Pronostico Wimbledon 2025: Sinner e Alcaraz, statistiche e quote

Il torneo di Wimbledon si avvicina e l’attenzione è tutta puntata su Jannik Sinner, che si presenta ai nastri di partenza da numero uno del mondo e grande favorito secondo le principali agenzie di scommesse sportive. Dopo l’amara eliminazione a Parigi e la delusione al torneo di Halle, l’azzurro ha un obiettivo chiaro: riscrivere la storia del tennis italiano in uno dei templi più prestigiosi dell’ATP. L’edizione 2025 promette grande spettacolo e rivalità di altissimo livello, in particolare con Carlos Alcaraz, dominatore sull’erba londinese nelle ultime due stagioni.

Sinner favorito e i precedenti a Wimbledon: statistiche e quote

L’attesa per il sorteggio di venerdì è alimentata dai riflettori puntati su Sinner e sulla sua rincorsa verso un traguardo mai raggiunto da un italiano: la finale di Wimbledon. Nella storia dello Slam inglese, nessun tennista azzurro è mai riuscito a conquistare il titolo, e la pressione delle aspettative si unisce al desiderio di riscatto personale. Ecco alcuni punti chiave:

Sinner non è mai arrivato in finale a Wimbledon , ma parte da testa di serie numero uno.

non è mai arrivato in finale a , ma parte da testa di serie numero uno. Il suo principale rivale, Alcaraz , ha già sconfitto l’italiano a Parigi e non perde sull’erba di Londra da due anni.

, ha già sconfitto l’italiano a e non perde sull’erba di da due anni. Le principali piattaforme di scommesse lo indicano come favorito per la vittoria finale, davanti proprio ad Alcaraz.

Giocatore Quote Vittoria Sinner 2.50 Alcaraz 3.00

Il tabellone sarà ufficializzato venerdì dopo le qualificazioni: qui si delineeranno i possibili ostacoli e le eventuali “mine vaganti” che potrebbero sorprendere i favoriti nel corso del torneo.

La tradizione di Wimbledon è fatta anche di grandi emozioni e riconoscimenti: il All England Lawn Tennis Club renderà omaggio a Andy Murray con una statua, celebrando così il doppio successo dell’inglese (2013 e 2016) e la fine di un digiuno lungo 77 anni per il tennis britannico. Proprio vicino ai campi in erba inglesi si è registrato un esordio amaro per Luciano Darderi al torneo di Eastbourne, eliminato dallo statunitense Marcos Giron, a testimonianza di quanto le sorprese possano essere dietro l’angolo anche nei tornei minori.

In conclusione, l’edizione 2025 di Wimbledon si preannuncia come una delle più avvincenti degli ultimi anni, con Sinner pronto a inseguire un sogno storico per l’Italia e Alcaraz determinato a confermarsi re dell’erba londinese. Al momento, le quote dei bookmakers vedono Sinner leggermente favorito (2.50) su Alcaraz (3.00), ma il sorteggio e le possibili sorprese potrebbero cambiare gli equilibri.

