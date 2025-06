Per Jannik Sinner, il tennista numero 1 al mondo, è arrivato il momento di immergersi nell’atmosfera unica dell’erba inglese. Il campione altoatesino si prepara infatti ad affrontare il tabellone di Wimbledon 2025, il terzo Grande Slam della stagione tennistica, con l’obiettivo di conquistare finalmente quel titolo che manca ancora al suo già straordinario palmarés.

Occhi all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, quindi, che rappresenta per Sinner la sfida più dura: se sul cemento ha dimostrato di essere un profilo sostanzialmente imbattibile, conquistando due Australian Open consecutivi e l’US Open 2024, sull’erba deve ancora trovare quella continuità di risultati che lo hanno reso il numero uno del ranking mondiale. A questo, si aggiunge la recentissima delusione maturata nella finale del Roland Garros: l’italiano è in cerca di riscatto, e il revenge tour parte da qui.

I precedenti a Wimbledon di Jannik Sinner

Prima di dare un’occhiata al prossimo avversario e alla data in cui farà il suo esordio in campo, torniamo indietro per riscoprire i precedenti di Sinner in questo grande torneo. Anche se manca ancora il trionfo definitivo, la storia tra l’altoatesimo e questo Slam ci racconta di un percorso costante e molto incoraggiante. Il risultato migliore, forse qualcuno lo ricorda, arriva nel 2023, quando Sinner approda alle semifinali: qui è costretto ad arrendersi in tre set molto combattuti a Novak Djokovic. Il match rappresenta un momento di svolta nella carriera dell’azzurro, che ottiene la giusta consapevolezza per tendere a traguardi più alti e che infatti di lì a poco conquisterà il suo primo Slam.

L’edizione 2024 è stata segnato un cammino più amaro, interrottosi ai quarti di finale: un risultato che ha lasciato deluso sia Sinner che ai suoi fan, dato il grande stato di forma mostrato durante la stagione e le alte aspettative generate da un già citato trend di crescita. Guardando il bicchiere mezzo pieno, comunque, c’è da dire che ogni esperienze sul verde ha contribuito a craftare le skills di Sinner in merito a questa superfice, un bagaglio tecnico che potrebbe mettere a frutto proprio quest’anno.

2022: Ottavi di finale (sconfitto da Djokovic)

2023: Semifinale (perso in tre set contro Djokovic)

2024: Quarti di finale (eliminato da Medvedev)

Bilancio: 10 vittorie – 3 sconfitte a Wimbledon

Superficie: rendimento in crescita, ma senza titoli sull'erba

Come arriva Sinner a Wimbledon?

Il percorso verso Wimbledon 2025 è stato caratterizzato da due cocenti delusioni che, paradossalmente, potrebbero fungere da perfetto carburante perfetto per l’inseguimento del titolo londinese. Carlos Alcaraz si è confermato ancora una volta la kryptonite di un tennista invincibile trionfando prima agli Internazionali d’Italia a Roma e poi al Roland Garros.

L’obiettivo di Sinner a Wimbledon, dunque, va oltre il “semplice” risultato: l’altoatesino è alla ricerca del suo primo Slam al di fuori del cemento e soprattutto vuole scrollarsi di dosso definitivamente la deludente stagione sulla terra rossa. Questo al netto di tutte le attenuanti del caso: ricordiamo, infatti, che Sinner rientrava da tre mesi di squalifica.

La superficie erbosa richiede un adattamento tattico e tecnico molto particolare: il rimbalzo più basso e irregolare, la maggiore velocità del gioco e l’importanza del servizio e della volée sono elementi che Sinner ha continuato a perfezionare nel corso degli anni. La sua evoluzione come giocatore completo, quindi, passa necessariamente attraverso la capacità di vincere questo torneo. Per Sinner, Wimbledon 2025 rappresenta l’opportunità di scrivere una pagina indimenticabile della storia del tennis italiano, l’ennesima.

L’esordio di Sinner e il primo avversario

Il debutto di Sinner a Wimbledon 2025 è programmato per martedì 1° luglio, nel secondo giorno di competizioni. Questa scelta rispetta la nota e consolidata tradizione del torneo inglese, che assegna l’apertura delle danze sul Centre Court al campione in carica, in questo caso Carlos Alcaraz: il vincitore dell’edizione 2024 avrà dunque l’onore di inaugurare il torneo nel day 1 fissato per lunedì 30 giugno.

Il sorteggio di venerdì 27 giugno ha svelato il primo avversario di Jannik Sinner: si tratta di Luca Nardi, numero 94 del ranking e classe 2003. Un derby tutto italiano, dunque, per inaugurare la lunga strada verso la finale. Se Sinner vincesse questo primo incontro e continuasse a trionfare partita dopo partita, questo potrebbe essere idealmente il suo percorso fino all’atto conclusivo: Tommy Paul agli ottavi, Lorenzo Musetti ai quarti – altro derby azzurro – Jack Draper oppure Novak Djokovic in semifinale e, si presume, Carlos Alcaraz in finale. Una curiosità: anche lo spagnolo campione in carica debutterà contro un italiano, l’eterno Fabio Fognini.

Quote antepost vincente Wimbledon 2025

Quote vincente Wimbledon 2025 – Maschile (antepost) Giocatore Quota media Carlos Alcaraz 2.75 Jannik Sinner 3.25 Novak Djokovic 5.50 Daniil Medvedev 8.00 Jack Draper 12.00 📌 Le quote possono variare: verifica sempre sui siti dei bookmaker ufficiali prima di scommettere.

Quote aggiornate di Jannik Sinner – Wimbledon 2025 (round-by-round)

📈 Quote Jannik Sinner – Wimbledon 2025 (turno per turno) Turno Quota media Variazione Antepost (pre-torneo) 3.25 — 1° turno (vs Nardi) 3.10 ⬇️ -0.15 Ottavi (previsto: vs Tommy Paul) 2.85 ⬇️ -0.25 Quarti (previsto: vs Musetti) 2.60 ⬇️ -0.25 Semifinale (previsto: vs Djokovic/Draper) 2.30 ⬇️ -0.30 Finale (presumibile: vs Alcaraz) 2.05 ⬇️ -0.25 📌 Quote indicative soggette a variazioni live. Dati basati su Snai, Sisal e LeoVegas. Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2025.

