Il grande tennis è tornato in Italia. È il momento degli Internazionali di Roma, torneo che fa parte dei prestigiosi Masters 1000 e che prende il via proprio oggi, con la finale maschile prevista per domenica 18 maggio.

Gli Internazionali di Roma hanno un ruolo cruciale nella stagione della terra rossa: non solo perché fanno parte dei 9 Masters del circuito, i tornei più importanti del calendario dopo gli Slam e le Finali ATP, ma anche perché anticipano il pinnacolo di questa superficie, il Roland Garros. Gli Internazionali rappresentano quindi da sempre un momento fondamentale in cui valutare lo stato di forma dei tennisti e delle tenniste migliori del mondo.

Storia e vincitori celebri

Gli Internazionali si svolgono nella suggestiva cornice del Foro Italico, ma non è sempre stato così. Nata negli anni 30, questa manifestazione viene ospitata per le prime 5 edizioni da Milano, per poi essere spostata nel 1935 a Roma. Dopo 13 anni di sospensione (1936-1949) torna in vita e si svolge per tutti i decenni successivi sempre a Roma, con l’unica eccezione del 1961, quando viene tenuta a Torino per il Centenario dell’Unità d’Italia.

Passiamo ora ai grandi nomi che hanno scritto la storia di questo torneo: il primo è, come potete immaginare, Rafael Nadal. Il più grande di sempre sulla terra rossa ha fatto degli Internazionali uno dei suoi principali terreni di conquista, vincendo la competizione per ben 10 volte. Seguono, nella classifica dei più titolati, Novak Djokovic con 6 e Martin Mulligan, Jaroslav Drobný e Thomas Muster con 3. Ma i nomi delle leggende che hanno trionfato su questo terreno sono tantissimi, da Andre Agassi a Rod Laver, passando per Ilie Năstase, Björn Borg, Ivan Lendl e Nicola Pietrangeli.

Internazionali di Roma: il programma

Archiviate le qualificazioni del 5 e del 6 maggio, il grande torneo tennistico italiano entra nel vivo. Ecco il programma dei vari round ATP, ossia maschile, e WTA, il femminile:

Mercoledì 7 maggio , a partire dalle 11: primo turno (maschile e femminile).

, a partire dalle 11: primo turno (maschile e femminile). Giovedì 8 maggio , a partire dalle 11: primo turno maschile e secondo turno femminile

, a partire dalle 11: primo turno maschile e secondo turno femminile Venerdì 9 maggio , a partire dalle 11: secondo turno (maschile e femminile)

, a partire dalle 11: secondo turno (maschile e femminile) Sabato 10 maggio, a partire dalle 11: secondo turno maschile e terzo turno femminile

Domenica 11 maggio , a partire dalle 11: terzo turno (maschile e femminile)

, a partire dalle 11: terzo turno (maschile e femminile) Lunedì 12 maggio , a partire dalle 11: terzo turno maschile e ottavi di finale femminile

, a partire dalle 11: terzo turno maschile e ottavi di finale femminile Martedì 13 maggio , a partire dalle 11: ottavi di finale maschile e quarti di finale femminile

, a partire dalle 11: ottavi di finale maschile e quarti di finale femminile Mercoledì 14 maggio , a partire dalle 13: quarti di finale (maschile e femminile)

, a partire dalle 13: quarti di finale (maschile e femminile) Giovedì 15 maggio , a partire dalle 13: quarti di finale maschile e semifinali femminile

, a partire dalle 13: quarti di finale maschile e semifinali femminile Venerdì 16 maggio , a partire dalle 13.30: semifinali maschile

, a partire dalle 13.30: semifinali maschile Sabato 17 maggio : finale femminile (WTA)

: finale femminile (WTA) Domenica 18 maggio: finale maschile (ATP)

Internazionali di Roma: i tennisti da tenere d’occhio

Entriamo nel vivo della competizione scoprendo alcuni dei grandi tennisti che vedremo sui campi del Foro Italico. Tutto gli occhi sono puntati, ovviamente, sul numero 1 al mondo: Jannik Sinner. Il tennista italiano torna dopo una squalifica di tre mesi ancora forte della prima posizione del ranking globale, avendo mantenuto il distacco su suoi diretti inseguitori. Tra questi c’è Alexander Zverev, numero 2 al mondo deciso a conquistare il suo primo Masters del 2025 e a riscattarsi dai risultati non eccezionali dopo la finale persa agli Australian Open.

Ci sarà anche il numero 3 del ranking, Carlos Alcaraz: il tennista spagnolo ha recuperato dall’infortunio che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Madrid ed è pronto ad allungare il suo già impressionante curriculum. Non mancherà Casper Ruud, numero 7 e fresco vincitore proprio degli Open di Madrid.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, grande attesa per Iga Swiatek, numero 2 del mondo e 3 volte campionessa di questo torneo. Nella stessa parte del suo tabellone c’è la nostra Jasmine Paolini, numero 5 del ranking.

Dove vedere gli Internazionali di Roma?

Gli appassionati di tennis avranno a disposizione diverse opzioni per godersi i Masters di Roma. Se siete abbonati a Sky, i canali su cui sintonizzarsi sono Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con oltre 100 ore di programmazione previste tra partite, interviste, news e curiosità. Ma ci sarà anche l’opzione in chiaro: SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, racconterà tutto il torneo femminile, trasmettendo le gare della competizione.

Leggi anche