GoldBet è uno dei principali operatori nel panorama delle scommesse online in Italia, offrendo una vasta gamma di servizi che spaziano dalle scommesse sportive ai giochi da casinò. Fondata nel 2000, l’azienda ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano, distinguendosi per l’ampio palinsesto sportivo e le promozioni dedicate agli utenti. In questa guida, esploreremo le caratteristiche principali di GoldBet, con un focus particolare sulle scommesse calcistiche, per valutare se possa essere considerato il miglior sito per gli appassionati di calcio.​

Registrazione e bonus di benvenuto

Per iniziare a scommettere su GoldBet, è necessario registrarsi sul sito ufficiale. Il processo è semplice e richiede l’inserimento dei dati personali, la scelta di un nome utente e una password. Una volta completata la registrazione, i nuovi utenti possono accedere a un bonus di benvenuto fino a 3.050€, che si articola in diverse fasi:

Bonus sul primo deposito: GoldBet offre un bonus del 100% sul primo deposito fino a una determinata somma. Bonus progressivi: ulteriori bonus vengono erogati in base all’attività di scommessa dell’utente nelle settimane successive.

È importante leggere attentamente i termini e le condizioni associati a queste promozioni, inclusi i requisiti di puntata e le quote minime richieste.

Confronto con i bonus benvenuto di altri bookmaker

Bookmaker Bonus Max Rollover Punto di forza GoldBet Fino a 3.050€ x3 Bonus generoso con rollover basso. Ottimo per principianti e utenti frequenti. Lottomatica Fino a 2.550€ x5 Bonus combinato: deposito + bonus multipla progressivo. Snai Fino a 1.024€ x1 / x5 Bonus frazionato, con parte senza deposito. Ideale per principianti. Sisal Fino a 10.800€ x5+ Bonus molto elevato, ma distribuito a scaglioni settimanali. Planetwin365 Fino a 3.000€ x3 Ottimo per chi cerca bonus multipla e scommesse ad alto rischio. NetBet Fino a 50€ x3 Importo contenuto, ideale per iniziare in sicurezza. Buona esperienza mobile. Leovegas Fino a 500€ x4 Ottimizzazione per dispositivi mobili, esperienza fluida. Eurobet Fino a 1.000€ x3 Ottimo mix tra bonus tradizionale e promo extra come le freebet.

Palinsesto sportivo

GoldBet offre un palinsesto sportivo estremamente variegato, coprendo oltre 40 discipline. Oltre ai tradizionali calcio, basket e tennis, è possibile scommettere su sport meno comuni come badminton, freccette e scacchi. Questa ampia selezione consente agli utenti di trovare sempre eventi su cui puntare, indipendentemente dalle loro preferenze sportive.

GoldBet: è il miglior sito per le scommesse sul calcio?

Il calcio occupa una posizione di rilievo nell’offerta di GoldBet, rendendolo una scelta privilegiata per gli appassionati di questo sport. Di seguito, analizziamo gli aspetti che contribuiscono a questa reputazione.

Copertura delle competizioni calcistiche

GoldBet offre una copertura completa delle principali competizioni calcistiche, sia a livello nazionale che internazionale. Gli utenti possono scommettere su:​

Campionati Nazionali : Serie A, Serie B, Lega Pro e principali campionati europei come Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1.​

: Serie A, Serie B, Lega Pro e principali campionati europei come Premier League, La Liga, Bundesliga e Ligue 1.​ Competizioni Internazionali : UEFA Champions League, Europa League, Mondiali e Europei.​

: UEFA Champions League, Europa League, Mondiali e Europei.​ Campionati Minori e Giovanili: Disponibilità di scommesse su leghe minori e tornei giovanili, offrendo un’ampia gamma di opportunità di scommessa.

Varietà di Mercati Disponibili

La piattaforma mette a disposizione una vasta gamma di mercati di scommessa per ogni evento calcistico, tra cui:​

Esiti Tradizionali : 1X2, Under/Over, Doppia Chance.​

: 1X2, Under/Over, Doppia Chance.​ Scommesse Speciali : Marcatori, Risultato Esatto, Handicap Asiatico.​

: Marcatori, Risultato Esatto, Handicap Asiatico.​ Scommesse Combo: Combinazioni di più esiti in una singola scommessa, aumentando le potenziali vincite.

Quote Competitive

GoldBet è noto per offrire quote competitive nel mercato delle scommesse calcistiche. Secondo analisi di settore, i payout per il calcio oscillano tra il 92.9% e il 95.2%, posizionando GoldBet tra i bookmaker più vantaggiosi per gli scommettitori.

Scommesse Live e Streaming

Per gli appassionati di scommesse in tempo reale, GoldBet offre una sezione live ben strutturata, con aggiornamenti continui sulle quote durante lo svolgimento delle partite. Inoltre, è disponibile un servizio di live streaming per determinati eventi, permettendo agli utenti di seguire le partite direttamente dalla piattaforma e di piazzare scommesse informate in base all’andamento del match.​

Promozioni Specifiche per il Calcio

Oltre al bonus di benvenuto, GoldBet propone regolarmente promozioni dedicate agli eventi calcistici, come:​

Bonus Multipla : Incrementi percentuali sulle vincite per scommesse multiple contenenti eventi calcistici.​

: Incrementi percentuali sulle vincite per scommesse multiple contenenti eventi calcistici.​ Quote Maggiorate : Offerte speciali con quote potenziate su partite selezionate.​

: Offerte speciali con quote potenziate su partite selezionate.​ Cashback su Scommesse Perdenti: Rimborsi parziali in caso di scommesse non vincenti su determinati incontri.

App, piattaforma e funzionalità extra

GoldBet si distingue per la completa integrazione della propria piattaforma digitale, che offre una navigazione fluida e una gestione intuitiva del conto gioco sia su desktop che su dispositivi mobili. Grazie alla sua app mobile e alle funzionalità avanzate, GoldBet garantisce un’esperienza di scommesse sportive coinvolgente e pratica, perfetta per tutti i tipi di scommettitori, dai principianti agli utenti esperti.

App mobile GoldBet

L’app mobile di GoldBet è disponibile per iOS e Android e offre un’interfaccia intuitiva e facile da navigare, che consente di accedere facilmente a tutte le funzionalità principali della piattaforma. Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono:

Navigazione fluida : la struttura dell’app è ottimizzata per offrire una navigazione rapida e comoda, perfetta per le scommesse live.

: la struttura dell’app è ottimizzata per offrire una navigazione rapida e comoda, perfetta per le scommesse live. Accesso immediato ai mercati : puoi facilmente visualizzare gli eventi sportivi in corso, scegliere i tuoi mercati preferiti e piazzare le scommesse in pochi clic.

: puoi facilmente visualizzare gli eventi sportivi in corso, scegliere i tuoi mercati preferiti e piazzare le scommesse in pochi clic. Funzione cashout : con il cashout puoi chiudere le tue scommesse prima della fine dell’evento , guadagnando anche in caso di rischio ridotto.

: con il cashout puoi , guadagnando anche in caso di rischio ridotto. Notifiche push personalizzabili: ricevi aggiornamenti in tempo reale su quote, eventi e promozioni, direttamente sul tuo smartphone.

Piattaforma desktop GoldBet

La versione desktop di GoldBet offre un’esperienza altrettanto completa e stabile, con una navigazione chiara e un’ampia selezione di mercati e competizioni. L’interfaccia è progettata per essere facilmente navigabile anche dai giocatori più esperti, ma adatta anche ai principianti:

Gestione facile del conto : la sezione dedicata al conto gioco consente di visualizzare facilmente saldo, storicità delle scommesse e promozioni attive.

: la sezione dedicata al conto gioco consente di visualizzare facilmente saldo, storicità delle scommesse e promozioni attive. Navigazione intuitiva : la struttura del sito è semplice, con filtri per trovare velocemente gli sport e gli eventi di interesse.

: la struttura del sito è semplice, con filtri per trovare velocemente gli sport e gli eventi di interesse. Statistiche in tempo reale: grazie alle statistiche integrate, gli utenti possono prendere decisioni più informate e strategiche.

Funzionalità avanzate

Oltre alle classiche funzioni di scommessa, GoldBet offre una serie di strumenti pensati per migliorare l’esperienza di gioco e renderla più coinvolgente:

Live betting : la sezione dedicata alle scommesse live offre quote aggiornate in tempo reale e una visualizzazione chiara degli eventi in corso , permettendo di piazzare scommesse mentre l’evento è in diretta.

: la sezione dedicata alle scommesse live offre e una , permettendo di piazzare scommesse mentre l’evento è in diretta. Streaming : GoldBet offre la possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta direttamente sulla piattaforma , senza dover lasciare il sito.

: GoldBet offre la possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta , senza dover lasciare il sito. Betting exchange : una funzionalità innovativa che permette agli utenti di scommettere contro altri utenti , anziché contro la casa, dando maggiori opzioni su alcune tipologie di scommesse.

: una funzionalità innovativa che permette agli utenti di , anziché contro la casa, dando maggiori opzioni su alcune tipologie di scommesse. Statistiche dettagliate: i dati in tempo reale sulle performance di squadra, giocatori e storicità delle partite aiutano gli utenti a fare scelte informate, specialmente durante le scommesse live.

Pro e contro di GoldBet

GoldBet è un bookmaker solido e affidabile, che si distingue per una serie di vantaggi che lo rendono ideale sia per i principianti che per gli utenti esperti. Tuttavia, come ogni piattaforma, ha anche alcune limitazioni che è utile conoscere prima di registrarsi.

Pro

Bonus benvenuto elevato : fino a 3.050€ , con rollover basso (x3) , ideale per chi è alle prime esperienze nel mondo delle scommesse.

: fino a , con , ideale per chi è alle prime esperienze nel mondo delle scommesse. App mobile fluida : esperienza mobile ottimizzata, con funzionalità avanzate come cashout e notifiche push per rimanere sempre aggiornati.

: esperienza mobile ottimizzata, con funzionalità avanzate come cashout e notifiche push per rimanere sempre aggiornati. Quote competitive : particolarmente forti su eventi sportivi come Formula 1 , MotoGP e Serie A , con un focus sui mercati internazionali .

: particolarmente forti su eventi sportivi come , e , con un focus sui . Streaming live : possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta, direttamente sulla piattaforma, senza bisogno di abbonamenti esterni.

: possibilità di seguire alcuni eventi sportivi in diretta, direttamente sulla piattaforma, senza bisogno di abbonamenti esterni. Live betting avanzato: aggiornamento in tempo reale delle quote, perfetto per gli appassionati di scommesse in diretta.

Contro

Rollover più alto rispetto ad altri operatori : anche se il rollover di x3 è tra i più bassi, rispetto ad altri bookmaker potrebbe sembrare più impegnativo per chi cerca bonus più facili da sbloccare.

: anche se il rollover di è tra i più bassi, rispetto ad altri bookmaker potrebbe sembrare più impegnativo per chi cerca bonus più facili da sbloccare. Quote meno competitive su sport minori : mentre GoldBet si distingue su eventi di grande richiamo, potrebbe non essere la scelta migliore per sport minori o mercati più rari.

: mentre GoldBet si distingue su eventi di grande richiamo, potrebbe non essere la scelta migliore per sport minori o mercati più rari. Limitata varietà di metodi di pagamento: pur essendo ampiamente accettati PayPal e carte di credito, mancano alcuni metodi di pagamento moderni e digitali come crypto o Skrill.

GoldBet si conferma una scelta ideale per chi cerca una piattaforma solida e completa, con un’offerta ricca di funzionalità moderne e quote elevate, ma potrebbe non essere la scelta migliore per chi cerca un bonus di benvenuto senza impegni complessi o una gamma più ampia di metodi di pagamento.

GoldBet è il bookmaker ideale per te se: Cerchi un bonus di benvenuto elevato con requisiti accessibili

con requisiti accessibili Vuoi una piattaforma intuitiva con ottime quote su eventi sportivi

Ami le scommesse multiple e le promozioni quotidiane

e le promozioni quotidiane Ti interessa una buona offerta su sport motoristici come F1 e MotoGP

come F1 e MotoGP Preferisci un bookmaker con presenza fisica e affidabile è il bookmaker ideale per te se: Se invece cerchi principalmente casinò o giochi live, potresti trovare più adatti altri operatori.

Domande frequenti su GoldBet (FAQ)