Wimbledon, impresa di Elisabetta Cocciaretto: eliminata la numero 3 Pegula

Un’impresa da sogno per Elisabetta Cocciaretto, che ha eliminato Jessica Pegula, numero 3 al mondo, al primo turno di Wimbledon 2025. Con un secco 6-2, 6-3, l’azzurra ha dominato la statunitense, numero 3 del mondo Wta, in 58 minuti di gioco, conquistando la sua vittoria più importante in carriera.

Brava Cocciaretto!

Qualcuno dava Pegula favorita per vincere Wimbledon, e invece…. https://t.co/8JdjyR3ioW — Valerio Re (@ValerioRe12) July 1, 2025

Questo successo segna un passo fondamentale nella sua ascesa nel circuito Wta, e per l’Italia è una grande gioia. Cocciaretto ha ottenuto la sua seconda vittoria su una top ten, la prima contro una top 5, emulando le gesta in uno Slam di Flavia Pennetta e Roberta Vinci, che nel 2015, agli US Open, avevano battuto le numero 1 e 2 del mondo.

La tennista di Fermo, attualmente n.116 del ranking, ha parlato subito dopo il match, esprimendo la sua felicità ma anche una riflessione sulla sua carriera: “Sono felicissima, ma una stagione è lunga, fatta di alti e bassi. Devi accettare quello che la vita ti dà“. (continua dopo la foto)

Un pensiero che Cocciaretto ha spiegato come “filosofia”, scusandosi per aver divagato dal risultato sportivo. Eppure quelle parole riflettono il percorso di una giovane tennista che ha saputo rialzarsi dopo le difficoltà, inclusa l’assenza dall’edizione precedente di Wimbledon a causa di una polmonite.

Dal punto di vista tecnico, il match di Cocciaretto è stato impeccabile. Con un 81% di punti vinti sulla prima di servizio, ha inflitto a Pegula una severa lezione di gioco. La statunitense ha avuto una giornata difficile, con il 52% di prime palle in campo e ben 23 errori gratuiti.

Per l’italiana, si è trattato di una perfetta riuscita della sua strategia: aggressività, ritmo e determinazione. Come ha detto a caldo, ha cercato di sfruttare ogni minima opportunità: “Contro avversarie del calibro di Jessica, devi dare il massimo e non pensare troppo al risultato, ma solo a dare il meglio di te.”

Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma anche una conferma del valore e della forza mentale di Cocciaretto, che, nonostante una carriera ancora in costruzione, ha già mostrato di poter competere ai massimi livelli. (continua dopo la foto)

La tennista azzurra si prepara ora ad affrontare il secondo turno di Wimbledon, dove troverà una tra la statunitense Katie Volynets e la tedesca Tatjana Maria. Entrambe le avversarie sono temibili, ma Cocciaretto ha dimostrato di essere pronta a lottare per altri successi.

Con il cuore ancora pieno di emozione, Elisabetta Cocciaretto ora punta a continuare il suo viaggio a Wimbledon, sperando di essere protagonista di una stagione che, dopo tanti alti e bassi, potrebbe finalmente decollare verso traguardi più ambiziosi.

Leggi anche: