Wimbledon, Jannik Sinner non perdona: grande partita, battuto Nardi

Jannik Sinner debutta con autorevolezza a Wimbledon, imponendosi in tre set sull’azzurro Luca Nardi, attualmente numero 95 del ranking ATP. L’incontro, disputato sull’erba dell’All England Club, si è concluso con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0 a favore del tennista altoatesino, che si conferma solido e preciso nella gestione del match e accede così al secondo turno del torneo.

#Wimbledon2025 #Sinner fa il suo e vince in 3 set con un buon Nardi, ma il N°7 #Musetti perde male col N°126 al mondo proveniente dalle qualificazioni, anche lui come #Berrettini non al meglio, e a #Wimbledon non te lo puoi permettere. Ottimi invece #Sonego e #Cocciaretto!👏🙂 pic.twitter.com/YD47DK4enU — Scrigno Magico (@SCRIGNOMAGICO) July 1, 2025

Il primo parziale si apre con Sinner che mantiene facilmente i propri turni di servizio. Nardi cerca di reggere il ritmo, riuscendo ad annullare tre palle break nel quarto gioco. Tuttavia, sul 5-4 in favore del numero uno del mondo, Sinner ottiene il break decisivo e chiude il set in 46 minuti grazie al secondo set point disponibile.

Nella seconda frazione, Sinner accelera immediatamente, realizzando un break a zero che lo porta in vantaggio 2-0. Il margine si amplia con un gioco solido e preciso, mentre Nardi riesce a conquistare solo i turni di servizio, senza incidere sull’andamento. Il parziale si conclude con un netto 6-3 per il tennista altoatesino.

Il terzo set vede Sinner prendere immediatamente il controllo, realizzando un break all’avvio e confermando il vantaggio con un turno di servizio tenuto a zero. Nardi fatica a reagire, subendo un secondo break consecutivo che porta il punteggio rapidamente sul 3-0. Il set si trasforma in un monologo per Sinner, che chiude senza concedere alcun game all’avversario con un perentorio 6-0.

Determinante la prestazione al servizio di Sinner, caratterizzata da un’alta percentuale di prime palle vincenti. Da segnalare anche l’efficacia nei colpi a rete e nell’impiego del colpo slice e delle smorzate, fondamentali per controllare il ritmo e gestire lo scambio.

Luca Nardi ha mostrato buona tenuta per parte del match, ma ha ceduto progressivamente sotto la pressione di un avversario in stato di forma. Con questa vittoria, Sinner si qualifica per il secondo turno, dove affronterà il vincente tra Emil Ruusuvuori e Pedro Cachín.

