Al Roland Garros 2026 si è aperta una crepa enorme nel tabellone maschile: Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno da Juan Manuel Cerúndolo al termine di una partita che, per due set, sembrava indirizzata in modo netto e poi si è trasformata in un’altra storia. Il punteggio dice 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1: un capovolgimento totale, con l’argentino capace di risalire da una situazione che, a quel livello e su quel palcoscenico, di solito non concede seconde possibilità. Il risultato pesa doppiamente perché arriva nel cuore di giornate condizionate da caldo e fatica, e perché toglie di mezzo la testa di serie numero uno prima ancora del terzo turno, lasciando il torneo improvvisamente più aperto e più instabile.

Due set in controllo, poi il rovesciamento totale

L’avvio di match aveva raccontato un copione quasi lineare. Sinner era entrato con il suo tennis più “pulito”: ritmo alto, traiettorie profonde, gestione dei punti senza sprechi. Nei primi due set, la differenza era stata soprattutto nella capacità di comandare lo scambio: quando l’azzurro riusciva a prendersi il centro del campo, la palla usciva veloce e pesante e Cerúndolo finiva spesso costretto a difendersi oltre la riga di fondo, con margini ridotti e poca possibilità di cambiare inerzia. Il 6-3, 6-2 non era solo un vantaggio nel punteggio: era un segnale di controllo tecnico e mentale, come se la partita stesse scorrendo dentro una corsia prestabilita.

Il passaggio decisivo, però, è arrivato quando la partita ha iniziato a chiedere più del braccio: ha chiesto energie, lucidità e capacità di restare “presenti” punto dopo punto. Nel terzo set, sullo sfondo di condizioni fisiche sempre più complicate, il rendimento di Sinner ha cominciato a cambiare: calo di brillantezza, scelte più conservative, difficoltà a spingere con continuità. Dall’altra parte Juan Manuel Cerúndolo non ha avuto fretta di “inventarsi” l’impresa: ha semplicemente alzato la percentuale, ha allungato gli scambi, ha insistito sul lavoro di contenimento e poi di contrattacco, aspettando che il match gli aprisse una porta.

Il terzo set, chiuso 7-5 per l’argentino, è stato la frattura. Da lì in avanti la partita si è capovolta con una velocità impressionante: 6-1 e 6-1 negli ultimi due parziali, con la sensazione che Sinner non riuscisse più a produrre il tennis necessario per rimettere in equilibrio lo scontro. In termini pratici, la partita è passata da una gestione aggressiva e dominante a una lotta contro il proprio corpo e contro un avversario che, fiutato il momento, ha cominciato a crederci senza esitazioni. È la dinamica più crudele del tennis: quando l’inerzia cambia, non basta “stringere i denti”, perché ogni singolo punto torna a essere un negoziato fisico e mentale, e se la benzina scende sotto una certa soglia il punteggio diventa spietato.

Debolezza, caldo e gestione

Il tema che ha accompagnato la sconfitta di Sinner non è tanto una questione tecnica quanto una questione di condizione. L’azzurro, nel post-partita, ha spiegato che non si è trattato semplicemente di “colpa del caldo”, ma di una sensazione di debolezza avvertita già dalla mattina, come se le energie non fossero davvero disponibili. È un dettaglio decisivo perché cambia la lettura: non è la classica partita in cui un giocatore si “scioglie” perché la temperatura sale, ma un match in cui, a un certo punto, l’intensità necessaria per tenere il livello da Slam non è più sostenibile. Nel tennis moderno, dove gli scambi ad alta velocità consumano moltissimo e i ritmi sono sempre più alti, basta una piccola perdita di brillantezza per trasformare la qualità del colpo: la palla accorcia, il tempo sulla palla diminuisce, le scelte diventano più prudenti e l’avversario prende campo.

All’interno di questa cornice, Cerúndolo ha avuto il merito di interpretare la situazione con intelligenza. Non è stato un successo costruito su un parziale “magico” di vincenti, ma su una crescita progressiva: più palline in campo, più scambi lunghi, più richiesta fisica all’avversario. L’argentino ha raccontato di aver intuito che stava accadendo qualcosa di anomalo durante il terzo set: quell’intuizione, nel tennis, è spesso il vero momento in cui un underdog smette di “giocare bene” e inizia a giocare per vincere. Da lì la partita è diventata una prova di resistenza e gestione, e la gestione è finita tutta dalla parte di Cerúndolo.

La giornata si inserisce inoltre in un contesto più ampio: a Parigi, in questa edizione, le condizioni climatiche stanno incidendo sul torneo, tra partite più lente, recuperi più complessi e fisici messi sotto stress. In uno scenario così, l’elemento della preparazione e del recupero tra un turno e l’altro diventa quasi un secondo tabellone, parallelo a quello ufficiale. E quando un giocatore arriva a un match senza sentirsi “pieno”, la partita può scivolare via anche se per due set il livello è superiore. È un messaggio forte anche per chi resta in corsa: non basta avere il tennis migliore, serve arrivare in campo con il corpo pronto a sostenere il piano partita fino all’ultimo game.

Le conseguenze sul torneo: tabellone aperto e scossa emotiva

L’eliminazione di Sinner non è una sorpresa “qualsiasi”: per peso specifico, è una scossa che cambia l’aria del torneo. Quando esce il numero uno, il Roland Garros smette di avere un punto di riferimento immediato e diventa, di colpo, un evento più imprevedibile. Non significa automaticamente che il titolo diventi un affare caotico, ma significa che le certezze si riducono: i potenziali incroci cambiano, le parti di tabellone si alleggeriscono, e molti giocatori iniziano a guardare la propria sezione con un pensiero diverso. In particolare, per chi era collocato nella stessa zona, l’uscita di Sinner può trasformare l’orizzonte: ciò che sembrava una strada con un muro finale diventa un percorso con più spiragli.

Per l’Italia, però, è anche una scossa emotiva. In un torneo dove il movimento azzurro si presenta spesso con ambizioni diffuse, perdere il proprio riferimento principale così presto significa ridisegnare le aspettative quotidiane. Il Roland Garros resta lungo e pieno di storie, ma il “baricentro” mediatico e tecnico inevitabilmente si sposta: meno attenzione sul cammino di un possibile favorito e più pressione indiretta sugli altri italiani rimasti, chiamati a prendersi spazio e responsabilità in un contesto che ora sembra più libero, ma anche più esigente.

Dal punto di vista di Cerúndolo, invece, la vittoria è un’accelerazione improvvisa di carriera dentro lo Slam: battere il numero uno in cinque set, rimontando da due set sotto, è uno di quei risultati che cambiano la percezione di un giocatore in un colpo solo. Non è detto che l’argentino diventi automaticamente un protagonista stabile del torneo, ma si è guadagnato qualcosa di enorme: credibilità, attenzione e soprattutto una dimostrazione concreta di poter reggere un match lungo ad altissimo impatto, senza sbriciolarsi quando il punteggio è contro.

La partita lascia anche un promemoria “freddo” per il tennis contemporaneo: la continuità di rendimento non è fatta solo di tecnica e tattica, ma di gestione complessiva del corpo nel corso di settimane ad altissima intensità. In uno Slam, la forma non è un punto fisso: è una variabile che va difesa giorno per giorno. E quando, come in questa vicenda, il fisico toglie improvvisamente certezze, il match può sfuggire di mano anche al giocatore che fino a quel momento aveva dato l’impressione di avere tutto sotto controllo.