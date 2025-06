Home | Napoli, è rebus per l’attacco: fra Nunez e le alternative

Il Napoli è pronto a stringere i tempi per regalare ad Antonio Conte un nuovo attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. Con l’inizio della stagione ormai alle porte e un calendario fitto tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa, la società partenopea ha fissato una deadline di 48 ore per sciogliere ogni dubbio sul nome del prossimo rinforzo offensivo.

Andrea Dossena a Kiss Kiss: “Adesso penso che tra Lucca e Nunez l’attaccante dell’Udinese sia più compatibile ed utile per il gioco del Napoli”. pic.twitter.com/DixzmXTphZ — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) June 30, 2025

In pole position resta Darwin Nuñez, ma la pista che porta al centravanti uruguaiano del Liverpool si presenta in salita. L’operazione è molto dispendiosa e ci sono nodi legati all’ingaggio. E il club partenopeo, nel frattempo, tiene calde le alternative italiane: Lorenzo Lucca e Gennaro Borrelli.

Il nome di Nuñez, per caratteristiche e ambizione, sarebbe il profilo ideale per il nuovo Napoli. Ma due ostacoli rallentano – e forse bloccano – la trattativa: il costo del cartellino, fissato dal Liverpool a 60 milioni di euro e lo stipendio del giocatore, pari a 6 milioni netti l’anno, non coperto dal Decreto Crescita

Il ds Giovanni Manna proverà ancora a ridurre la richiesta dei Reds e a negoziare le condizioni economiche, ma la sensazione è che una svolta, in un senso o nell’altro, arriverà entro 48 ore. Se non ci saranno margini concreti per l’affondo, si virerà con decisione su altri obiettivi. (continua dopo la foto)

Il nome più caldo alle spalle di Nuñez è quello di Lorenzo Lucca, classe 2000, reduce da una stagione positiva all’Udinese. I rapporti ottimi tra De Laurentiis e Gino Pozzo potrebbero facilitare l’intesa, con una valutazione attorno ai 30 milioni di euro. Il giocatore è da tempo nei radar azzurri, e Conte lo apprezza per fisicità e margini di crescita. Un eventuale contatto diretto tra le società potrebbe avvenire già tra oggi e domani: tutto dipenderà dall’esito delle riflessioni su Nuñez.

Tra le opzioni considerate dal club anche Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Il suo nome è finito nel taccuino di Manna come possibile rinforzo a basso costo, una mossa utile anche in chiave lista Uefa.

In ogni caso, il Napoli ha chiarito la rotta: un attaccante arriverà, e lo farà in tempi brevi. Conte lo aspetta per costruire, insieme a Lukaku, il nuovo tandem d’attacco che dovrà rilanciare le ambizioni del club azzurro su tutti i fronti.

