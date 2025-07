Home | Analisi Wimbledon 2025: focus sui match del secondo turno per i Big

Mercoledì e giovedì sull’erba di Wimbledon scendono in campo Alcaraz, Sinner, Djokovic, Draper e Fritz. Focus su match cruciali per i big e sfide dal potenziale sorpresa.

Alcaraz vs Tavert, mercoledì 2 luglio 2025

Al primo scontro sull’erba di Wimbledon.

Nel secondo turno di Wimbledon 2025, Carlos Alcaraz gioca sull’erba del Centre Court contro l’outsider di casa, Tarvet, che avrà l’opportunità di misurarsi con uno dei dominatori attuali del tennis mondiale, giocando nel suo Slam di casa.

Profilo giocatori

Carlos Alcaraz (ATP #2)

Il campione spagnolo arriva a Wimbledon con un impressionante record di 43 vittorie nel 2025, il migliore nel circuito ATP.

A livello Slam, la sua percentuale di vittorie si attesta all’85.7%, quarta migliore nell’Era Open. L’erba non è più una sorpresa per Alcaraz: ha già conquistato 30 vittorie su questa superficie dal 2020.

Oliver Tavert (ATP #733)

Il britannico Tarvet ha davanti a sé una montagna da scalare e, con un eventuale successo, diventerebbe il terzo qualificato della storia a battere il campione in carica di uno Slam.

Giocare davanti al pubblico di casa potrebbe dargli una spinta emotiva, ma il livello dell’avversario rappresenta un ostacolo enorme.

Migliori pronostici

Alcaraz ha una striscia aperta di vittorie contro giocatori provenienti dalle qualificazioni e un rendimento dominante sull’erba. La differenza di esperienza e solidità lascia prevedere un successo netto in tre set.

Risultato esatto 3-0 Alcaraz in lavagna a quota 1.33 su Netwin e Bet365, mentre a 1.26 su Eurobet.

Fritz vs Diallo, mercoledì 2 luglio 2025

Duello tra i migliori sull’erba nel 2025.

Taylor Fritz e Gabriel Diallo arrivano con 9 vittorie su erba nel 2025, a pari merito per rendimento stagionale sulla superficie.

Fritz è reduce dai titoli a Stoccarda ed Eastbourne ed è diventato il secondo statunitense, dopo Sampras, a vincere più tornei sull’erba nella stessa stagione.

Diallo, invece, si trova al secondo match in carriera contro un top 10 e potrebbe raggiungere il terzo turno in uno Slam per la seconda volta.

Profilo giocatori

Taylor Fritz (ATP #5)

Fritz è alla ricerca della sua decima vittoria su erba nel 2025, eguagliando il record personale.

I suoi numeri al servizio sono tra i migliori del circuito ed è abituato ai match lunghi.

Gabriel Diallo (ATP #40)

ll canadese, dopo un’ottima partenza nel primo turno, vuole confermarsi.

Ha un bilancio positivo nei Major (5-4) e potrebbe diventare il secondo canadese della storia a battere un top 5 a Wimbledon dopo Raonic.

Il gap di esperienza rispetto a Fritz resta notevole, ma ha le carte per rendere la vita difficile all’americano.

Migliori pronostici

Entrambi servono bene sull’erba. Ci si aspetta almeno quattro set con diversi tie-break possibili. Un match tirato.

Totale Over 43.5 Giochi in lavagna a 1.88 su Eurobet, 1.86 su Netwin, mentre a 1.83 su Bet365.

Sinner vs Vukic, giovedì 3 luglio 2025

Supremazia dell’azzurro contro l’australiano.

Jannik Sinner sfida Aleksandar Vukic nel secondo turno di Wimbledon 2025, in programma giovedì.

L’italiano ha vinto entrambi i precedenti su cemento, l’ultimo a Sofia nel 2022. Da allora, Sinner ha compiuto una scalata impressionante diventando numero 1 del mondo collezionando 75 vittorie nei Major.

Profilo giocatori

Jannik Sinner (ATP #1)

In uno stato di forma eccezionale. Jannik ha vinto gli ultimi 36 match contro giocatori fuori dalla top 50. Il suo rendimento al servizio è cresciuto costantemente e la solidità mentale è uno dei suoi punti di forza.

Aleksandar Vukic (ATP #93)

Il 29enne australiano ha vinto solo una partita contro un top 10 in carriera.

Per Vukis si tratta della possibilità di vincere due partite consecutive nel circuito ATP per la prima volta nel 2025, tuttavia Sinner rappresenta un ostacolo probabilmente insormontabile.

Migliori pronostici

Il divario tecnico tra i due è evidente. Sinner ha dominato gli avversari di fascia bassa e non perde contro australiani da oltre tre anni. Un match rapido è lo scenario più probabile.

Under 28.5 Giochi nel Match si trova in lavagna a quota 1.83 su Eurobet e Bet365, mentre a quota 1.78 su Netwin.

Djokovic vs Evans, giovedì 3 luglio 2025

Rematch dopo il clamoroso precedente del 2021.

Novak Djokovic, numero 6 del mondo, è motivato a scrivere un altro capitolo nella sua leggendaria avventura a Wimbledon: ha già vinto 98 partite, secondo solo a Federer (105), e cerca la rivincita su Evans che vinse a Monte-Carlo nel 2021.

Profilo giocatori

Novak Djokovic (ATP #6)

Djokovic ha una delle migliori percentuali di vittorie nei Major (88.0%) e anche sull’erba resta tra i migliori (85.8%). Non perde contro una wild card in uno Slam da inizio carriera.

Daniel Evans (ATP #154)

Evans ha un record disastroso contro ex campioni Slam (2-17), ma vanta l’unica vittoria su Djokovic, seppur sulla terra.

L’atmosfera di casa può dargli energia, ma il pronostico è tutto per il serbo.

Migliori pronostici

Djokovic non concede set facilmente, soprattutto contro wild card o giocatori fuori top 20. Ci si attende una vittoria netta con un Under 31.5 Giochi nel Match che si trova in lavagna a quota 1.83 su Eurobet e Bet365, mentre a quota 1.81 su Netwin.

Draper vs Cilic, giovedì 3 luglio 2025

Prova di maturità per il britannico.

Jack Draper è in forte ascesa e da fine 2024 ha una delle migliori percentuali di vittorie nel circuito ATP (43-13, 78.2%). Con il pubblico pronto a sostenerlo, si trova davanti Cilic, un avversario temibile, ed ex campione Slam.

Profilo giocatori

Jack Draper (ATP #4)

Il britannico ha vinto 29 match ATP nel 2025, dietro solo a Alcaraz e Zverev. Ha già battuto Alcaraz quest’anno a Indian Wells e punta al primo successo Slam contro un ex campione Slam (attualmente 0-4).

Il suo rendimento sull’erba è migliorato notevolmente e la fiducia è ai massimi dopo gli ottimi risultati stagionali.

Marian Cilic (ATP #83)

Il croato, a quasi 37 anni, ha un’esperienza notevole. In carriera ha battuto top 5 in ogni Slam tranne Wimbledon.

Giocare sull’erba è sempre stato uno dei suoi punti di forza, ma reggere la freschezza di Draper su cinque set potrebbe essere difficile.

Migliori pronostici

Cilic ha l’esperienza e può tenere il servizio a lungo. Draper è favorito, ma la partita potrebbe essere lottata nei primi set. Un match con Over 34.5 giochi è plausibile e lo troviamo in lavagna a quota 1.83 su Eurobet, Bet365 e Netwin.