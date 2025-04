Benvenuto nella guida definitiva ai migliori bonus benvenuto scommesse del 2025, realizzata dalla redazione scommesse di Sport.it, composta da analisti ed esperti del settore che monitorano quotidianamente il mercato del betting online in Italia.

Per aiutarti a scegliere le offerte scommesse online più adatte al tuo profilo, abbiamo esaminato e confrontato tutte le promozioni attive dei principali bookmaker con licenza ADM (ex AAMS).

Quando parliamo di bonus benvenuto scommesse, è facile farsi abbagliare dai grandi numeri. Ma non sempre il bonus con l’importo più alto è quello più vantaggioso.

Ecco i criteri professionali che utilizziamo per valutare i migliori bonus scommesse 2025:

Tipologia di bonus : preferiamo bonus semplici da ottenere e usare

: preferiamo bonus semplici da ottenere e usare Valore del bonus : misuriamo il rapporto tra importo offerto e facilità di sblocco

: misuriamo il rapporto tra importo offerto e facilità di sblocco Condizioni di scommessa : rollover, quota minima, eventi validi

: rollover, quota minima, eventi validi Trasparenza : clausole ben spiegate e senza “asterischi”

: clausole ben spiegate e senza “asterischi” Adattabilità a nuovi utenti : i bonus scommesse nuovi utenti devono essere chiari e attivabili con pochi passaggi

: i devono essere chiari e attivabili con pochi passaggi Utilizzabilità da mobile: visto che molti utenti scommettono via app, è un plus

I migliori bonus scommesse 2025 del momento su Sport.it

Ecco una panoramica delle offerte di benvenuto più interessanti dei principali bookmaker ADM:

Bookmaker Bonus Max Rollover Punto di forza GoldBet Fino a 3.050€ x3 Bonus diretto con rollover basso. Ottimo per i principianti. Lottomatica 100% primo deposito fino a 2.550€ x5 Offerta combinata: deposito + bonus multipla progressivo. Snai Fino a 1.024€ x1 / x5 Bonus frazionato, con parte senza deposito. Sisal Fino a 10.800€ x5+ Bonus progressivo, ideale per utenti regolari. Planetwin365 Fino a 3.000€ x3 Bonus multipla e scommesse ad alto rischio. NetBet Fino a 50€ x3 Bonus ridotto, ma con condizioni semplificate. Leovegas Fino a 500€ x4 Ottimizzato per dispositivi mobili, facile da usare. Eurobet Fino a 1.000€ x3 Bonus su eventi live, con un buon numero di mercati disponibili.

Tipologie di bonus benvenuto scommesse AAMS (ADM)

Nel panorama italiano regolato da ADM (ex AAMS), le tipologie di bonus benvenuto scommesse si sono evolute per rispondere alle esigenze di giocatori diversi: dal neofita al professionista.

Di seguito presentiamo le principali varianti di bonus offerte dai bookmaker, spiegate in modo semplice e chiaro.

Bonus valido sulla prima scommessa

Questo tipo di bonus offre un rimborso in caso di prima giocata perdente. Il rimborso può essere totale o parziale, ed è spesso accreditato sotto forma di bonus da rigiocare. È pensato per ridurre il rischio iniziale.

Esempio: scommetti 20€, perdi, ricevi un bonus da 20€ da usare entro 7 giorni.

Bonus benvenuto sport fino a 100% sul primo deposito

È la forma più classica di bonus scommesse: il bookmaker ti accredita un importo pari (o quasi) al tuo primo deposito. Il valore massimo e le condizioni di sblocco variano da operatore a operatore.

Esempio: depositi 100€, ricevi 100€ in bonus con rollover x3 su quota minima 1.50.

Bonus sul primo deposito + extra quota maggiorata

Alcuni bookmaker combinano il bonus sul deposito con una o più quote maggiorate su eventi sportivi selezionati. In questo modo aumentano il potenziale di vincita nelle prime giocate.

Esempio: ricevi 100% sul primo deposito + una quota speciale maggiorata su una partita di Serie A.

Bonus scommesse sui primi tre depositi

Invece di concentrare tutto sul primo versamento, alcuni operatori premiano anche il secondo e il terzo deposito. Questo approccio è pensato per fidelizzare il giocatore e distribuire il bonus nel tempo.

Esempio: 100% fino a 100€ sul primo deposito, 50% fino a 50€ sul secondo, 25% fino a 25€ sul terzo.

Bonus ricorrenti e settimanali

Alcuni bookmaker offrono bonus progressivi o a cadenza settimanale, ideali per utenti abituali. Questi possono includere freebet ogni lunedì, promozioni weekend, o crediti scommessa legati al volume di gioco settimanale.

Esempio: Scommetti almeno 25€ in settimana e ricevi una freebet da 5€ il lunedì successivo.

Bonus cashback (rimborso sulle perdite)

Il cashback è un rimborso parziale delle perdite sostenute nei primi giorni o durante una promozione. Spesso si tratta di una percentuale del giocato non vincente, accreditata sotto forma di bonus da rigiocare.

Esempio: 50% di cashback fino a 50€ sulle prime scommesse perse.

Bonus scommessa gratuita (Freebet)

La Freebet è un importo che puoi scommettere senza usare il tuo saldo. In caso di vincita, incassi solo la parte netta, senza il valore della freebet.

Esempio: Freebet da 10€ → scommessa vinta a quota 3.00 = incasso 20€ netti (30€ – 10€).

Bonus per eventi sportivi

Molti bookmaker attivano promozioni speciali in occasione di eventi come Champions League, Serie A, Roland Garros, NBA Finals. Possono includere quote maggiorate, cashback, o scommesse gratuite su partite selezionate.

Esempio: scommetti 10€ su una semifinale e ricevi 5€ in omaggio se l’incontro finisce ai rigori.

Programmi VIP e bonus fedeltà

Alcuni operatori offrono programmi VIP su invito o a punti, con accesso a promozioni esclusive, bonus personalizzati e assistenza prioritaria.

Esempio: 1 punto per ogni euro giocato, riscattabili in bonus o merchandising.

Bonus su app mobile

Per incentivare l’utilizzo delle app ufficiali, diversi operatori offrono bonus riservati a chi gioca da smartphone. Possono includere freebet o ricariche maggiorate.

Esempio: ricarica da app e ricevi il 10% in più come bonus, fino a 25€.

Requisiti di puntata nei bonus scommesse di benvenuto

Il requisito di puntata (o rollover) indica quante volte è necessario rigiocare l’importo del bonus (o del deposito + bonus) per poter prelevare le vincite ottenute.

Ad esempio, con un rollover x3 su un bonus di 100€, dovrai scommettere almeno 300€ prima di renderlo prelevabile.

I requisiti di puntata più comuni vanno da x1 (molto vantaggioso) fino a x8 (piuttosto impegnativo).

La quota minima per le scommesse

Le scommesse effettuate per sbloccare un bonus devono rispettare una quota minima, che di norma varia tra 1.50 e 2.00.

Ad esempio, se un bonus ha quota minima 1.70, scommettere su eventi a quota 1.40 non contribuirà allo sblocco del bonus.

Il periodo di validità del bonus benvenuto

Ogni bonus ha un limite di tempo entro il quale deve essere utilizzato o sbloccato. La media va dai 7 ai 30 giorni, a partire dalla registrazione o dall’accredito del bonus.

È fondamentale rispettare le scadenze: un bonus scaduto viene automaticamente annullato.

Svolgimento e struttura del bonus benvenuto

I bonus non sono tutti erogati in un’unica soluzione. Possiamo trovarne di diverse tipologie:

Bonus immediato : accreditato subito dopo il deposito

: accreditato subito dopo il deposito Bonus progressivo : erogato in più fasi man mano che il giocatore completa determinate soglie

: erogato in più fasi man mano che il giocatore completa determinate soglie Bonus sbloccabile: il bonus viene “messo in attesa” e si sblocca dopo aver soddisfatto il rollover

Capire la struttura del bonus ti permette di pianificare meglio le scommesse e gestire il budget.

Presenza di ulteriori bonus legati ad altre sezioni del sito

Molti bookmaker offrono ulteriori promozioni per sezioni diverse da quella sportiva.

Esempi:

Bonus casinò

Bonus poker

Bonus lotterie o gratta e vinci

Free spins

Prima di scegliere un operatore, verifica se il pacchetto di benvenuto è unico o separato per le varie aree.

Bonus benvenuto: metodi di pagamento accettati dai bookmaker

Alcuni metodi di pagamento possono escludere automaticamente l’accesso ai bonus (es. Skrill, Neteller, o carte virtuali).

Di seguito una tabella con i metodi comunemente accettati dai principali bookmaker:

Bookmaker Carta di credito PayPal Skrill / Neteller Bonifico PostePay App Mobile LeoVegas ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Planetwin365 ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ ✅ GoldBet ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Lottomatica ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Snai ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Sisal ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ NetBet ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Eurobet ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

I migliori bonus benvenuto analizzati bookmaker per bookmaker

Ogni operatore ha le sue caratteristiche uniche. In questa sezione, la redazione scommesse di Sport.it ha analizzato in dettaglio le promozioni di benvenuto offerte dai principali bookmaker ADM attivi in Italia. Lo abbiamo fatto per aiutarti a scegliere la piattaforma più adatta alle tue abitudini di gioco, al tuo stile e ai tuoi obiettivi.

Per ciascun bookmaker troverai un riepilogo chiaro e imparziale, utile per orientarti prima della registrazione o della prima ricarica.

Planetwin365

🎯 Planetwin365 fa per te se…

…ami le scommesse multiple, vuoi bonus progressivi e cerchi quote elevate sugli eventi internazionali. Ideale per scommettitori esperti che puntano su rischio e rendimento.

Planetwin365 propone uno dei bonus di benvenuto più generosi tra i bookmaker ADM: fino a 3.000€ complessivi per i nuovi utenti. L’offerta include un ricco pacchetto legato al primo deposito, con premi progressivi in base all’attività di gioco e un cashback dedicato alle scommesse multiple, molto apprezzato dagli utenti più esperti. La piattaforma è solida e ben ottimizzata sia su desktop che su app mobile, con un’interfaccia chiara e personalizzabile. I requisiti di puntata sono trasparenti, con una quota minima ben indicata, rendendo il bonus interessante anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive.

GoldBet

🎯 GoldBet fa per te se…

…vuoi un bonus generoso con requisiti facili e ti piace puntare su multiple o eventi sportivi italiani. La piattaforma è solida, intuitiva e perfetta anche per chi è alle prime armi.

GoldBet propone uno dei bonus di benvenuto più completi e vantaggiosi tra i bookmaker ADM: fino a 3.050€ complessivi per i nuovi utenti. Il pacchetto promozionale include bonus sul primo deposito, premi legati all’attività di gioco e iniziative dedicate agli scommettitori più attivi. L’attivazione è semplice, anche da mobile, e la piattaforma si distingue per un’interfaccia intuitiva, ampia copertura sportiva e rapidità nell’erogazione dei bonus. Il rollover è tra i più contenuti del mercato (x3), rendendo l’offerta accessibile anche ai principianti. Le promozioni settimanali e il programma fedeltà rendono GoldBet una scelta solida per chi cerca continuità e convenienza nel tempo.

Lottomatica

🎯 Lottomatica fa per te se…

…cerchi un bookmaker solido e storico, con bonus combinati e tante promo su eventi di cartello. Ottimo per chi punta su calcio, tennis e MotoGP, con esperienza completa su desktop e app.

Lottomatica propone uno dei bonus di benvenuto più alti tra i bookmaker con licenza ADM: 100% sul primo deposito fino a 2.550€. Si tratta di un’offerta estremamente competitiva, pensata per chi vuole iniziare a scommettere con un budget consistente e sfruttare al massimo i vantaggi iniziali. La piattaforma, tra le più storiche e affidabili del mercato italiano, offre una vasta gamma di eventi sportivi, quote aggiornate e promozioni legate ai principali eventi nazionali e internazionali. La registrazione è rapida, l’app mobile è ben progettata e il bonus è facilmente fruibile anche da chi è alle prime armi nel mondo del betting.

Snai

🎯 Snai fa per te se…

…cerchi un bonus frazionato (anche senza deposito), ami lo sport italiano e vuoi attivare promozioni semplici ogni settimana. L’ambiente è affidabile, con app stabile e ottimo supporto.

Snai è uno dei bookmaker italiani più conosciuti e affidabili, con una solida esperienza nel settore delle scommesse sportive. Il bonus di benvenuto attualmente offerto arriva fino a 1.024€, combinando diverse componenti tra cui un bonus senza deposito e un bonus sul primo versamento. Subito dopo la registrazione e la convalida del conto, l’utente riceve un primo accredito gratuito, a cui si aggiungono promozioni legate al primo deposito e all’attività di gioco. Il rollover è particolarmente favorevole (x1), con quota minima 1.50, rendendo l’offerta accessibile anche ai principianti. L’app mobile è tra le più apprezzate del settore: veloce, stabile e ben ottimizzata per le scommesse in mobilità.

Sisal

🎯 Sisal fa per te se…

…vuoi il bonus più alto sul mercato e ti piace giocare su più aree: scommesse, casinò, lotterie. Promo curate, app top e strumenti avanzati per il gioco responsabile.

Sisal propone uno dei bonus di benvenuto più alti e articolati dell’intero panorama ADM: fino a 10.800€ complessivi, distribuiti in più fasi e su diverse aree di gioco. Il pacchetto include un corposo bonus progressivo sulle scommesse sportive, affiancato da promozioni dedicate a casinò, giochi virtuali e lotterie. Questo sistema a scaglioni premia la continuità di gioco, rendendolo ideale per utenti attivi che cercano un’esperienza completa e duratura. La piattaforma è tra le più avanzate in Italia, con un’interfaccia chiara, promozioni ben descritte e un’app mobile fluida e ricca di funzionalità. Un bookmaker storico, affidabile e sempre aggiornato con promozioni legate ai principali eventi sportivi nazionali e internazionali.

LeoVegas

🎯 LeoVegas fa per te se…

…scommetti principalmente da smartphone, cerchi bonus immediati e ti piacciono le promozioni smart e veloci. L’app è fluida, le free bet arrivano rapide e l’esperienza è top, ovunque tu sia.

LeoVegas è un bookmaker di respiro internazionale, celebre per l’attenzione all’esperienza mobile e per la sua piattaforma moderna e intuitiva. Il bonus di benvenuto per le scommesse sportive può arrivare fino a 500€, combinando un 100% sul primo deposito e free bet distribuite settimanalmente. L’offerta è studiata per chi cerca praticità e velocità, soprattutto da smartphone, e si rivolge a un pubblico tech-friendly che apprezza anche il live betting. Il rollover è pari a x4, con quota minima 1.50, in linea con gli standard di mercato. Ideale per chi punta su un’esperienza di gioco snella, reattiva e ben ottimizzata per il mobile.

Eurobet

🎯 Eurobet fa per te se…

…vuoi un bonus ben strutturato con cashback iniziale e promo extra come free bet. Ottimo per chi gioca su sport, live e casinò con un’app intuitiva e supporto rapido.

Eurobet è uno dei bookmaker più conosciuti e solidi del panorama italiano, parte del gruppo internazionale Entain. Il bonus di benvenuto arriva fino a 1.000€, strutturato in più fasi che includono un rimborso iniziale sulla prima scommessa perdente e bonus progressivi legati all’attività di gioco. Si tratta di un’offerta completa, pensata sia per i nuovi utenti che cercano una protezione nelle prime giocate, sia per chi desidera un’esperienza estesa su sport, casinò e giochi virtuali. La piattaforma è stabile, ben organizzata, con un’ampia copertura di eventi e un’app mobile tra le più evolute e funzionali del mercato. Il rollover è trasparente e facilmente gestibile, con tutte le condizioni ben esplicitate.

NetBet

🎯 NetBet fa per te se…

…vuoi iniziare con un bonus semplice e senza complicazioni. Ideale per chi cerca scommesse rapide, app fluida e promo leggere, perfette anche per chi è alle prime armi.

NetBet propone un bonus di benvenuto snello e immediato, ideale per chi desidera iniziare a scommettere con semplicità: fino a 50€ complessivi. L’offerta si basa su un rimborso della prima scommessa perdente, una formula pensata per i nuovi utenti che vogliono testare la piattaforma con un rischio contenuto. L’interfaccia è intuitiva, la navigazione fluida e l’offerta sportiva varia e ben organizzata. Le quote sono in linea con gli standard ADM, e non mancano promozioni settimanali legate ai principali eventi. NetBet è compatibile con tutti i principali metodi di pagamento, compresi PayPal, carte e portafogli digitali, e offre un’app mobile completa e affidabile, perfetta per gestire il conto e scommettere anche in mobilità.

Bookmaker Bonus massimo Tipologia Rollover Quota minima App Mobile Sisal Fino a 10.800€ Progressivo su scommesse, casinò, giochi Variabile 1.50 ✅ GoldBet Fino a 3.050€ Primo deposito + premi progressivi x3 1.50 ✅ Planetwin365 Fino a 3.000€ Primo deposito + cashback multiple Chiaro e trasparente Definita nel regolamento ✅ Lottomatica Fino a 2.550€ 100% primo deposito Indicato nei T&C 1.50 ✅ Snai Fino a 1.024€ Bonus senza deposito + primo deposito x1 1.50 ✅ Eurobet Fino a 1.000€ Cashback iniziale + bonus progressivi Accessibile 1.50 ✅ LeoVegas Fino a 500€ 100% primo deposito + free bet x4 1.50 ✅ NetBet Fino a 50€ Rimborso prima scommessa Non richiesto o minimo Non specificata ✅

Come sfruttare e convertire i bonus benvenuto scommesse

I bonus di benvenuto rappresentano una grande opportunità per chi si affaccia al mondo del betting online, ma vanno utilizzati con attenzione per evitare errori e sfruttarli al massimo. La redazione scommesse di Sport.it ha individuato alcune buone pratiche per aiutarti a convertire realmente il bonus in vincite prelevabili.

Leggi sempre i termini e condizioni

Ogni bonus ha regole precise. Prima di accettarlo, verifica:

L’importo massimo ottenibile

Il rollover richiesto (es. x3, x5)

(es. x3, x5) Le quote minime accettate

accettate La validità temporale (es. 7 o 30 giorni)

(es. 7 o 30 giorni) Le tipologie di scommessa valide (es. singole, multiple, live)

Sfrutta gli eventi sportivi con quota stabile

Per sbloccare il bonus in modo efficiente, punta su eventi dove la quota non oscilla troppo (es. match di Serie A, tornei ATP, NFL), così da ridurre il rischio e pianificare le giocate con criterio.

Prediligi scommesse a quota medio-bassa

Evita giocate rischiose: una quota tra 1.50 e 1.80 ti permette di rispettare i requisiti senza sacrificare troppo la probabilità di vincita.

Dividi il bonus in più giocate

Se hai 100€ in bonus, non puntarli tutti su una sola scommessa. Suddividi in più eventi per aumentare le chance di soddisfare il rollover.

Usa l’app: bonus aggiuntivi e gestione semplificata

Molti bookmaker offrono bonus esclusivi da mobile. Inoltre, tramite app puoi ricevere notifiche su quote maggiorate, cashback e scadenze, evitando di perdere occasioni.

Verifica subito il conto

Ricorda che nessun bonus è realmente attivo finché non hai completato la verifica del conto gioco (upload documento + codice fiscale). È un passaggio fondamentale e obbligatorio per legge ADM.

Come aprire un account su una piattaforma di gioco online

Aprire un account su un sito di scommesse con licenza ADM è un processo semplice, ma richiede attenzione per evitare errori che potrebbero compromettere l’accesso al bonus benvenuto o ritardare il prelievo delle vincite.

Ecco una guida passo dopo passo realizzata dalla redazione scommesse di Sport.it.

1. Scegli un bookmaker autorizzato ADM

Assicurati che il sito scelto abbia licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Solo così avrai garanzia di legalità, sicurezza e protezione dei dati personali.

2. Compila il modulo di registrazione

Accedi alla homepage del bookmaker e clicca su “Registrati” o “Apri un conto”. Inserisci:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Indirizzo email

Numero di telefono

Username e password

Controlla che tutti i dati siano corretti: verranno utilizzati per la verifica del conto.

3. Inserisci eventuale codice promozionale

Se il bonus di benvenuto lo richiede, in questa fase puoi inserire il codice promo indicato dall’operatore (es. GOLD500 per GoldBet, SN123 per Snai).

4. Effettua il primo deposito

Scegli il metodo di pagamento (carta, PayPal, bonifico, ecc.) e versa l’importo che desideri. Verifica se ci sono limiti minimi richiesti per attivare il bonus.

5. Invia il documento d’identità

Entro 30 giorni dalla registrazione, devi verificare il conto inviando una copia fronte-retro di un documento valido (es. carta d’identità, patente, passaporto). Puoi farlo via upload diretto, email o app, a seconda del bookmaker.

Se non completi la verifica in tempo, il conto viene sospeso e il bonus può andare perso.

6. Ricevi e usa il bonus

Una volta confermato l’account, il bonus sarà accreditato automaticamente (o in alcuni casi dopo la prima scommessa). Potrai utilizzarlo seguendo i termini specifici di ogni operatore.

🎁 I migliori bonus benvenuto scommesse del 2025 Ecco una panoramica aggiornata dei principali bonus attivi tra i bookmaker ADM nel 2025. Ogni operatore ha punti di forza diversi, scegli in base al tuo stile di gioco: Sisal : fino a 10.800€ con bonus progressivo multi-settore

: fino a con bonus progressivo multi-settore GoldBet : fino a 3.050€ + premi progressivi su ricarica

: fino a + premi progressivi su ricarica Planetwin365 : fino a 3.000€ con cashback su multiple

: fino a con cashback su multiple Lottomatica : 100% primo deposito fino a 2.550€

: 100% primo deposito fino a Snai : bonus fino a 1.024€ , anche senza deposito

: bonus fino a , anche senza deposito Eurobet : fino a 1.000€ con cashback iniziale e freebet

: fino a con cashback iniziale e freebet LeoVegas : fino a 500€ con app mobile ottimizzata

: fino a con app mobile ottimizzata NetBet: fino a 50€ con rimborso prima scommessa 🔎 Consiglio finale: se punti al massimo valore, Sisal è in cima. Se invece vuoi un bonus semplice e veloce da riscattare, Snai e NetBet fanno al caso tuo. 📌 Ricorda di leggere sempre i Termini & Condizioni prima di attivare qualsiasi promozione.

Le 10 principali domande sui bonus benvenuto scommesse