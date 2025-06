Cristiano Ronaldo, il contratto folle con l’Al Nassr: quanto guadagnerà… al secondo

Cristiano Ronaldo ha firmato un rinnovo che riscrive i confini del calcio globale: resterà all’Al Nassr fino al 2027, quando avrà 42 anni, e guadagnerà una cifra folle, corredata da una serie di bonus che hanno del surreale. Per capirci, il fuoriclasse portoghese per i due anni di contratto guadagnerà più di 6,5 Euro al secondo per ogni giorno dell’anno. Che fanno 23.400 Euro ogni ora, notti comprese. O, se preferite, 561.000 Euro per ogni giorno che Dio manda in terra.

Certo, ognuno è libero di spendere i suoi soldi come vuole, ma ha senso tutto questo? In ogni caso, Ronaldo ha firmato un contratto da oltre 500 milioni di euro in due stagioni. Una cifra da capogiro che potrebbe addirittura salire oltre i 600 milioni, grazie a bonus, benefit personali e un’opzione clamorosa: la possibilità di diventare proprietario fino al 15% del club saudita.

È il tabloid inglese The Sun a svelare i dettagli del nuovo accordo, che va ben oltre le già faraoniche cifre del primo contratto. Ronaldo non è soltanto la stella della Saudi Pro League, ma anche il perno di un’operazione economica e d’immagine di portata storica.

Il salario base è mostruoso: 208,4 milioni di euro l’anno, ovvero 6,5 euro al secondo. Ma non è finita: per la prima stagione CR7 incasserà anche un bonus alla firma di 28,7 milioni, che salirà a 44,5 milioni nella seconda. (continua dopo la foto)

Poi ci sono i premi legati al rendimento: 4,7 milioni se sarà capocannoniere della Saudi Pro League, 9,4 milioni in caso di vittoria del campionato con l’Al Nassr. Infine, il vero colpo a effetto: il 15% del club potrà diventare suo, una quota oggi valutata in 38,7 milioni di euro. Un ingresso progressivo nella proprietà, che spalanca le porte a un futuro da dirigente o investitore diretto nel calcio saudita.

A completare il pacchetto ci sono i privilegi extrastipendio: una squadra personale di 16 persone (autisti, cuochi, giardinieri, guardie del corpo), con un costo annuale di 1,6 milioni a carico del club. Un jet privato a disposizione, per cui l’Al Nassr spenderà 4,7 milioni l’anno.

