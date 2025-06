Quando si parla di scommesse sportive online a livello globale, Bet365 è senza dubbio uno dei nomi più riconoscibili. Fondato nel Regno Unito nei primi anni 2000, il bookmaker si è guadagnato la fiducia di milioni di utenti grazie a quote competitive, copertura di eventi in tempo reale, streaming live e funzionalità avanzate.

In Italia, Bet365 opera legalmente grazie alla licenza ADM (ex AAMS), che ne certifica affidabilità e conformità alle normative italiane sul gioco a distanza. Nonostante un’interfaccia meno appariscente rispetto ad altri competitor, la piattaforma si distingue per efficienza tecnica, aggiornamento continuo delle quote e servizi dedicati agli utenti esperti.

In questa guida completa e aggiornata andremo ad analizzare tutto ciò che c’è da sapere su Bet365: come registrarsi, quale bonus di benvenuto è disponibile, come funziona la piattaforma, l’app mobile, i metodi di pagamento e come si confronta con gli altri operatori attivi in Italia.

Registrazione e primo accesso su Bet365

Registrarsi su Bet365 è un processo semplice e guidato, pensato per rispettare i requisiti di sicurezza ADM ma allo stesso tempo garantire un onboarding rapido anche per chi è alle prime armi.

Come registrarsi su Bet365 in Italia

Vai sul sito di Bet365 e clicca su “Registrati” in alto a destra. Compila il modulo online con i dati personali: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, email e numero di telefono. Crea le credenziali di accesso scegliendo nome utente, password e un codice di sicurezza a 4 cifre (PIN). Imposta i limiti di deposito settimanali, come previsto dalla normativa italiana sul gioco responsabile. Accetta i termini e condizioni, confermando di avere almeno 18 anni. Conferma la registrazione cliccando sul link ricevuto via email.

Entro 30 giorni dalla registrazione, per rendere il conto completamente attivo, è obbligatorio inviare una copia del documento d’identità (fronte/retro) per la verifica del profilo.

Nota utile: Bet365 non supporta la registrazione tramite SPID, ma il processo manuale è veloce e affidabile.

Una volta effettuato il primo accesso, potrai depositare fondi, selezionare eventuali bonus disponibili e iniziare a scommettere su centinaia di eventi ogni giorno, sia pre-match che live.

Bonus Benvenuto Bet365: cosa offre ai nuovi utenti?

Bet365 propone un bonus di benvenuto semplice e trasparente pensato per premiare la prima scommessa effettuata dal nuovo utente. Attivabile solo dopo la registrazione e il primo deposito, il bonus è erogato sotto forma di credito scommesse, utilizzabile in maniera flessibile su molteplici eventi sportivi.

Come funziona il bonus di benvenuto Bet365

Dopo la registrazione, effettua un deposito minimo di 5€. Piazza una o più scommesse qualificanti per un importo totale pari al deposito. Ricevi un bonus fino a 100€ in crediti scommesse, da utilizzare su eventi sportivi.

I crediti scommesse:

non sono prelevabili , ma le eventuali vincite ottenute con essi sì;

, ma le eventuali vincite ottenute con essi sì; non includono la puntata originale nel payout;

nel payout; devono essere giocati entro 30 giorni dalla ricezione.

L’offerta è soggetta a termini e condizioni specifici che possono variare, per cui è consigliato consultare la pagina ufficiale di Bet365 nella sezione “Promozioni” prima dell’attivazione.

Tabella riepilogativa Bonus di Benvenuto Bet365

Dettaglio Descrizione Tipo di bonus Crediti scommesse Importo massimo 100€ Deposito minimo 5€ Validità del bonus 30 giorni Condizioni di rilascio Scommesse qualificanti pari al primo deposito

Si può combinare il bonus di Benvenuto con altre promozioni?

No, il bonus di benvenuto di Bet365 non è cumulabile con altre offerte promozionali attive contemporaneamente. Al momento della registrazione, viene chiesto esplicitamente di accettare i termini dell’offerta iniziale, che deve essere utilizzata entro i limiti previsti prima di accedere ad altri bonus o promozioni.

Tuttavia, una volta esaurito il bonus di benvenuto (o se non viene attivato), Bet365 propone numerose offerte ricorrenti per gli utenti registrati, come potenziamenti di vincita, rimborso in caso di pareggio, bonus multipla e promozioni su eventi specifici.

Consiglio: leggi sempre attentamente i termini e condizioni di ogni promozione e controlla nella sezione “Promozioni” del sito se è richiesto un codice o un opt-in specifico.

Le migliori promozioni che si possono ricevere su Bet365

Oltre al bonus di benvenuto, Bet365 propone un palinsesto promozionale solido e continuativo, pensato per fidelizzare i clienti e premiare le giocate più frequenti. Le promozioni attive variano nel tempo, ma alcune offerte sono ormai diventate “classiche” del bookmaker inglese.

Le promozioni ricorrenti più interessanti

Bonus Multipla Calcio . Se piazzi una scommessa multipla pre-partita su campionati e coppe selezionate, puoi ricevere fino al 70% di bonus sulla vincita . Più eventi aggiungi, maggiore sarà il potenziamento.

. Se piazzi una su campionati e coppe selezionate, puoi ricevere . Più eventi aggiungi, maggiore sarà il potenziamento. Payout Anticipato (Early Payout) . Se la squadra su cui hai scommesso si porta in vantaggio di 2 gol, la scommessa viene pagata come vincente subito , anche se poi dovesse pareggiare o perdere.

. Se la squadra su cui hai scommesso si porta in vantaggio di 2 gol, , anche se poi dovesse pareggiare o perdere. Quote Maggiorate . Bet365 seleziona ogni giorno eventi con quote boostate visibili nella sezione “Super Quote”, molto apprezzate dagli scommettitori abituali.

. Bet365 seleziona ogni giorno eventi con visibili nella sezione “Super Quote”, molto apprezzate dagli scommettitori abituali. Streaming live gratuito . Chi ha un conto attivo e saldo positivo può guardare in diretta streaming partite di calcio, tennis, basket e molti altri sport , direttamente da desktop o app.

. Chi ha un conto attivo e saldo positivo può guardare in diretta streaming , direttamente da desktop o app. Promozioni su sport specifici (tennis, NBA, Formula 1). Periodicamente vengono attivate promo dedicate a eventi speciali, come rimborso in caso di tiebreak decisivo nel tennis o scommesse gratuite sulla NBA.

La sezione “Promozioni” è consultabile dopo il login e viene aggiornata regolarmente, spesso in base al calendario sportivo stagionale.

Palinsesto scommesse sportive Bet365: cosa puoi giocare

Uno dei principali punti di forza di Bet365 è il palinsesto vastissimo e in costante aggiornamento, che copre non solo tutti i principali sport, ma anche discipline minori e mercati di nicchia. Ogni giorno sono disponibili migliaia di eventi pre-match e live, con una grande varietà di quote e opzioni di scommessa.

Sport disponibili

Calcio : dai top campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga) fino a serie minori e tornei giovanili.

: dai top campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga) fino a serie minori e tornei giovanili. Tennis : ATP, WTA, Challenger, ITF, con scommesse su set, giochi, tiebreak e live.

: ATP, WTA, Challenger, ITF, con scommesse su set, giochi, tiebreak e live. Basket : NBA, Eurolega, Serie A italiana, tornei internazionali e giovanili.

: NBA, Eurolega, Serie A italiana, tornei internazionali e giovanili. Motori : Formula 1, MotoGP, Nascar, rally.

: Formula 1, MotoGP, Nascar, rally. Altri sport: pallavolo, hockey su ghiaccio, rugby, cricket, baseball, ciclismo, golf, freccette, pugilato, MMA.

Altri mercati disponibili

Scommesse speciali : politica, spettacolo, eventi internazionali.

: politica, spettacolo, eventi internazionali. Scommesse live : con aggiornamenti in tempo reale, statistiche e grafica interattiva.

: con aggiornamenti in tempo reale, statistiche e grafica interattiva. Asian Handicap: ampia disponibilità di mercati con spread e totali asiatici.

Ogni evento prevede decine (a volte centinaia) di mercati alternativi, inclusi combo, marcatore, risultato esatto, tempo e modalità di segnatura.

Bet365 si distingue per la profondità del palinsesto anche nei match meno noti, un vantaggio per chi cerca value betting o opportunità fuori dai radar.

Come piazzare una scommessa su Bet365

Piazzare una scommessa su Bet365 è un processo intuitivo, veloce e accessibile anche a chi è alle prime armi. L’interfaccia è stata progettata per offrire un’esperienza fluida sia da desktop che da mobile, con un sistema di scommesse in tempo reale particolarmente efficiente.

Ecco i passaggi principali:

Accedi al tuo conto Bet365 inserendo username e password. Naviga tra gli sport o usa la barra di ricerca per trovare l’evento desiderato. Clicca sulla quota relativa all’esito che vuoi giocare. La selezione apparirà automaticamente nel coupon scommessa, visibile a destra (desktop) o in basso (mobile). Inserisci l’importo da puntare. Conferma cliccando su “Piazza la scommessa”.

Funzionalità aggiuntive durante il piazzamento:

Cash Out : puoi chiudere la scommessa prima della fine dell’evento, in tutto o in parte.

: puoi chiudere la scommessa prima della fine dell’evento, in tutto o in parte. Scommesse Multiple : il sistema calcola automaticamente le vincite potenziali combinando le tue selezioni.

: il sistema calcola automaticamente le vincite potenziali combinando le tue selezioni. Live Betting: puoi scommettere durante lo svolgimento della partita, con aggiornamenti in tempo reale.

L’app mobile di Bet365 consente di piazzare scommesse con un tap, con una reattività ideale anche per quote live o in eventi a tempo rapido (come tennis o basket).

App e piattaforma Bet365: esperienza da desktop e mobile

Bet365 offre una piattaforma estremamente stabile e veloce, sia nella versione desktop che mobile, garantendo un’esperienza utente fluida anche nei momenti di picco (come durante eventi sportivi molto seguiti).

Versione desktop

Interfaccia pulita e intuitiva, anche se inizialmente può sembrare più “densa” rispetto ad altri bookmaker.

Navigazione a colonne: sport sulla sinistra, eventi al centro, coupon sulla destra.

Ottima reattività e aggiornamento in tempo reale delle quote, soprattutto in live betting.

App mobile

Disponibile per iOS e Android , scaricabile dai rispettivi store ufficiali.

, scaricabile dai rispettivi store ufficiali. Interfaccia ottimizzata per lo schermo verticale.

Funzione streaming integrata : puoi guardare eventi in diretta senza uscire dalla scommessa.

: puoi guardare eventi in diretta senza uscire dalla scommessa. Notifiche push personalizzabili per risultati, promo e cash out.

La versione mobile web, accessibile da browser, riproduce quasi interamente l’esperienza app, risultando una buona alternativa per chi non vuole scaricare applicazioni.

In sintesi: l’esperienza d’uso su Bet365 è tra le più evolute del mercato, con aggiornamenti frequenti e una stabilità che rende l’interazione quotidiana davvero agevole.

Metodi di deposito e prelievo su Bet365

Una delle caratteristiche che rende Bet365 particolarmente apprezzato dagli utenti è la varietà di metodi di pagamento supportati, oltre alla rapidità nella gestione di depositi e prelievi.

Quali sono i metodi di pagamento accettati da Bet365?

Bet365 accetta un’ampia gamma di strumenti per ricaricare il conto o richiedere un prelievo, tra cui:

Carte di credito/debito : Visa, Mastercard (anche prepagate)

: Visa, Mastercard (anche prepagate) Portafogli elettronici : PayPal, Skrill, Neteller

: PayPal, Skrill, Neteller Bonifico bancario

Paysafecard

Apple Pay (solo per depositi via iOS)

Tutti i metodi sono sicuri e autorizzati da ADM, con tempi di elaborazione differenti in base allo strumento selezionato.

Tempistiche e limiti

Depositi : immediati per carte e wallet, entro 1-3 giorni lavorativi per bonifici.

: immediati per carte e wallet, entro per bonifici. Prelievi : da poche ore (wallet) fino a 2-5 giorni lavorativi (carta/bonifico).

: da poche ore (wallet) fino a (carta/bonifico). Limiti minimi: in genere da 5 a 15€, ma variano in base al metodo.

Tabella riepilogativa metodi di pagamento Bet365

Metodo Deposito Prelievo Tempi Limite minimo Carta di credito/debito ✔️ ✔️ 1-3 giorni 5€ PayPal ✔️ ✔️ Entro 24h 15€ Skrill/Neteller ✔️ ✔️ Entro 24h 5€ Bonifico bancario ✔️ ✔️ 2-5 giorni 100€ Paysafecard ✔️ ❌ Immediato 5€

Assistenza clienti Bet365: come funziona

Uno degli aspetti più importanti per valutare l’affidabilità di un bookmaker è la qualità del suo servizio di supporto. In questo, Bet365 si conferma all’altezza delle aspettative, con diverse opzioni di contatto disponibili 7 giorni su 7.

Come contattare l’assistenza Bet365?

Puoi ricevere assistenza tramite:

Live chat : attiva 24/7 direttamente dal sito e dall’app, con risposta immediata e operatori in lingua italiana.

: attiva 24/7 direttamente dal sito e dall’app, con risposta immediata e operatori in lingua italiana. Email : [email protected], per questioni meno urgenti o invio documenti.

: [email protected], per questioni meno urgenti o invio documenti. Sezione FAQ : completa e ben organizzata per risolvere i dubbi più comuni.

: completa e ben organizzata per risolvere i dubbi più comuni. Centro messaggi interno al tuo account: per comunicazioni tracciate e ufficiali.

Nota: al momento non è disponibile un numero di telefono italiano, ma la chat e la mail coprono efficacemente tutte le necessità degli utenti.

Punti di forza dell’assistenza Bet365

Rapidità nelle risposte

Educazione e competenza degli operatori

Documentazione chiara anche per i meno esperti

Pro e contro di Bet365: cosa sapere prima di registrarsi

Prima di aprire un conto su Bet365 è utile fare un bilancio tra i vantaggi e i potenziali limiti della piattaforma, così da capire se è davvero adatta alle proprie esigenze di gioco.

Vantaggi di Bet365

Palinsesto sterminato : uno dei più ampi del mercato, con eventi anche di nicchia e scommesse speciali.

: uno dei più ampi del mercato, con eventi anche di nicchia e scommesse speciali. Live streaming integrato e gratuito per eventi sportivi selezionati.

integrato e gratuito per eventi sportivi selezionati. Quote competitive , soprattutto sul calcio e nei mercati in tempo reale.

, soprattutto sul calcio e nei mercati in tempo reale. Esperienza utente solida sia su desktop che mobile.

sia su desktop che mobile. Promozioni frequenti anche per utenti già registrati.

anche per utenti già registrati. Assistenza efficiente con chat sempre attiva.

Svantaggi di Bet365

L’interfaccia può risultare inizialmente complessa per chi è alle prime armi.

Manca un programma fedeltà strutturato.

strutturato. Alcune promozioni richiedono condizioni stringenti per essere sbloccate.

Non tutti i metodi di pagamento supportano il prelievo.

Conclusione: Bet365 è una scelta eccellente per utenti esperti e scommettitori abituali, ma potrebbe richiedere un po’ di tempo di apprendimento per i principianti.

Confronto Bet365 con gli altri bookmaker

Per capire se Bet365 è il bookmaker giusto per te, ecco un confronto sintetico con altri operatori noti in Italia, basato su elementi chiave: bonus, palinsesto, app e usabilità.

Bookmaker Bonus Benvenuto Palinsesto App & UX Streaming Voto Sport.it Bet365 Fino a 100€ in credito scommesse Ampissimo, anche live Ottima, intuitiva ✔️ Calcio, tennis ⭐⭐⭐⭐☆ Eurobet 315€ + 5€ senza deposito Molto completo Ottima app ✔️ Vari sport ⭐⭐⭐⭐☆ Leovegas 50€ + free bet Buono, focus mobile App premiata ❌ ⭐⭐⭐☆ Planetwin365 500€ Completo, focus calcio App migliorabile ❌ ⭐⭐⭐ NetBet 100€ Buono App chiara ❌ ⭐⭐⭐☆ Sisal 350€ + 5€ senza deposito Eccellente e completo Ottima ✔️ Calcio ⭐⭐⭐⭐☆ Snai 350€ Ricco, focus italiano Molto buona ✔️ ⭐⭐⭐⭐☆ Goldbet 500€ Buono e stabile App funzionale ❌ ⭐⭐⭐☆ Lottomatica 100€ Completo e navigabile UX top ✔️ ⭐⭐⭐⭐ Betway 250€ + 5€ free bet Semplice e curato App moderna ❌ ⭐⭐⭐☆ Netwin 100% fino a 100€ Essenziale Buona app ❌ ⭐⭐⭐

Bet365 si distingue per ampiezza del palinsesto e stabilità dell’esperienza, ma chi cerca bonus ricchi o app premiate può preferire operatori come Eurobet o Sisal.

A chi è adatto Bet365?

Scommettitori esperti che cercano un palinsesto estremamente vasto e dettagliato, anche su sport di nicchia.

che cercano un palinsesto estremamente vasto e dettagliato, anche su sport di nicchia. Chi vuole scommettere live e sfruttare la funzione streaming integrata su molti eventi.

e sfruttare la funzione streaming integrata su molti eventi. Utenti che apprezzano interfacce pulite e professionali , senza troppe distrazioni visive.

, senza troppe distrazioni visive. Chi desidera una grande varietà di mercati e opzioni, anche su partite minori.

e opzioni, anche su partite minori. Scommettitori che amano la rapidità nei prelievi e metodi di pagamento ben rodati. 💡 Consiglio: se sei alle prime armi potresti trovare l’interfaccia leggermente tecnica. Ma una volta presa confidenza, Bet365 può diventare la tua piattaforma di riferimento.

Domande frequenti su Bet365 (FAQ)

1. Bet365 è un sito sicuro e legale in Italia? Sì, Bet365 opera con regolare licenza ADM (ex AAMS) numero 15253, che garantisce legalità e sicurezza per gli utenti italiani. I dati personali e i fondi sono protetti con crittografia avanzata.

2. Come posso ottenere il bonus di benvenuto Bet365? Per ottenere il bonus è necessario registrarsi, effettuare un primo deposito qualificante e piazzare scommesse secondo i termini indicati. Il bonus viene erogato sotto forma di credito scommesse.

3. In quanto tempo vengono accreditati i prelievi su Bet365? I tempi variano in base al metodo scelto: portafogli elettronici come PayPal richiedono 24 ore, carte e bonifici bancari possono richiedere da 2 a 5 giorni lavorativi.

4. Posso usare l’app Bet365 per scommettere live? Sì, l’app ufficiale Bet365 per iOS e Android permette di piazzare scommesse live, seguire i match in streaming e gestire il conto in mobilità, con un’interfaccia fluida e veloce.

5. È possibile chiudere l’account Bet365 in qualsiasi momento? Sì, puoi chiudere il tuo conto gioco accedendo all’area personale o contattando il servizio clienti. In alternativa, è possibile sospendere temporaneamente l’account per autoesclusione.