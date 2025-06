Il Mondiale per Club 2025 sarà molto più di un semplice torneo FIFA: sarà una vera e propria rivoluzione calcistica, con 32 squadre, un format ampliato e soprattutto un palcoscenico d’eccezione — gli Stati Uniti d’America. Un paese in cui il calcio è cresciuto a ritmi vertiginosi, pronto ad accogliere per la prima volta un evento così globale, in quello che sarà anche un banco di prova in vista dei Mondiali 2026.

Ma dove si giocherà il Mondiale per Club 2025? Quali stadi ospiteranno le sfide tra le migliori squadre del pianeta? Scopriamolo insieme, città per città, tra curiosità architettoniche, storia sportiva e passione americana per lo spettacolo.

Gli stadi ufficiali del Mondiale per Club 2025

La FIFA ha selezionato una serie di impianti iconici — già noti per ospitare partite di NFL, MLS e grandi eventi internazionali — per garantire spettacolo, capienza e visibilità globale. Ecco una panoramica delle principali città e dei relativi stadi in cui si disputeranno le partite del torneo.

MetLife Stadium – East Rutherford (New Jersey)

Capienza : 82.500 spettatori

: 82.500 spettatori Club principali : New York Giants, New York Jets (NFL)

: New York Giants, New York Jets (NFL) Curiosità: Situato a pochi chilometri da Manhattan, è uno degli stadi più capienti d’America. Ospiterà anche la finale dei Mondiali 2026.

Sarà uno dei principali cuori pulsanti del torneo, grazie anche alla sua posizione strategica sulla East Coast e all’incredibile atmosfera generata dal pubblico newyorkese.

SoFi Stadium – Inglewood (Los Angeles, California)

Capienza : 70.240 spettatori

: 70.240 spettatori Club principali : LA Rams, LA Chargers (NFL)

: LA Rams, LA Chargers (NFL) Curiosità: È lo stadio più costoso del mondo, con un costo di costruzione di oltre 5 miliardi di dollari. Ha ospitato il Super Bowl 2022.

Un impianto futuristico, ideale per un evento globale: sarà il punto di riferimento della West Coast durante il Mondiale per Club.

AT&T Stadium – Arlington (Texas)

Capienza : 80.000 posti (espandibile a 100.000)

: 80.000 posti (espandibile a 100.000) Club principali : Dallas Cowboys (NFL)

: Dallas Cowboys (NFL) Curiosità: Soprannominato “Jerry World” in onore del proprietario Jerry Jones, è famoso per il suo maxischermo sospeso, uno dei più grandi al mondo.

Uno degli impianti più scenografici e capienti del torneo. Perfetto per ospitare sfide ad alta intensità e grande richiamo mediatico.

Hard Rock Stadium – Miami Gardens (Florida)

Capienza : 65.000 spettatori

: 65.000 spettatori Club principali : Miami Dolphins (NFL), Inter Miami (occasionale)

: Miami Dolphins (NFL), Inter Miami (occasionale) Curiosità: Ha ospitato anche eventi di Formula 1 e concerti di livello mondiale.

Sarà il cuore calcistico del Sud degli Stati Uniti, con il pubblico latino-americano che promette una cornice infuocata e vibrante.

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta (Georgia)

Capienza : 71.000 posti

: 71.000 posti Club principali : Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United (MLS)

: Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United (MLS) Curiosità: Il tetto retrattile “a occhio di falco” è uno dei più avveniristici al mondo.

Atlanta è un hub importante per i grandi eventi sportivi USA e ospiterà alcune delle partite clou del torneo.

Levi’s Stadium – Santa Clara (California)

Capienza : 68.500 posti

: 68.500 posti Club principali : San Francisco 49ers (NFL)

: San Francisco 49ers (NFL) Curiosità: È alimentato in parte da energia solare e ha una terrazza panoramica vista Silicon Valley.

Perfetto connubio tra tecnologia e sport, sarà uno degli impianti “green” del torneo.

Le città ospitanti: tra passione, cultura e business

Oltre agli stadi, è interessante notare la varietà geografica delle città coinvolte: dalla frenesia di New York alla tecnologia di San Francisco, dal fascino latino di Miami all’entusiasmo californiano di Los Angeles. Le città selezionate rappresentano diversi volti dell’America e offriranno ai tifosi un’esperienza indimenticabile anche fuori dal campo.

Un torneo strategico per la FIFA

Il Mondiale per Club 2025 negli USA sarà anche una mossa strategica per la FIFA, che vuole consolidare la crescita del calcio nel mercato nordamericano. L’obiettivo è chiaro: preparare il terreno per il Mondiale 2026 (che si disputerà tra USA, Canada e Messico) e fidelizzare nuovi fan in un contesto dominato da basket, baseball e football americano.

Cosa aspettarsi dagli impianti americani

Spettacolarizzazione garantita : maxischermi, musica, intrattenimento a ogni match

: maxischermi, musica, intrattenimento a ogni match Standard altissimi di comfort per tifosi e media

per tifosi e media Servizi logistici impeccabili , sia per il pubblico locale che per i tifosi internazionali

, sia per il pubblico locale che per i tifosi internazionali Wi-fi ad alta velocità, food court tematiche, e in alcuni casi anche seggiolini riscaldati (!)

Un assaggio del 2026

Il Mondiale per Club 2025 sarà anche un test generale per i Mondiali del 2026, che vedranno gli Stati Uniti ancora protagonisti insieme a Canada e Messico. In questo senso, ogni partita sarà uno spettacolo dentro lo spettacolo, con la FIFA attenta a ogni dettaglio in vista dell’evento più grande della storia del calcio.

Stadi monumentali, tecnologia all’avanguardia, pubblico caloroso e città iconiche: il Mondiale per Club 2025 sarà un viaggio nel calcio e nell’America, unendo show, business e passione sportiva. Ora non resta che attendere il calendario ufficiale e segnare in rosso le date… perché negli States il calcio è pronto a prendersi la scena.

FAQ – Domande frequenti

Quanti stadi ospiteranno il Mondiale per Club 2025?

Si prevede l’utilizzo di 6-8 stadi principali, distribuiti in diverse città degli Stati Uniti.

Ci saranno partite anche sulla costa Est e Ovest?

Sì, sono coinvolti stadi sia sulla East Coast (New Jersey, Miami) sia sulla West Coast (Los Angeles, Santa Clara).

Gli stadi sono già pronti?

Tutti gli impianti selezionati sono già operativi e di altissimo livello, con piccoli adattamenti per accogliere le esigenze FIFA.

Leggi anche