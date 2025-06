Real Madrid-Juventus: pronostico e statistiche, sfida da non perdere

L’incontro tra Real Madrid e Juventus, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, si configura come una sfida dalle molteplici letture, soprattutto alla luce delle difficoltà difensive dei bianconeri e della rinnovata fase di costruzione degli spagnoli. Il match, in programma per martedì 1 luglio alle ore 21:00 presso l’Hard Rock Stadium di Miami, attira l’attenzione sia degli appassionati di calcio che degli analisti di pronostici, grazie alle recenti performance delle due squadre e alle quote offerte dai principali operatori.

Statistiche e precedenti: Real Madrid favorito, Juventus a caccia dell’impresa

La storia tra Real Madrid e Juventus è ricca di confronti emozionanti: ben 21 i precedenti, con 11 vittorie per gli spagnoli, 8 per i bianconeri e 2 pareggi. Ecco alcuni dati salienti che aiutano a leggere meglio questa sfida:

Real Madrid ha chiuso al primo posto il proprio girone (Gruppo H), superando Al Hilal , Salzburg e Pachuca .

ha chiuso al primo posto il proprio girone (Gruppo H), superando , e . Juventus si è qualificata come seconda nel Gruppo G, dopo aver vinto contro Al-Ain e Wydad , ma subendo una pesante sconfitta contro il Manchester City (5-2).

si è qualificata come seconda nel Gruppo G, dopo aver vinto contro e , ma subendo una pesante sconfitta contro il (5-2). Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con alcune assenze importanti: fuori per infortunio tra i blancos Alaba, Mendy, Mbappé, Camavinga, Endrick, Carvajal e Militao; nella Juventus mancheranno Cabal, Bremer e Savona.

Le formazioni probabili vedono il Real Madrid schierato con il 4-1-2-3 e la Juventus col 3-4-3. Da segnalare il ritorno del tridente titolare per i bianconeri e la presenza di Gonzalo Garcia in attacco per gli spagnoli, con Mbappé che potrebbe partire dalla panchina.

Le quote dei principali bookmaker evidenziano la netta preferenza per il successo degli uomini di Xabi Alonso:

Esito Quota Vittoria Real Madrid 1.66 Pareggio 3.90 Vittoria Juventus 5.00

Per il passaggio del turno: Real Madrid quotato a 1.31, Juventus a 3.20.

Il pronostico degli esperti tende verso una gara ricca di gol (Over 2.5 a 1.80), mentre il risultato esatto più probabile è l’1-0 per gli spagnoli, seguito dal 2-1 e dal 2-0.

In conclusione, il match tra Real Madrid e Juventus si preannuncia acceso e ricco di spunti: i bianconeri sono chiamati a riscattare la pesante sconfitta col Manchester City e a ritrovare solidità difensiva, mentre i blancos puntano a confermare la loro superiorità tecnica e tattica. Le quote danno ampio margine agli spagnoli (1.66 per la vittoria), ma il calcio, si sa, è sempre pronto a sorprendere. Consulta le nostre analisi dettagliate per rimanere sempre aggiornato sugli sviluppi delle partite più attese e confronta i tuoi pronostici con quelli dei nostri esperti!