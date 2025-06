Come ultras del tennis, ogni stagione Slam è un vortice di emozioni tra numeri, streaming e adrenalina pura. Il mio gazometro tennistico tocca picchi importanti: i match del primo turno hanno sempre qualcosa di magico.

Oggi il focus è tutto sugli azzurri in campo a Wimbledon, con un occhio anche ai big.

Fognini vs Alcaraz, lunedì 30 giugno 2025

Il fascino della prima giornata Slam ha sempre il suo perché. E quando in campo c’è Fabio Fognini, tutto può succedere. A 38 anni, il ligure affronta l’ultima danza sull’erba contro il due volte campione in carica, Carlos Alcaraz, lanciatissimo dopo 18 vittorie di fila sul verde tra Parigi, Queen’s e Londra.

Profilo giocatori

Fabio Fognini (ATP #130)

15ª partecipazione a Wimbledon, mai oltre il 3º turno.

0-3 nel 2025 sull’erba: stagione da fine corsa. Resta la classe, ma il fisico non lo segue più.

Carlos Alcaraz (ATP #2)

Due volte vincitore a Wimbledon (2023-24), 29-3 sull’erba e reduce da 18 successi di fila. Leader nei punti vinti in risposta alla prima su erba: 32,56%.

Analisi tecnica

Differenza generazionale evidente: Alcaraz spinge con servizio e dritto, Fabio proverà a rallentare il ritmo e a trovare varchi con la solita fantasia.

Serve & Return: qui si fa dura per Fognini. Il servizio non è mai stato il suo punto forte, e Alcaraz è uno dei migliori ribattitori del circuito.

Esperienza vs forma: Fabio ha il talento per far sognare, ma a questi livelli e a quest’età l’autonomia è limitata.

Se Alcaraz parte contratto, occhio a un break precoce.

Pronostico: Alcaraz netto favorito. Fabio può rendere competitivo almeno un set, ma pensare all’impresa è troppo.

Over 8.5 games set 1 in comparazione quote si trova in lavagna a 1.61 su Bet365, 1.60 su Netwin ed Eurobet.

Berrettini vs Majchrzak, lunedì 30 giugno 2025

Berrettini torna sul suo terreno preferito, l’erba, per dimenticare una prima parte di stagione tormentata dagli infortuni. Davanti c’è Kamil Majchrzak, onesto lottatore da circuito Challenger, che però sull’erba non ha mai brillato.

Profilo giocatori

Matteo Berrettini (ATP #35)

4 titoli ATP su erba, ex finalista a Wimbledon. Servizio bomba, dritto in top spin, gioco cucito per i prati londinesi.

Kamil Majchrzak (ATP #108)

Specialista di terra e cemento. Solo 7 vittorie su 17 match su erba, tutte in tornei minori. In stagione, 0 vittorie nei tornei su verde.

Analisi tecnica

Servizio & pressione: Berrettini ha numeri superiori e ama questi palcoscenici. Majchrzak dovrà reggere alla prima di Matteo (oltre 10 ace/match).

Feeling con l’erba: Berrettini è nel suo habitat. Se il fisico regge, la partita è nelle sue mani.

Wildcard e rischio nervosismo: il polacco arriva con poca fiducia. Un break all’inizio potrebbe indirizzare il match.

Pronostico: se Matteo è in condizione, vittoria in 3 set, che troviamo su Goldbet, Netwin e Bet365 a 2.00.

Arnaldi vs Van de Zandschulp, lunedì 30 giugno 2025

Matteo Arnaldi si affaccia a Wimbledon in cerca di risposte. Dopo l’esplosione del 2024, manca ancora il feeling con l’erba (0-2 negli Slam su questa superficie). Dall’altra parte c’è Van de Zandschulp, reduce da una lunga assenza ma ancora pericoloso.

Profilo giocatori

Matteo Arnaldi (ATP #37)

Esplosione nel 2024 con vittorie su Rublev e Djokovic. Solido da fondo, ma inesperto sull’erba.

Botic Van de Zandschulp (ATP #51)

Finalista Davis, già vincente contro Arnaldi in Coppa Davis 2023. Rientrato da un brutto infortunio, ma competitivo nei tornei minori.

Analisi tecnica

Tiebreak e nervi: Arnaldi ha dimostrato maturità mentale, ma il precedente in Davis lo ha visto cedere nel momento chiave.

Match-up interessante: Van de Zandschulp alterna grandi match a blackout totali. Con i top rende, ma spesso crolla con i pari classifica.

Erba e adattamento: nessuno dei due ama davvero la superficie. Si giocherà sul filo dell’equilibrio.

Pronostico: Arnaldi leggermente favorito, la sua vittoria vale in lavagna a 1.64 su Netwin, a 1.60 su Eurobet e Bet365. Potrebbe chiudere in 4 set, ma attenzione al tie-break e ai cali di concentrazione.

Mochizuki vs Zeppieri, lunedì 30 giugno 2025

Questo è un match di nicchia, ma molto intrigante. Mochizuki, ex n.1 junior a Wimbledon, arriva da tre turni di qualificazione solidi. Zeppieri, invece, torna da un lungo stop ed è ancora lontano dalla forma migliore.

Profilo giocatori

Shintaro Mochizuki (ATP #146)

Giocatore agile, solido da fondo e preciso al servizio. Ottimo timing, pochi errori.

Giulio Zeppieri (ATP #353)

Mancino, servizio potente ma discontinuità alta. Deve ancora adattarsi bene ai prati.

Analisi tecnica

Servizio vs solidità: Zeppieri fa ace ma regala anche tanto (doppio fallo alto). Mochizuki invece è costante e tiene bene la battuta.

Punti chiave: il giapponese ha vinto l’unico tie-break giocato in stagione; Giulio non ha dati significativi su questo.

Pronostico: Mochizuki parte favorito per solidità e fiducia. Ma se Zeppieri serve bene e spinge sin da subito, si può pensare all’Over 39.5 giochi che si trova in lavagna a 1.91 su Eurobet e Newtin, mentre a 1.90 su Bet365.

Rublev vs Djere, lunedì 30 giugno 2025

Un match che nasconde più spine di quanto sembri. Andrey Rublev arriva a Wimbledon con poche certezze: l’erba non è mai stata casa sua. Laslo Djere, terraiolo di razza, è avversario teoricamente morbido, ma già in passato ha dato filo da torcere al russo.

Profilo giocatori

Andrey Rublev (ATP #6)

Giocatore esplosivo, ma spesso monocorde. Sull’erba ha un record appena sopra il 50% e storicamente fatica a variare.

Laslo Djere (ATP #52)

Specialista del rosso, ma non disprezza la lotta ovunque. Ha portato Rublev al 5º set a Wimbledon nel 2022 e si presenta con un buon finale di stagione su terra e una discreta preparazione.

Analisi tecnica

Colpi piatti e ritmo: Rublev spara da fondo, ma su erba può diventare prevedibile. Djere ha meno armi, ma sa variare e può rallentare il gioco.

Storia che si ripete? Due anni fa finì al quinto con Rublev che sudò freddo. Sulla carta non c’è partita, ma a livello Slam il serbo alza il livello.

Percentuali di servizio: Rublev fatica sulle seconde, e l’erba non lo aiuta in copertura. Djere è meno esplosivo, ma più regolare nei momenti di scambio.

Pronostico: Rublev vince l’incontro si trova a 1.22 su Netwin, Eurobet e Bet365. Non è da escludere un match sporco con over giochi.



Fritz vs Perricard, lunedì 30 giugno 2025

Match da bombardieri. Taylor Fritz, solido e sempre competitivo su erba, trova un avversario potenzialmente pericolosissimo: il gigante francese Giovanni Mpetshi Perricard, 2,03 m di altezza e servizio che sfiora i 230 km/h.

Profilo giocatori

Taylor Fritz (ATP #12)

Finalista al Queen’s 2024, ama l’erba: grande battuta, buon gioco a rete, mentalità americana da serve & volley moderno. Sempre pericoloso nei primi turni.

Giovanni Mpetshi Perricard (ATP #66)

Classe 2003, esploso tra Challenger e tornei minori. Servizio irreale: oltre 20 ace a match, ma ancora acerbo nella gestione dei punti importanti.

Analisi tecnica

Ace, ace e ancora ace: ci aspetta una sagra del servizio. Pochi scambi, tanti tiebreak possibili.

Fritz ha il piano B: se il francese entra in crisi nei turni di risposta, Taylor ha più soluzioni e può gestire.

Tiebreak alert: Perricard gioca tutto su servizio e aggressività: occhio ai primi due set, se vanno lisci si può pensare ad all’over 3.5 set.

Pronostico: Fritz vince, ma il match può allungarsi. Buona quota su over 44.5 giochi a 1.91 su Goldbet e Lottomatica, mentre su Netwin a 1.86. Perricard ha poco da perdere e può sparare tutto.