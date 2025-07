Pronostico Gauff-Yastremska: statistiche e analisi Wimbledon

Il grande tennis torna protagonista con il primo turno di Wimbledon, dove la giovane stella americana Coco Gauff, attuale numero 2 del mondo, affronta l’esperta ucraina Dayana Yastremska. Questo match rappresenta un test importante per la campionessa del Roland Garros, decisa a confermare il suo momento d’oro anche sull’erba londinese, una superficie che finora le ha riservato qualche insidia.

Le statistiche sorridono a Gauff: precedenti e quote del match

L’incontro tra Gauff e Yastremska si prospetta interessante non solo per il valore delle due atlete, ma anche per i dati che emergono dai confronti diretti e dai risultati recenti:

Gauff ha collezionato 31 vittorie su 40 partite disputate nel 2025, coronando il suo periodo d’oro con il trionfo al Roland Garros .

ha collezionato 31 vittorie su 40 partite disputate nel 2025, coronando il suo periodo d’oro con il trionfo al . La superficie erbosa però non è la preferita della tennista americana, come dimostrato dalla precoce eliminazione a Berlino contro Wang Xinyu .

. Nei tre precedenti diretti, la giocatrice statunitense ha sempre prevalso su Yastremska , vincendo due volte nel 2024 (inclusa l’ultima sfida a Madrid) e totalizzando un netto vantaggio sia nei set che nei game (37-24).

, vincendo due volte nel 2024 (inclusa l’ultima sfida a Madrid) e totalizzando un netto vantaggio sia nei set che nei game (37-24). D’altro canto, la tennista ucraina ha più volte mostrato di trovarsi a suo agio sull’erba e potrebbe rappresentare una minaccia, soprattutto considerando la pressione sulle spalle della numero 2 del ranking.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Sky Go e NOW. L’orario d’inizio è previsto per le 18:30 di martedì 1 luglio.

Le quote dei principali operatori vedono Gauff nettamente favorita per la vittoria. Seppur il sorteggio non sia stato dei più agevoli, la superiorità tecnica e i precedenti favorevoli fanno propendere gli esperti per il successo della statunitense. Interessante anche la previsione sull’over 19,5 game, suggerendo che, nonostante il divario, la partita possa essere combattuta e ricca di scambi spettacolari.

In sintesi, Coco Gauff ha tutte le carte in regola per superare il primo turno, anche se dovrà prestare attenzione alla determinazione di Yastremska, che cercherà di sfruttare al massimo le sue abilità sull’erba. Le quote favoriscono chiaramente la numero 2 del mondo, ma il tennis su questa superficie può sempre riservare sorprese.

