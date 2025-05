Pronostico Mondiale per club: Ronaldo e le possibili destinazioni

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere avvolto nel mistero, ma una cosa appare certa: il campione portoghese non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo aver lasciato l’Al Nassr e la Saudi Pro League, il cinque volte Pallone d’Oro guarda già a nuovi orizzonti. In particolare, l’obiettivo dichiarato di Ronaldo sembra essere la partecipazione al prossimo Mondiale per club, che si terrà negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2025. Diverse squadre e destinazioni internazionali sono già state accostate al nome del portoghese, alimentando le speculazioni di tifosi e addetti ai lavori.

Le possibili destinazioni di Ronaldo e le statistiche dei club

Il percorso di Cristiano Ronaldo negli ultimi anni si è contraddistinto per numeri eccezionali a livello individuale, con 99 gol segnati in 111 partite disputate con l’Al Nassr. Tuttavia, le soddisfazioni collettive sono state limitate a una sola Coppa dei Campioni Araba. Ora, il prossimo step potrebbe essere il Mondiale per club, dove diverse squadre hanno mostrato interesse per il fuoriclasse. Di seguito le principali opzioni emerse:

Botafogo (Brasile): campione in carica della Libertadores , pronto a offrirgli un ruolo da protagonista.

(Brasile): campione in carica della , pronto a offrirgli un ruolo da protagonista. Wydad Casablanca (Marocco): tra i partecipanti al torneo, ha alimentato le voci con iniziative social.

(Marocco): tra i partecipanti al torneo, ha alimentato le voci con iniziative social. Porto e Benfica (Portogallo): possibili ritorni romantici in patria, senza dimenticare il legame con lo Sporting Lisbona .

e (Portogallo): possibili ritorni romantici in patria, senza dimenticare il legame con lo . Al Hilal (Arabia Saudita): rivale dell’ Al Nassr , già abituato a grandi nomi internazionali.

(Arabia Saudita): rivale dell’ , già abituato a grandi nomi internazionali. Al Ain (Emirati Arabi Uniti): fresco vincitore della Champions asiatica .

(Emirati Arabi Uniti): fresco vincitore della . Inter Miami (USA): suggestiva ipotesi accanto a David Beckham e Lionel Messi , con quota bookmaker a 25.

(USA): suggestiva ipotesi accanto a e , con quota bookmaker a 25. Monterrey (Messico): qui Ronaldo ritroverebbe l’amico Sergio Ramos.

Le statistiche individuali di Ronaldo restano impressionanti, ma la scelta della prossima squadra sarà influenzata sia dall’ambizione di aggiungere un titolo prestigioso come il Mondiale per club sia dalla possibilità di un ruolo da protagonista in campo.

La notizia principale riguarda la volontà di Cristiano Ronaldo di continuare a giocare ai massimi livelli e di essere protagonista nell’edizione 2025 del Mondiale per club. Se da una parte l’uscita dall’Al Nassr sancisce la conclusione di un capitolo importante, dall’altra apre scenari interessanti sulle possibili destinazioni. In Brasile, il Botafogo si è dichiarato pronto ad accoglierlo, mentre in Marocco il Wydad Casablanca ha strizzato l’occhio all’attaccante con iniziative di marketing. Non da meno le ipotesi portoghesi, dove Porto e Benfica offrirebbero un ritorno emozionante per i tifosi lusitani. Sullo sfondo restano le opzioni mediorientali, con Al Hilal e Al Ain, e le suggestioni americane, dove l’Inter Miami di Beckham e Messi rappresenta un polo di grande attrattiva anche per i bookmaker. Infine, in Messico, il Monterrey potrebbe diventare la scelta a sorpresa. In tutti i casi, la presenza di Ronaldo al Mondiale per club aumenterebbe l’appeal della competizione, portando esperienza, gol e attenzione mediatica. Le quote per un suo trasferimento sono ancora oggetto di valutazione da parte dei principali operatori, ma la destinazione finale resta un rebus affascinante.

In sintesi, il futuro di Cristiano Ronaldo resta ricco di incognite ma anche di nuove opportunità. Le possibili destinazioni per il Mondiale per club offrono scenari diversi e affascinanti, con i bookmaker che quotano il trasferimento più suggestivo a 25 volte la posta. Resta sintonizzato sulle nostre analisi per seguire tutte le novità e i pronostici legati ai grandi eventi internazionali!