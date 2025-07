Wimbledon: pronostici e statistiche per Paolini, Darderi e Alcaraz

Il secondo turno di Wimbledon 2025 si preannuncia ricco di emozioni, con numerosi match che vedono protagonisti tennisti italiani e grandi nomi del panorama internazionale. L’attenzione degli appassionati è rivolta in particolare alle sfide che vedono impegnati atleti come Jasmine Paolini, Luciano Darderi e Carlos Alcaraz, tutti pronti a contendersi un posto nel terzo turno dello Slam londinese. In questa panoramica analizziamo le statistiche, i risultati del primo turno e le principali quote offerte per le partite in programma mercoledì 2 luglio.

Paolini favorita contro Rakhimova: numeri e quote a confronto

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini affronta la russa Kamilla Rakhimova in un incontro che la vede favorita secondo i principali bookmaker. L’azzurra, numero 5 del ranking mondiale, ha superato l’esordio con qualche difficoltà contro Anastasija Sevastova, rimontando dopo aver perso il primo set. Dall’altra parte, Rakhimova ha battuto in rimonta la giapponese Aoi Ito in tre set. Questi i dati salienti della sfida:

Paolini ha già sconfitto Rakhimova nell’unico precedente, imponendosi 2-0.

ha già sconfitto nell’unico precedente, imponendosi 2-0. Le quote vedono la vittoria dell’italiana a 1.13, mentre il successo della russa sale a 5.75.

Per il primo set, Paolini è data vincente a 1.21 contro il 3.80 di Rakhimova .

è data vincente a 1.21 contro il 3.80 di . L’eventuale 2-0 per Paolini è quotato a 1.42, il 2-1 a 4.40.

Nel tabellone maschile, occhi puntati sulla sfida tra Luciano Darderi e Arthur Fery. Entrambi reduci da buoni debutti, con l’azzurro che ha superato in cinque set Roman Safiullin e il britannico autore dell’impresa contro Alexei Popyrin. I due non si sono mai affrontati prima e il match si preannuncia aperto, anche se i bookmaker danno leggermente favorito Darderi grazie alla sua migliore posizione in classifica (numero 55 ATP contro il 461 di Fery). Importante anche la posta in palio: una vittoria permetterebbe a Darderi di avvicinare il suo best ranking.

Da segnalare anche l’atteso confronto tra Carlos Alcaraz e il giovane britannico Oliver Tarvet. Il numero 2 del mondo viene da un esordio impegnativo contro Fabio Fognini, mentre Tarvet ha ben figurato all’esordio battendo Leandro Riedi. Le quote, tuttavia, sono tutte a favore dello spagnolo, favorito per il passaggio del turno.

L’intero torneo di Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena) e in streaming su Sky Go e Now TV. La copertura è completa, con diversi canali dedicati ai vari campi di gioco, inclusi quelli principali e secondari.

Il secondo turno di Wimbledon offre dunque sfide di alto livello sia nel tabellone maschile che femminile e le quote suggeriscono alcuni pronostici interessanti: Paolini nettamente favorita contro Rakhimova, Darderi leggermente favorito su Fery e Alcaraz ampiamente avanti contro Tarvet. Le partite saranno trasmesse integralmente su Sky Sport e piattaforme collegate. Segui le nostre analisi e scopri tutte le ultime novità e pronostici sullo Slam londinese!