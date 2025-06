Wimbledon, Sinner e Bublik: pronostico e statistiche da non perdere

Il periodo che precede Wimbledon è sempre ricco di interrogativi e attese, specie nel circuito del tennis professionistico. L’edizione femminile del torneo britannico si conferma, anno dopo anno, come la più imprevedibile tra gli Slam, mentre, tra i maschi, l’attenzione è calamitata dagli ultimi tornei su erba e dal rendimento dei principali protagonisti, come Jannik Sinner e Alexander Bublik. In questa fase, le analisi statistiche e i pronostici si susseguono, offrendo agli appassionati spunti di riflessione e dati interessanti su cui basare le proprie valutazioni.

Wimbledon femminile: numeri e sorprese tra le favorite

L’edizione femminile di Wimbledon degli ultimi anni ha registrato risultati sorprendenti, con vittorie andate spesso a outsider e non alle prime teste di serie. Dal successo di Ash Barty nel 2021, la tradizione della logica sembra essersi interrotta: solo negli ultimi tre anni hanno trionfato giocatrici come Elena Rybakina (tds 17), Barbora Krejcikova (tds 31) e Marketa Vondrousova (non testa di serie, n. 42 del ranking al momento della vittoria). Questo andamento risulta unico rispetto agli altri Slam, dove la gerarchia del ranking viene solitamente rispettata, come dimostrano i successi di Swiatek, Gauff e Sabalenka negli ultimi US Open, Roland Garros e Australian Open.

La Top 10 femminile attuale non brilla per esperienza o vocazione sull’erba, diversamente dal passato con giocatrici come Petra Kvitova .

. La varietà dei campi e le condizioni di gioco peculiari rendono ogni torneo su erba diverso, come sottolineato da Roberta Vinci e visibile nei risultati di Caroline Wozniacki .

e visibile nei risultati di . Sull’erba si disputano pochi tornei: il ranking tiene conto di un numero limitato di risultati su questa superficie, rendendo le previsioni più incerte.

In campo maschile, l’attenzione si concentra sui tornei di Eastbourne e Maiorca, veri banchi di prova prima di Wimbledon. Il protagonista di questi giorni è indubbiamente Alexander Bublik, reduce dal trionfo ad Halle contro Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si presenta tra i favoriti per la vittoria del torneo inglese. Tra i match più attesi: Bublik vs Comesana, Darderi vs Giron (con l’americano favorito per esperienza su erba) e Cobolli vs Fearnley, dove l’italiano parte avanti nei pronostici.

Giocatore Torneo Quote vittoria Jannik Sinner Halle 1,57 Alexander Zverev Halle 6,00 Daniil Medvedev Halle 12,00 Andrej Rublev Halle 12,00

Tra i protagonisti a Maiorca, Roberto Bautista Agut e Benjamin Bonzi sono tra i principali favoriti, forti della loro esperienza sull’erba rispetto agli avversari più giovani e meno abituati alla superficie.

Il focus delle scommesse di questa settimana si concentra dunque su tornei di preparazione, ma non mancano i colpi di scena, specie in campo femminile dove la storia recente di Wimbledon insegna a non sottovalutare le outsider. Le quote vedono Sinner favorito a 1,57 per il bis ad Halle, mentre Zverev, Medvedev e Rublev inseguono più distanziati. La varietà delle statistiche e la storica imprevedibilità dell’erba promettono nuovi spunti anche per i prossimi giorni. Consulta i nostri approfondimenti per scoprire tutte le analisi e le quote aggiornate sulle principali sfide!