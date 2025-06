Home | Come funziona il nuovo Mondiale per Club FIFA 2025: formato, regole e novità

Il Mondiale per Club FIFA 2025 segna l’inizio di una nuova era nel calcio internazionale. Dopo anni con un format ristretto a pochi club, la competizione si espande con 32 squadre, strutture simili a un Mondiale per nazionali e un impatto globale decisamente maggiore. Ma come funziona questo nuovo torneo? Scopriamo insieme regole, formula e novità introdotte dalla FIFA.

Un nuovo format a 32 squadre: come è strutturato

A partire dal 2025, il torneo si gioca ogni quattro anni, proprio come la Coppa del Mondo delle nazionali. Ecco la struttura:

32 squadre partecipanti

Suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno

Prima fase a gironi : ogni squadra affronta le altre del proprio gruppo una sola volta

: ogni squadra affronta le altre del proprio gruppo una sola volta Le prime due classificate di ogni girone accedono agli ottavi di finale

accedono agli Da lì in poi, via a una fase a eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinali e finale (senza finalina 3° posto)

Le squadre partecipanti: da tutti i continenti

Il nuovo Mondiale per Club accoglie club da ogni confederazione FIFA, ma con una netta prevalenza di club UEFA. La ripartizione dei 32 posti è la seguente:

Confederazione Numero di squadre Esempi di club qualificati UEFA (Europa) 12 Real Madrid, Manchester City, Inter, Juventus CONMEBOL (Sud America) 6 Flamengo, River Plate, Palmeiras CAF (Africa) 4 Al Ahly, Wydad Casablanca AFC (Asia) 4 Al Hilal, Urawa Red Diamonds CONCACAF (Nord/Centro America) 4 Monterrey, León, Al Ain OFC (Oceania) 1 Auckland City Ospitante (USA) 1 Inter Miami

Durata e calendario

Date ufficiali : dal 15 giugno al 13 luglio 2025

: dal Oltre 60 partite totali

La fase a gironi dura circa due settimane

dura circa due settimane Le partite si giocheranno in 12 stadi degli Stati Uniti, con fuso orario da considerare per gli spettatori europei

Regole chiave da sapere

⏱️ Nessun pareggio nelle fasi a eliminazione diretta: in caso di parità, si va ai tempi supplementari e poi ai rigori. 👥 Ogni squadra può convocare 23 giocatori, con possibilità di sostituire infortunati fino a 24 ore prima del debutto. 🟨 Due ammonizioni in due partite diverse portano automaticamente alla squalifica per il match successivo. 🎥 Tutte le partite saranno supportate dal sistema VAR, in linea con gli standard FIFA.

Le novità principali rispetto al passato

Un’altra differenza sostanziale è l’ambizione: la FIFA punta a fare del torneo un vero “mondiale per club”, alternativo e parallelo alla Champions League.

Prima del 2025 Dal 2025 in poi 7 squadre totali 32 squadre Torneo annuale Torneo quadriennale Durata: 10 giorni Durata: circa 1 mese Solo campioni continentali in carica Campioni + migliori storiche per ranking FIFA

Le italiane protagoniste

Nel 2025 ci saranno Inter e Juventus, qualificate rispettivamente grazie alla vittoria della Serie A (per il ranking UEFA) e alla classifica decennale FIFA. Entrambe sono inserite in gironi competitivi e affronteranno avversarie dal calibro internazionale, da Monterrey a Manchester City.

Il nuovo Mondiale per Club è pronto a diventare uno degli eventi sportivi globali più seguiti dell’anno. Nuovo formato, più squadre, più partite e più spettacolo: la FIFA ha alzato l’asticella, e i tifosi non vedono l’ora di vivere questa nuova avventura estiva.

