestione delle energie è un tema concreto: ecco perché un 1-0 “pulito”, con pochi rischi e tanti segnali sparsi, può valere più di una goleada.

Il punto, ora, è dare continuità a ciò che si è intravisto. Contro la Grecia servirà lo stesso coraggio nel proporre gioco, ma anche un salto nella “cattiveria” delle scelte: attaccare la porta con più presenza, riempire l’area con più convinzione, difendere il vantaggio senza abbassare troppo il baricentro. Se l’Italia riuscirà a replicare questi principi, allora l’amichevole di Lussemburgo non resterà una parentesi di giugno, ma diventerà il primo mattone di un percorso in cui i giovani non sono una scommessa: sono un progetto.