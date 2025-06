Wimbledon rappresenta il cuore del calendario tennistico: certo, gli altre tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open) sono altrettanto importanti, ma il torneo londinese continua ad emanare quel fascino introvabile altrove e che lo rende in qualche modo il principe dei tornei tennistici di tutto il mondo. A partire da lunedì 31 giugno i migliori tennisti del pianeta si raduneranno all’All England Lawn Tennis and Croquet Club per contendersi l’ambito trofeo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

🎾 Lo sapevi che… Il primo Wimbledon si giocò nel 1877.

L’erba viene tagliata a 8 mm, ogni giorno.

Il match più lungo: 11h 5min (Isner vs Mahut, 2010).

Wimbledon impone il completo bianco a tutti i giocatori.

Wimbledon 2025: le teste di serie e gli italiani al via

Entriamo nel vivo del torneo andando a vedere nel dettaglio alcuni dei partecipanti. Cominciamo dalle teste di serie del torneo maschile singolare:

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Jack Draper

5. Taylor Fritz

6. Novak Djokovic

7. Lorenzo Musetti

8. Holger Rune

9. Daniil Medvedev

10. Ben Shelton

11. Alex de Minaur

12. Frances Tiafoe

13. Tommy Paul

14. Andrey Rublev

15. Jakub Mensik

16. Francisco Cerundolo

17. Karen Khachanov

18. Ugo Humbert

19. Grigor Dimitrov

20. Alexei Popyrin

21. Tomas Machac

22. Flavio Cobolli

23. Jiri Lehecka

24. Stefanos Tsitsipas

25. Felix Auger-Aliassime

26. Alejandro Davidovich Fokina

27. Denis Shapovalov

28. Alexander Bublik

29. Brandon Nakashima

30. Alex Michelsen

31. Tallon Griekspoor

32. Matteo Berrettini

Passiamo ora alle teste di serie del torneo singolare femminile:



1. Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Jessica Pegula

4. Jasmine Paolini

5. Qinwen Zheng

6. Madison Keys

7. Mirra Andreeva

8. Iga Swiatek

9. Emma Navarro

10. Paula Badosa

11. Elena Rybakina

12. Diana Shnaider

13. Amanda Anisimova

14. Elina Svitolina

15. Karolina Muchova

16. Daria Kasatkina

17. Barbora Krejcikova

18. Ekaterina Alexandrova

19. Ludmilla Samsonova

20. Jelena Ostapenko

21. Beatriz Haddad Maia

22. Donna Vekic

23. Clara Tauson

24. Elise Mertens

25. Magdalena Frech

26. Marta Kostyuk

27. Magda Linette

28. Sofia Kenin

29. Leylah Fernandez

30. Linda Noskova

31. Ashlyn Krueger

32. McCartney Kessler

Ed ora il punto sugli italiani in gara, che anche in questo torneo sono una nutrita delegazione: alcuni li avete già letti tra le teste di serie, altri entrano come sfidanti e attraverso le qualificazioni. È interessante sottolineare che sono ben 11 gli azzurri che prendono parte al torneo maschile, un record assoluto per questa manifestazione: parliamo di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Fabio Fognini e il qualificato Giulio Zeppieri. Sono solo 3, ma molto agguerrite, le italiane del tabellone femminile: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Sinner e Alcaraz: quando giocano i favoriti?

🎯 Favoriti uomini 💁 Favoriti donne Carlos Alcaraz – 2.75 Aryna Sabalenka – 3.50 Jannik Sinner – 3.25 Iga Swiatek – 4.00 Novak Djokovic – 5.50 Coco Gauff – 5.00 Jack Draper – 8.00 Jessica Pegula – 8.50 Daniil Medvedev – 10.00 Jasmine Paolini – 9.00

Ovviamente, i due giocatori più attesi sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che potrebbero scontrarsi in finale essendo ai lati opposti del tabellone. Tra le particolarità dello Slam britannico c’è la possibilità di conoscere da subito quando i favoriti scenderanno in campo. Carlos Alcaraz infatti, in quanto detentore del titolo, aprirà il programma sul Campo Centrale lunedì 30 giugno: in caso di vittoria, quindi, gli incontri successivi si disputeranno mercoledì 2 luglio, venerdì 4 luglio e domenica 6 luglio. Jannik Sinner, testa di serie numero 1, debutterà invece martedì 1° luglio, perciò i suoi incontri si disputeranno a giorni alterni rispetto a quelli dello spagnolo. Grazie al sorteggio nella mattinata di venerdì 27 giugno, sappiamo anche i primi avversari di Sinner e Alcaraz, che curiosamente affronteranno due italiani: il primo affronterà Luca Nardi in un derby azzurro, mentre il secondo se la vedrà con Fabio Fognini.

Dove vedere Wimbledon in TV e streaming?

Gli appassionati di tennis e del torneo di Wimbledon potranno vedere tutte le partite di tennis maschile e femminile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Bisognerà quindi essere abbonati alla piattaforma o al servizio di streaming, in quanto non è prevista alcuna opzione in chiaro.

Calendario Prima Settimana – Wimbledon 2025

La novità: addio ai giudici di linea

Giorno Campo Centrale Match da seguire Lunedì 30/06 Alcaraz vs Fognini Paolini vs Kessler Martedì 01/07 Sinner vs Nardi Musetti, Berrettini in campo Mercoledì 02/07 2° turno Alcaraz Arnaldi, Cobolli Giovedì 03/07 2° turno Sinner Cocciaretto, Bronzetti Venerdì 04/07 3° turno Alcaraz Medvedev, Draper Sabato 05/07 3° turno Sinner Musetti vs Fritz (poss.)

Concludiamo con una notizia molto interessante per gli appassionati: a Wimbledon per la prima volta non saranno presenti i giudici di linea in campo. Come già accaduto all’Australian Open e all’US Open, infatti, anche nello Slam londinese sarà utilizzato l’Electronic Line Callin per garantire massima precisione nelle chiamate. C’è da dire, comunque, che non tutti i giudici di linea saranno congedati: 80 dei 300 previsti diventeranno assistenti di match e potranno intervenire in caso di problemi con questa nuova tecnologia.

