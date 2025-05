GoldBet è uno dei principali operatori nel panorama delle scommesse online in Italia, offrendo una vasta gamma di servizi che spaziano dalle scommesse sportive ai giochi da casinò. Fondata nel 2000, l’azienda ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano, distinguendosi per l’ampio palinsesto sportivo e le promozioni dedicate agli utenti. In questa guida, esploreremo le caratteristiche principali di GoldBet, con un focus particolare sulle scommesse calcistiche, per valutare se possa essere considerato il miglior sito per gli appassionati di calcio.​

Registrazione e bonus di benvenuto

Per iniziare a scommettere su GoldBet, è necessario registrarsi sul sito ufficiale. Il processo è semplice e richiede l’inserimento dei dati personali, la scelta di un nome utente e una password. Una volta completata la registrazione, i nuovi utenti possono accedere a un bonus di benvenuto fino a 3.050€, che si articola in diverse fasi:

Bonus sul primo deposito: GoldBet offre un bonus del 100% sul primo deposito fino a una determinata somma. Bonus progressivi: ulteriori bonus vengono erogati in base all’attività di scommessa dell’utente nelle settimane successive.

È importante leggere attentamente i termini e le condizioni associati a queste promozioni, inclusi i requisiti di puntata e le quote minime richieste.

Come aprire un conto facilmente su GoldBet

Aprire un conto su GoldBet è semplice, sicuro e richiede solo pochi minuti. Ecco tutti i passaggi:

Vai sul sito di GoldBet e clicca su “Registrati” in alto a destra. Compila il form con i tuoi dati anagrafici, di contatto e di residenza. Inserisci il tuo documento di identità valido, obbligatorio per la verifica ADM. Scegli username, password e imposta i limiti di deposito (obbligatori per legge). Conferma e ricevi un’email per attivare il tuo account.

Importante: per completare l’iscrizione e sbloccare tutte le funzioni (incluso il bonus di benvenuto), il conto deve essere verificato entro 30 giorni, caricando il documento richiesto.

Quanto tempo c’è per utilizzare il bonus di Benvenuto su GoldBet?

Il bonus di benvenuto GoldBet prevede una validità di 7 giorni dalla sua attivazione per essere utilizzato. Questo significa che, una volta accreditato il bonus sul tuo conto, dovrai effettuare le scommesse qualificate entro una settimana.

Trascorso questo termine:

l’importo del bonus non utilizzato verrà rimosso;

eventuali vincite derivanti dal bonus non ancora prelevate potrebbero essere annullate.

Consiglio utile: controlla sempre i termini specifici riportati nella promozione attiva, poiché GoldBet può variare le condizioni nei diversi periodi promozionali.

Si può usare il bonus da mobile o app?

Sì, GoldBet consente di utilizzare il bonus di benvenuto anche da mobile, tramite il sito responsive o l’app ufficiale disponibile su iOS e Android.

L’app GoldBet è tra le più scaricate in Italia grazie a:

navigazione rapida e intuitiva;

accesso diretto a live, quote e schedina;

notifiche su eventi e promozioni;

compatibilità totale con i bonus e le funzioni del sito desktop.

In alcuni casi, GoldBet lancia promozioni esclusive per utenti mobile, come freebet o rimborsi sulle scommesse da app.

Si può combinare il bonus di Benvenuto con altre promozioni?

Generalmente, il bonus di benvenuto GoldBet non è cumulabile con altre promozioni attive nello stesso momento. Tuttavia, una volta utilizzato il pacchetto iniziale, potrai accedere liberamente a:

bonus multipla;

promozioni periodiche dedicate a eventi sportivi;

offerte cashback e quote maggiorate.

Nota importante: ogni promozione ha un proprio regolamento. Controlla sempre i “Termini e Condizioni” per sapere se sono ammessi utilizzi paralleli o esclusivi.

Come trovare tutti i dettagli aggiornati sul bonus di Benvenuto GoldBet?

Per ottenere informazioni sempre aggiornate sul bonus di benvenuto GoldBet, ti consigliamo di visitare regolarmente la sezione “Promozioni” del sito ufficiale. Puoi accedervi dal menu principale o direttamente dalla homepage, cliccando su “Bonus e Promozioni”.

All’interno troverai:

descrizione dettagliata del bonus attualmente attivo ;

; requisiti di attivazione , come importo minimo del deposito e scadenze;

, come importo minimo del deposito e scadenze; modalità di sblocco e condizioni di giocata;

e condizioni di giocata; eventuali codici promozionali richiesti;

richiesti; informazioni sulla cumulabilità con altre offerte.

Consiglio utile: accedi all’area promozioni anche da mobile o app GoldBet. Le condizioni potrebbero variare leggermente durante promozioni temporanee o per utenti app. Inoltre, iscriverti alla newsletter ti permette di ricevere offerte personalizzate e notifiche anticipate su nuovi bonus disponibili.

Le migliori promozioni che si possono ricevere su GoldBet

Oltre al bonus di benvenuto, GoldBet propone numerose promozioni attive tutto l’anno. Tra le più interessanti:

Bonus multipla : con rimborsi o maggiorazioni progressive sulle vincite, in base al numero di eventi selezionati;

: con rimborsi o maggiorazioni progressive sulle vincite, in base al numero di eventi selezionati; Quote maggiorate giornaliere : su big match e partite di cartello nei top campionati;

: su big match e partite di cartello nei top campionati; Freebet settimanali : assegnate per attività ricorrente o specifiche sfide;

: assegnate per attività ricorrente o specifiche sfide; Cashback sportivi : rimborso di una parte delle scommesse perse, spesso su eventi specifici o durante periodi promozionali;

: rimborso di una parte delle scommesse perse, spesso su eventi specifici o durante periodi promozionali; Promo evento: legate a occasioni speciali come Europei, Coppa Italia, Roland Garros o Formula 1.

GoldBet aggiorna spesso la propria sezione offerte, con iniziative temporanee e promozioni esclusive per utenti app, per cui conviene tenere attive le notifiche.

Confronto con i bonus benvenuto di altri bookmaker

Bookmaker Bonus Max Rollover Punto di forza GoldBet Fino a 3.050€ x3 Bonus generoso con rollover basso. Ottimo per principianti e utenti frequenti. Lottomatica Fino a 2.550€ x5 Bonus combinato: deposito + bonus multipla progressivo. Snai Fino a 1.024€ x1 / x5 Bonus frazionato, con parte senza deposito. Ideale per principianti. Sisal Fino a 10.800€ x5+ Bonus molto elevato, ma distribuito a scaglioni settimanali. Planetwin365 Fino a 3.000€ x3 Ottimo per chi cerca bonus multipla e scommesse ad alto rischio. NetBet Fino a 50€ x3 Importo contenuto, ideale per iniziare in sicurezza. Buona esperienza mobile. Leovegas Fino a 500€ x4 Ottimizzazione per dispositivi mobili, esperienza fluida. Eurobet Fino a 1.000€ x3 Ottimo mix tra bonus tradizionale e promo extra come le freebet.

Caratteristiche del sito scommesse GoldBet

GoldBet offre una piattaforma di scommesse sportive moderna, sicura e accessibile da qualsiasi dispositivo. Tra le principali caratteristiche tecniche e funzionali troviamo:

Interfaccia user-friendly : layout chiaro, menu ben organizzati e accesso rapido alle sezioni principali (live, quote, promozioni, eventi top);

: layout chiaro, menu ben organizzati e accesso rapido alle sezioni principali (live, quote, promozioni, eventi top); Registrazione semplificata : apertura del conto in pochi passaggi e convalidabile via upload o app;

: apertura del conto in pochi passaggi e convalidabile via upload o app; Sezione live evoluta : aggiornamenti in tempo reale, grafica intuitiva, statistiche e cash out disponibili anche su eventi minori;

: aggiornamenti in tempo reale, grafica intuitiva, statistiche e cash out disponibili anche su eventi minori; Disponibilità multipiattaforma : il sito è completamente responsive, con app native per iOS e Android molto fluide;

: il sito è completamente responsive, con app native per iOS e Android molto fluide; Pagamenti sicuri: supporta carte, e-wallet, bonifici e voucher, tutti certificati ADM.

L’esperienza di gioco è pensata per garantire fluidità, velocità di risposta e accessibilità, sia per utenti esperti sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse.

L’offerta completa del sito di scommesse sportive online GoldBet

Il palinsesto di GoldBet è tra i più ampi del mercato italiano. Copre tutti i principali eventi nazionali e internazionali con quote aggiornate e centinaia di mercati disponibili per ogni match.

Ecco cosa offre:

Calcio : Serie A, B, C, Premier League, Champions, Europa League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e campionati sudamericani;

: Serie A, B, C, Premier League, Champions, Europa League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e campionati sudamericani; Tennis : ATP, WTA, ITF, Challenger, Slam e copertura anche dei match meno noti;

: ATP, WTA, ITF, Challenger, Slam e copertura anche dei match meno noti; Basket : NBA, Eurolega, Serie A e competizioni FIBA;

: NBA, Eurolega, Serie A e competizioni FIBA; Motori : Formula 1, MotoGP, NASCAR, Rally;

: Formula 1, MotoGP, NASCAR, Rally; Altri sport : pallavolo, ciclismo, baseball, golf, hockey, MMA, pugilato;

: pallavolo, ciclismo, baseball, golf, hockey, MMA, pugilato; Sport virtuali e eSports: FIFA, NBA2K, Counter-Strike, League of Legends.

In aggiunta, la sezione live betting permette di scommettere su eventi in corso con quote dinamiche, mappe in tempo reale e servizi di streaming gratuiti su eventi selezionati.

Ottimo anche per chi cerca discipline di nicchia e mercati alternativi (under/over, combo, scommesse speciali su giocatori e squadre).

GoldBet: è il miglior sito per le scommesse sul calcio?

Il calcio occupa una posizione di rilievo nell’offerta di GoldBet, rendendolo una scelta privilegiata per gli appassionati di questo sport. Di seguito, analizziamo gli aspetti che contribuiscono a questa reputazione.

Copertura delle competizioni calcistiche

GoldBet offre una copertura completa delle principali competizioni calcistiche, sia a livello nazionale che internazionale. Gli utenti possono scommettere su:​

Campionati Nazionali : Serie A, Serie B, Lega Pro e principali campionati europei come Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1.​

: Serie A, Serie B, Lega Pro e principali campionati europei come Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1.​ Competizioni Internazionali : UEFA Champions League, Europa League, Mondiali e Europei.​

: UEFA Champions League, Europa League, Mondiali e Europei.​ Campionati Minori e Giovanili: Disponibilità di scommesse su leghe minori e tornei giovanili, offrendo un’ampia gamma di opportunità di scommessa.

Varietà di Mercati Disponibili

La piattaforma mette a disposizione una vasta gamma di mercati di scommessa per ogni evento calcistico, tra cui:​

Esiti Tradizionali : 1X2, Under/Over, Doppia Chance.​

: 1X2, Under/Over, Doppia Chance.​ Scommesse Speciali : Marcatori, Risultato Esatto, Handicap Asiatico.​

: Marcatori, Risultato Esatto, Handicap Asiatico.​ Scommesse Combo: Combinazioni di più esiti in una singola scommessa, aumentando le potenziali vincite.

Quote Competitive

GoldBet è noto per offrire quote competitive nel mercato delle scommesse calcistiche. Secondo analisi di settore, i payout per il calcio oscillano tra il 92.9% e il 95.2%, posizionando GoldBet tra i bookmaker più vantaggiosi per gli scommettitori.

Scommesse Live e Streaming

Per gli appassionati di scommesse in tempo reale, GoldBet offre una sezione live ben strutturata, con aggiornamenti continui sulle quote durante lo svolgimento delle partite. Inoltre, è disponibile un servizio di live streaming per determinati eventi, permettendo agli utenti di seguire le partite direttamente dalla piattaforma e di piazzare scommesse informate in base all’andamento del match.​

Promozioni Specifiche per il Calcio

Oltre al bonus di benvenuto, GoldBet propone regolarmente promozioni dedicate agli eventi calcistici, come:​

Bonus Multipla : Incrementi percentuali sulle vincite per scommesse multiple contenenti eventi calcistici.​

: Incrementi percentuali sulle vincite per scommesse multiple contenenti eventi calcistici.​ Quote Maggiorate : Offerte speciali con quote potenziate su partite selezionate.​

: Offerte speciali con quote potenziate su partite selezionate.​ Cashback su Scommesse Perdenti: Rimborsi parziali in caso di scommesse non vincenti su determinati incontri.

App, piattaforma e funzionalità extra

GoldBet si distingue per la completa integrazione della propria piattaforma digitale, che offre una navigazione fluida e una gestione intuitiva del conto gioco sia su desktop che su dispositivi mobili. Grazie alla sua app mobile e alle funzionalità avanzate, GoldBet garantisce un’esperienza di scommesse sportive coinvolgente e pratica, perfetta per tutti i tipi di scommettitori, dai principianti agli utenti esperti.

App mobile GoldBet

L’app mobile di GoldBet è disponibile per iOS e Android e offre un’interfaccia intuitiva e facile da navigare, che consente di accedere facilmente a tutte le funzionalità principali della piattaforma. Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono:

Navigazione fluida : la struttura dell’app è ottimizzata per offrire una navigazione rapida e comoda, perfetta per le scommesse live.

: la struttura dell’app è ottimizzata per offrire una navigazione rapida e comoda, perfetta per le scommesse live. Accesso immediato ai mercati : puoi facilmente visualizzare gli eventi sportivi in corso, scegliere i tuoi mercati preferiti e piazzare le scommesse in pochi clic.

: puoi facilmente visualizzare gli eventi sportivi in corso, scegliere i tuoi mercati preferiti e piazzare le scommesse in pochi clic. Funzione cashout : con il cashout puoi chiudere le tue scommesse prima della fine dell’evento , guadagnando anche in caso di rischio ridotto.

: con il cashout puoi , guadagnando anche in caso di rischio ridotto. Notifiche push personalizzabili: ricevi aggiornamenti in tempo reale su quote, eventi e promozioni, direttamente sul tuo smartphone.

Piattaforma desktop GoldBet

La versione desktop di GoldBet offre un’esperienza altrettanto completa e stabile, con una navigazione chiara e un’ampia selezione di mercati e competizioni. L’interfaccia è progettata per essere facilmente navigabile anche dai giocatori più esperti, ma adatta anche ai principianti:

Gestione facile del conto : la sezione dedicata al conto gioco consente di visualizzare facilmente saldo, storicità delle scommesse e promozioni attive.

: la sezione dedicata al conto gioco consente di visualizzare facilmente saldo, storicità delle scommesse e promozioni attive. Navigazione intuitiva : la struttura del sito è semplice, con filtri per trovare velocemente gli sport e gli eventi di interesse.

: la struttura del sito è semplice, con filtri per trovare velocemente gli sport e gli eventi di interesse. Statistiche in tempo reale: grazie alle statistiche integrate, gli utenti possono prendere decisioni più informate e strategiche.

Funzionalità avanzate

Oltre alle classiche funzioni di scommessa, GoldBet offre una serie di strumenti pensati per migliorare l’esperienza di gioco e renderla più coinvolgente:

Live betting : la sezione dedicata alle scommesse live offre quote aggiornate in tempo reale e una visualizzazione chiara degli eventi in corso , permettendo di piazzare scommesse mentre l’evento è in diretta.

: la sezione dedicata alle scommesse live offre e una , permettendo di piazzare scommesse mentre l’evento è in diretta. Streaming : GoldBet offre la possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta direttamente sulla piattaforma , senza dover lasciare il sito.

: GoldBet offre la possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta , senza dover lasciare il sito. Betting exchange : una funzionalità innovativa che permette agli utenti di scommettere contro altri utenti , anziché contro la casa, dando maggiori opzioni su alcune tipologie di scommesse.

: una funzionalità innovativa che permette agli utenti di , anziché contro la casa, dando maggiori opzioni su alcune tipologie di scommesse. Statistiche dettagliate: i dati in tempo reale sulle performance di squadra, giocatori e storicità delle partite aiutano gli utenti a fare scelte informate, specialmente durante le scommesse live.

🏆 GoldBet in sintesi: tutto quello che devi sapere 🎁 Bonus di Benvenuto Fino a 25€ sul primo deposito + bonus scommesse qualificanti 📱 Disponibile da app Sì, compatibile con Android e iOS. Bonus e promozioni accessibili anche da mobile ⏰ Validità bonus 7 giorni dall’accredito per completare le scommesse qualificanti ⚠️ Requisiti principali Registrazione completa, verifica conto, deposito minimo ⚖️ Licenza ADM Sì, GoldBet è un bookmaker legale e autorizzato in Italia 📌 A chi è adatto Perfetto per chi cerca scommesse su calcio italiano, ottime promo live e bonus facili da riscattare

Pro e contro di GoldBet

GoldBet è un bookmaker solido e affidabile, che si distingue per una serie di vantaggi che lo rendono ideale sia per i principianti che per gli utenti esperti. Tuttavia, come ogni piattaforma, ha anche alcune limitazioni che è utile conoscere prima di registrarsi.

Pro

Bonus benvenuto elevato : fino a 3.050€ , con rollover basso (x3) , ideale per chi è alle prime esperienze nel mondo delle scommesse.

: fino a , con , ideale per chi è alle prime esperienze nel mondo delle scommesse. App mobile fluida : esperienza mobile ottimizzata, con funzionalità avanzate come cashout e notifiche push per rimanere sempre aggiornati.

: esperienza mobile ottimizzata, con funzionalità avanzate come cashout e notifiche push per rimanere sempre aggiornati. Quote competitive : particolarmente forti su eventi sportivi come Formula 1 , MotoGP e Serie A , con un focus sui mercati internazionali .

: particolarmente forti su eventi sportivi come , e , con un focus sui . Streaming live : possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta, direttamente sulla piattaforma, senza bisogno di abbonamenti esterni.

: possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta, direttamente sulla piattaforma, senza bisogno di abbonamenti esterni. Live betting avanzato: aggiornamento in tempo reale delle quote, perfetto per gli appassionati di scommesse in diretta.

Contro

Rollover più alto rispetto ad altri operatori : anche se il rollover di x3 è tra i più bassi, rispetto ad altri bookmaker potrebbe sembrare più impegnativo per chi cerca bonus più facili da sbloccare.

: anche se il rollover di è tra i più bassi, rispetto ad altri bookmaker potrebbe sembrare più impegnativo per chi cerca bonus più facili da sbloccare. Quote meno competitive su sport minori : mentre GoldBet si distingue su eventi di grande richiamo, potrebbe non essere la scelta migliore per sport minori o mercati più rari.

: mentre GoldBet si distingue su eventi di grande richiamo, potrebbe non essere la scelta migliore per sport minori o mercati più rari. Limitata varietà di metodi di pagamento: pur essendo ampiamente accettati PayPal e carte di credito, mancano alcuni metodi di pagamento moderni e digitali come crypto o Skrill.

GoldBet si conferma una scelta ideale per chi cerca una piattaforma solida e completa, con un’offerta ricca di funzionalità moderne e quote elevate, ma potrebbe non essere la scelta migliore per chi cerca un bonus di benvenuto senza impegni complessi o una gamma più ampia di metodi di pagamento.

GoldBet è il bookmaker ideale per te se: Cerchi un bonus di benvenuto elevato con requisiti accessibili

con requisiti accessibili Vuoi una piattaforma intuitiva con ottime quote su eventi sportivi

Ami le scommesse multiple e le promozioni quotidiane

e le promozioni quotidiane Ti interessa una buona offerta su sport motoristici come F1 e MotoGP

come F1 e MotoGP Preferisci un bookmaker con presenza fisica e affidabile è il bookmaker ideale per te se: Se invece cerchi principalmente casinò o giochi live, potresti trovare più adatti altri operatori.

Perché scegliere GoldBet come sito di scommesse?

GoldBet è una delle piattaforme di scommesse più affidabili e popolari in Italia, con licenza ADM (ex AAMS) e una lunga esperienza nel settore del gioco regolamentato. Offre una combinazione di sicurezza, varietà di eventi e funzionalità avanzate pensate per scommettitori di ogni livello.

I punti di forza principali:

Ampio palinsesto sportivo , con copertura completa di Serie A, Champions League, tornei internazionali, tennis, basket, volley, motori e sport americani;

, con copertura completa di Serie A, Champions League, tornei internazionali, tennis, basket, volley, motori e sport americani; Quote competitive e aggiornate in tempo reale;

e aggiornate in tempo reale; Piattaforma intuitiva , sia desktop che mobile, con app dedicate;

, sia desktop che mobile, con app dedicate; Promozioni costanti e facili da riscattare;

e facili da riscattare; Supporto clienti efficiente e metodi di pagamento sicuri;

Sezione live betting rapida, con aggiornamenti continui, statistiche e cash out.

Ideale sia per principianti che per scommettitori più esperti, GoldBet unisce l’affidabilità di un operatore storico alla modernità di un’interfaccia pensata per la massima usabilità.

Domande frequenti su GoldBet (FAQ)