Wimbledon 2025: pronostico e statistiche su Raducanu e Draper

Il torneo di Wimbledon 2025 si apre all’insegna delle sorprese e dei grandi numeri, accendendo i riflettori su una presenza britannica che non si vedeva da oltre quarant’anni. Il ritiro improvviso di Borna Coric ha già modificato il tabellone maschile, lasciando spazio al ritorno in grande stile di Marton Fucsovics. Ma, soprattutto, sono i 23 giocatori di casa a infiammare le aspettative degli appassionati e degli addetti ai lavori, pronti a scrivere nuove pagine nella storia del tennis britannico.

Record britannico a Wimbledon: statistiche e protagonisti di casa

La notizia principale di questa edizione di Wimbledon riguarda senza dubbio la straordinaria partecipazione di giocatori britannici nei tabelloni principali. Di seguito, alcuni dati salienti:

23 britannici in gara nei singolari (11 uomini, 12 donne)

Presenza favorita anche dalle wild card assegnate dagli organizzatori

assegnate dagli organizzatori Focus su Emma Raducanu e Jack Draper, principali speranze di successo per il Regno Unito

In particolare, Draper si presenta con il morale alto e risultati positivi conquistati recentemente sull’erba, mentre Raducanu cerca il riscatto dopo un periodo altalenante seguito al trionfo agli US Open 2021. Entrambi incarnano le ambizioni di una nazione che, grazie agli investimenti negli impianti e nella formazione, sta vivendo una nuova primavera tennistica.

L’ingresso di Fucsovics, subentrato a Coric, aggiunge ulteriore interesse: il tennista ungherese vanta già un quarto di finale a Wimbledon (2021) e punta ora a rilanciare la stagione su un palcoscenico prestigioso.

Il sorteggio ufficiale, atteso per le 10:00 (ora locale), chiarirà presto le prime sfide e offrirà spunti per valutare le possibilità dei singoli atleti di lasciare un segno in questa edizione, dove l’imprevedibilità regna sovrana.

Le prime giornate di Wimbledon 2025 si preannunciano ricche di pathos e colpi di scena. La massiccia partecipazione britannica rappresenta non solo un motivo di orgoglio nazionale, ma anche un'opportunità per gli scommettitori di valutare nuove strategie, considerando la spinta emotiva e il vantaggio di giocare in casa. Le quote sulle vittorie dei singoli giocatori saranno rese note dopo il sorteggio, ma l'attesa è già alta, soprattutto per le performance di Raducanu e Draper.