NetBet è uno dei bookmaker più popolari in Italia, apprezzato per la sua offerta di scommesse online, la facilità d’uso e una piattaforma sicura. Con una licenza ADM (AAMS), NetBet è in grado di offrire un’esperienza di gioco trasparente e regolamentata per tutti gli utenti. La piattaforma è accessibile sia su desktop che su dispositivi mobili, con un’app dedicata che offre una scommessa live fluida e ottimizzata. Inoltre, NetBet è conosciuto per il suo bonus di benvenuto e per le varie promozioni che premiano i nuovi utenti.

Nel corso di questa guida, esploreremo le caratteristiche principali di NetBet, tra cui il bonus di benvenuto, le funzionalità mobile, l’affidabilità, e i metodi di pagamento. Infine, faremo un confronto con gli altri bookmaker presenti su Sport.it come GoldBet, Snai, Sisal, e altri, per vedere come si posiziona nel panorama delle scommesse italiane.

Bonus Benvenuto NetBet: fino a 50€

NetBet offre un bonus benvenuto del 100% sul primo deposito fino a un massimo di 50€. Questo bonus è un’ottima opportunità per i nuovi utenti di iniziare a scommettere con un saldo maggiore, senza dover fare un grande investimento iniziale. Sebbene l’importo del bonus sia inferiore rispetto a bookmaker come Sisal o GoldBet, la sua facilità di attivazione e i requisiti di puntata bassi lo rendono ideale per chi è alle prime esperienze nel mondo delle scommesse.

Caratteristiche principali del bonus:

Bonus del 100% sul primo deposito, fino a 50€ .

sul primo deposito, fino a . Rollover richiesto: x3 sul bonus, con una quota minima di 1.50 .

richiesto: sul bonus, con una di . Il bonus scade dopo 30 giorni se non viene sbloccato entro questo periodo.

Rollover e quota minima

Il rollover richiesto per sbloccare il bonus è di x3, che significa che il valore del bonus deve essere scommesso tre volte su eventi con una quota minima di 1.50. Questa è una delle condizioni più favorevoli rispetto ad altri bookmaker, che spesso richiedono rollover più alti o quote minime superiori.

Ad esempio: se depositi 50€, riceverai 50€ di bonus. Per sbloccare l’intero importo, dovrai scommettere un totale di 150€ su eventi con quota minima 1.50.

Nota importante: Solo le scommesse sportive contribuiscono al rollover, mentre le scommesse sul casinò non sono valide per il completamento dei requisiti.

Confronto con il bonus di LeoVegas e Snai

Se confrontiamo il bonus benvenuto di NetBet con quello di LeoVegas e Snai, notiamo che:

LeoVegas offre un bonus più alto, ma il rollover di x4 lo rende leggermente più impegnativo da sbloccare rispetto a NetBet , che ha un rollover di x3 .

offre un bonus più alto, ma il lo rende leggermente più impegnativo da sbloccare rispetto a , che ha un . Snai, pur avendo un bonus più grande (fino a 1.024€), presenta un rollover che può variare (da x1 a x5), rendendolo un po’ più difficile da capire per chi è nuovo alle scommesse.

In sintesi: Il bonus di NetBet è perfetto per chi cerca un’offerta semplice da sbloccare, con un rollover basso e una quota minima accessibile.

Confronto con altri bookmaker

Bookmaker Bonus Max Rollover Punto di forza GoldBet Fino a 3.050€ x3 Bonus generoso con rollover basso. Ottimo per principianti e utenti frequenti. Lottomatica Fino a 2.550€ x5 Bonus combinato: deposito + bonus multipla progressivo. Snai Fino a 1.024€ x1 / x5 Bonus frazionato, con parte senza deposito. Ideale per principianti. Sisal Fino a 10.800€ x5+ Bonus molto elevato, ma distribuito a scaglioni settimanali. Planetwin365 Fino a 3.000€ x3 Ottimo per chi cerca bonus multipla e scommesse ad alto rischio. NetBet Fino a 50€ x3 Importo contenuto, ideale per iniziare in sicurezza. Buona esperienza mobile. Leovegas Fino a 500€ x4 Ottimizzazione per dispositivi mobili, esperienza fluida. Eurobet Fino a 1.000€ x3 Ottimo mix tra bonus tradizionale e promo extra come le freebet.

Come si può notare, NetBet offre un bonus piuttosto contenuto rispetto a bookmaker come Sisal e GoldBet. Tuttavia, il bonus di 50€ con un rollover x3 è molto più facile da sbloccare rispetto ad altri operatori che richiedono rollover più elevati. Inoltre, la quota minima di 1.50 è accessibile, il che lo rende adatto per i giocatori alle prime esperienze.

Come attivare il bonus su NetBet

Attivare il bonus di benvenuto su NetBet è un processo semplice e veloce. Segui questi passaggi per ottenere il tuo bonus del 100% sul primo deposito fino a 50€.

Passaggi per attivare il bonus di benvenuto

Registrazione su NetBet: Visita il sito ufficiale di NetBet e clicca sul pulsante “Registrati” .

e clicca sul pulsante . Compila il modulo di registrazione con i tuoi dati personali , come nome, cognome, email, e numero di telefono.

, come nome, cognome, email, e numero di telefono. Crea una password sicura per il tuo account e completa la verifica del tuo indirizzo email. Effettua il primo deposito: Dopo aver completato la registrazione, vai alla sezione “Depositi” nel tuo account NetBet.

nel tuo account NetBet. Scegli il metodo di pagamento che preferisci (es. Visa , MasterCard , PayPal , Skrill , Neteller , ecc.).

, , , , , ecc.). Deposita almeno 10€ per attivare il bonus. Il bonus sarà del 100% sul primo deposito, con un massimo di 50€. Il bonus viene accreditato automaticamente: Una volta effettuato il deposito, il bonus verrà accreditato sul tuo conto in maniera automatica.

in maniera automatica. Il bonus sarà visibile nella sezione “Saldo Bonus” del tuo account. Da qui potrai utilizzarlo per piazzare scommesse.

Dettagli sui metodi di pagamento accettati

NetBet supporta numerosi metodi di pagamento, tra cui:

Carte di credito/debito : Visa, MasterCard

: Visa, MasterCard Portafogli elettronici : PayPal, Skrill, Neteller

: PayPal, Skrill, Neteller Bonifico bancario

Prepagate (PostePay)

Se scegli di utilizzare PayPal o Skrill, verifica se questi metodi sono compatibili con l’attivazione del bonus. Alcuni metodi potrebbero non essere idonei per ricevere il bonus.

Condizioni da rispettare per attivare il bonus

Rollover : il bonus deve essere scommesso x3 con una quota minima di 1.50 .

: il bonus deve essere scommesso con una . Tempo di scadenza : il bonus deve essere utilizzato entro 30 giorni dal deposito iniziale.

: il bonus deve essere utilizzato entro dal deposito iniziale. Esclusioni: solo le scommesse sportive contribuiscono al completamento del rollover, mentre le scommesse sul casinò o altri giochi non sono valide per il bonus.

Il bonus di benvenuto di NetBet è una scelta ideale per chi cerca una proposta semplice e accessibile per iniziare a scommettere. Con un rollover di x3 e una quota minima di 1.50, NetBet offre una delle offerte più semplici rispetto ad altri bookmaker come LeoVegas e Snai, che richiedono rollover più elevati o condizioni più complesse. Il deposito minimo di 10€ e il bonus massimo di 50€ rendono questo bonus interessante per chi non vuole impegnarsi con importi troppo elevati. Se sei alle prime esperienze con le scommesse, NetBet rappresenta un’ottima scelta per partire senza troppi vincoli.

Funzionalità di NetBet: piattaforma, app mobile e scommesse live

NetBet è conosciuto non solo per il suo bonus di benvenuto, ma anche per le sue funzionalità avanzate, che lo rendono uno dei bookmaker più apprezzati per l’esperienza d’uso. La piattaforma di NetBet è user-friendly e adatta sia a scommettitori alle prime armi che a utenti esperti. L’esperienza utente è ottimizzata anche per il mobile, grazie alla sua app ben progettata, che permette agli utenti di piazzare scommesse in movimento, monitorare eventi live, e accedere alle promozioni con un solo clic.

Piattaforma desktop di NetBet

La versione desktop di NetBet è facile da navigare, con una disposizione chiara delle sezioni di gioco, delle scommesse live e degli eventi in arrivo. La piattaforma è veloce e ottimizzata per la visualizzazione di statistiche e risultati in tempo reale. Tra le funzionalità principali, troviamo:

Scommesse pre-match su una vasta gamma di sport.

su una vasta gamma di sport. Scommesse live con quote in tempo reale e aggiornamenti veloci.

con e aggiornamenti veloci. Sezione Casinò con giochi da tavolo, slot e giochi dal vivo.

con giochi da tavolo, slot e giochi dal vivo. Sezione virtual betting per eventi sportivi simulati.

App mobile di NetBet

L’app mobile di NetBet è uno dei migliori strumenti per gli utenti che preferiscono scommettere da dispositivi mobili. È disponibile sia per iOS che per Android, e offre un’esperienza ottimizzata per i piccoli schermi. Ecco alcune delle funzionalità principali dell’app:

Navigazione fluida tra le varie sezioni di scommesse.

tra le varie sezioni di scommesse. Scommesse live : piazza scommesse mentre l’evento è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

: piazza scommesse mentre l’evento è in corso con aggiornamenti in tempo reale. Funzione Cashout : permette di chiudere una scommessa prima della fine dell’evento, per limitare le perdite o garantire i profitti.

: permette di chiudere una scommessa prima della fine dell’evento, per limitare le perdite o garantire i profitti. Notifiche push: per ricevere aggiornamenti su eventi e promozioni speciali.

Scommesse live su NetBet

Le scommesse live su NetBet sono tra le funzionalità più apprezzate dagli utenti. Gli utenti possono scommettere su eventi in corso, con quote che si aggiornano costantemente, offrendo un’esperienza dinamica e coinvolgente. Le scommesse live sono disponibili per una vasta gamma di sport, tra cui:

Calcio (con tutte le principali leghe e competizioni internazionali).

(con tutte le principali leghe e competizioni internazionali). Tennis , basket , hockey su ghiaccio , e sport motoristici .

, , , e . Eventi di esports come League of Legends e Counter Strike.

Le quote live sono molto competitive, e la piattaforma offre un’esperienza fluida e reattiva durante le scommesse.

Affidabilità e sicurezza su NetBet

NetBet è un bookmaker completamente regolamentato, con licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che garantisce una piena conformità alle normative italiane sul gioco d’azzardo online. La piattaforma opera sotto rigorose regolazioni, assicurando che tutte le operazioni siano sicure e trasparenti, per offrire un’esperienza di gioco affidabile e protetta.

Sicurezza dei dati e protezione degli utenti

NetBet si impegna a garantire la massima protezione dei dati personali e bancari degli utenti. Utilizza tecnologie di crittografia avanzata (SSL) per proteggere le informazioni sensibili e garantire che tutte le transazioni avvengano in modo sicuro. Inoltre, NetBet adotta politiche rigorose in materia di protezione dei dati, in linea con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Licenza e regolamentazione

NetBet ha ottenuto la licenza ufficiale dall’ADM, che le consente di operare legalmente in Italia. Questo significa che tutte le scommesse, i bonus, e i pagamenti sono verificati e regolamentati, offrendo agli utenti la certezza che il sito sia autorizzato e sicuro. In più, NetBet aderisce alle normative di gioco responsabile, promuovendo pratiche di gioco sicure per prevenire il gioco problematico.

Metodi di pagamento sicuri

NetBet supporta numerosi metodi di pagamento sicuri e affidabili, tra cui:

Carte di credito/debito (Visa, MasterCard)

(Visa, MasterCard) Portafogli elettronici (PayPal, Skrill, Neteller)

(PayPal, Skrill, Neteller) Bonifico bancario

Prepagate (PostePay)

I prelievi avvengono in modo rapido (entro 24 ore per PayPal e carte), mentre i bonifici bancari possono richiedere dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

Protezione contro le frodi e gioco responsabile

NetBet adotta una serie di misure antifrode per prevenire qualsiasi attività sospetta e proteggere gli utenti da potenziali rischi. Inoltre, la piattaforma incoraggia il gioco responsabile, offrendo strumenti per:

Auto-esclusione dal sito in caso di necessità.

dal sito in caso di necessità. Limitare il deposito giornaliero, settimanale o mensile.

giornaliero, settimanale o mensile. Impostare limiti di perdita.

Confronto sulla sicurezza fra i bookmaker

Bookmaker Licenza Protezione Dati Gioco Responsabile Sicurezza Transazioni NetBet ADM (AAMS) Crittografia SSL Limiti, auto-esclusione Carte, PayPal, Skrill GoldBet ADM (AAMS) Crittografia SSL Auto-limitazione Carte, PayPal, Neteller Leovegas MGA, ADM (AAMS) Crittografia SSL Gioco responsabile supportato Carte, Skrill, Neteller Snai ADM (AAMS) Crittografia SSL Gioco responsabile Carte, PayPal Sisal ADM (AAMS) Crittografia SSL Auto-limitazione Carte, PayPal, Skrill Planetwin365 ADM (AAMS) Crittografia SSL Auto-esclusione Carte, PayPal, Skrill Eurobet ADM (AAMS) Crittografia SSL Limiti di deposito Carte, PayPal Lottomatica ADM (AAMS) Crittografia SSL Strumenti di autolimitazione Carte, PayPal

Sport e tipologie di scommesse disponibili su NetBet

NetBet si distingue per la vasta gamma di sport disponibili, con un’offerta che copre tutti i principali eventi sportivi a livello globale, offrendo agli utenti molteplici opportunità di scommessa. La piattaforma non solo permette di scommettere sugli sport più popolari come il calcio, il basket, e il tennis, ma anche su sport più di nicchia come il polo, il cricket e l’hockey su ghiaccio.

Sport disponibili su NetBet

Calcio: La Serie A , la Premier League , la La Liga , e tanti altri campionati nazionali e internazionali sono tutti inclusi, con una vasta scelta di mercati .

, la , la , e tanti altri campionati nazionali e internazionali sono tutti inclusi, con una . Basket: Eventi internazionali, tra cui la NBA , e competizioni europee.

, e competizioni europee. Tennis: I tornei del Grande Slam , ATP e WTA , con quote aggiornate in tempo reale.

, e , con quote aggiornate in tempo reale. Sport motoristici: Formula 1 , MotoGP , rally e altri sport a motore.

, , e altri sport a motore. Esports : Scommesse su eventi di League of Legends , Counter-Strike , e altre discipline competitive.

: Scommesse su eventi di , , e altre discipline competitive. Altri sport: Golf, baseball, rugby, e molto altro.

La diversità degli sport permette a NetBet di attrarre una clientela variegata, da chi ama seguire le grandi leghe sportive a chi preferisce scommettere su eventi meno convenzionali.

Tipologie di scommesse disponibili su NetBet

NetBet offre diverse tipologie di scommesse, che permettono di personalizzare l’esperienza di gioco e di diversificare le opportunità di vincita. Tra le principali tipologie di scommessa, troviamo:

Scommesse pre-match : Scommettere sugli eventi prima che abbiano inizio. Queste scommesse possono riguardare i risultati finali , il numero di gol , la squadra vincente , ecc.

: Scommettere sugli eventi prima che abbiano inizio. Queste scommesse possono riguardare i , il , , ecc. Scommesse live : La sezione live betting di NetBet consente di scommettere su eventi che sono già in corso. Le quote si aggiornano in tempo reale , offrendo un’esperienza dinamica e coinvolgente.

: La sezione di consente di scommettere su eventi che sono già in corso. Le , offrendo un’esperienza dinamica e coinvolgente. Scommesse multiple : Puoi combinare più eventi in una singola scommessa per aumentare le potenzialità di vincita . Queste scommesse possono riguardare sia gli sport tradizionali che gli esports .

: Puoi combinare più eventi in una singola scommessa per . Queste scommesse possono riguardare sia gli sport tradizionali che gli . Scommesse speciali : Scommetti su mercati speciali come il risultato esatto , gol totali , marcatore e altre opzioni.

: Scommetti su mercati speciali come il , , e altre opzioni. Scommesse su eventi virtuali: Oltre agli sport reali, NetBet offre anche scommesse virtuali su sport come il calcio e le corse dei cavalli, che sono generati da simulatori e disponibili 24 ore su 24.

Bookmaker Sport Disponibili Scommesse Live Scommesse Multiple Esports Disponibili NetBet Calcio, Basket, Tennis, Esports, F1, e altri Live aggiornate in tempo reale Multiple su sport e esports LoL, CS:GO, Dota 2 GoldBet Calcio, Tennis, Basket, MotoGP Scommesse live disponibili Multiple e multiple combinate LoL, Dota 2 Leovegas Calcio, Tennis, Basket, F1 Live su eventi principali Multiple e speciali LoL, CS:GO, Fortnite Snai Calcio, Basket, Tennis, F1 Live su tutte le competizioni Multiple e combinazioni LoL, CS:GO Sisal Calcio, Tennis, Basket, Golf Live su eventi principali Multiple su sport e virtuali LoL, Dota 2 Planetwin365 Calcio, Tennis, Basket, F1 Quote live aggiornate Combinazioni e multiple LoL, Counter Strike Eurobet Calcio, Basket, Tennis, Rugby Live su calcio e basket Multiple e speciali LoL, CS:GO Lottomatica Calcio, Tennis, Basket, Pallavolo Live su eventi top Quote multiple e combinate LoL, CS:GO, Dota 2

Metodi di pagamento e prelievo su NetBet

NetBet offre una vasta gamma di metodi di pagamento per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Che tu preferisca pagare con carta di credito, portafogli elettronici come PayPal e Skrill, o attraverso un bonifico bancario, NetBet ha molte opzioni disponibili per il deposito e il prelievo delle vincite. Ogni metodo è scelto per garantire sicurezza, velocità e affidabilità.

Metodi di pagamento accettati su NetBet

Carte di credito/debito: Visa, MasterCard, Visa Electron sono tutte accettate. I depositi sono istantanei e sicuri. Portafogli elettronici: PayPal, Skrill, Neteller sono disponibili per depositi veloci. Questi metodi permettono depositi immediati e sono molto comodi per gli utenti che desiderano una gestione più rapida dei fondi. Prepagate: PostePay è supportata, rendendo più facile per gli utenti italiani effettuare depositi senza dover utilizzare carte bancarie. Bonifico bancario: I bonifici bancari sono un’opzione disponibile, ma i tempi di deposito sono più lunghi rispetto ad altri metodi. I bonifici possono richiedere da 1 a 3 giorni lavorativi.

Prelievi su NetBet

NetBet consente il prelievo delle vincite tramite i metodi di pagamento sopra elencati. Tuttavia, ogni metodo ha tempi di prelievo diversi:

Carte di credito/debito: I prelievi tramite Visa e MasterCard sono veloci, generalmente elaborati in 24 ore. PayPal e portafogli elettronici: PayPal, Skrill, Neteller sono tra i metodi più rapidi per prelevare. I prelievi sono solitamente elaborati entro 24 ore. Bonifico bancario: I prelievi tramite bonifico bancario possono richiedere fino a 5 giorni lavorativi per essere completati. Questo è un metodo meno veloce ma utile per importi più elevati. Prepagate (PostePay): PostePay è supportato anche per i prelievi, ma i tempi di elaborazione possono variare, generalmente richiedendo 1-2 giorni.

Commissioni e limitazioni

NetBet non applica commissioni sui depositi, ma potrebbero esserci commissioni minime per alcune modalità di prelievo. Ad esempio:

Prelievi tramite bonifico bancario potrebbero comportare commissioni per transazioni inferiori a 50€ .

potrebbero comportare commissioni per transazioni inferiori a . Portafogli elettronici come PayPal e Skrill generalmente non applicano commissioni, ma i metodi di pagamento specifici potrebbero prevedere alcune piccole commissioni amministrative.

Limiti di deposito:

Deposito minimo : 10€ per la maggior parte dei metodi di pagamento, inclusi carte e portafogli elettronici.

: per la maggior parte dei metodi di pagamento, inclusi carte e portafogli elettronici. Deposito massimo: I limiti possono variare in base al metodo di pagamento scelto e alla verifica del conto.

Assistenza clienti e supporto su NetBet

Il supporto clienti di NetBet è uno degli aspetti chiave che contribuiscono all’affidabilità del bookmaker. La piattaforma offre una varietà di canali di contatto per rispondere rapidamente alle domande degli utenti e risolvere eventuali problemi. Che tu abbia bisogno di assistenza per un bonus, un metodo di pagamento, o qualsiasi altra questione, NetBet è sempre pronto a rispondere.

Canali di supporto offerti da NetBet

Chat live: La chat live è il canale di supporto più rapido. È disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ti consente di entrare in contatto con un operatore in tempo reale per risolvere eventuali dubbi o problemi immediati. Assistenza via email: Se hai bisogno di assistenza più dettagliata, puoi inviare un’email al team di supporto. L’email è [email protected] e, di solito, riceverai una risposta entro 24 ore. FAQ (Domande frequenti): NetBet ha una sezione di domande frequenti molto completa che copre argomenti come il bonus di benvenuto, i metodi di pagamento, le scommesse live, e le impostazioni dell’account. Questa sezione può essere molto utile per risolvere velocemente dubbi comuni. Telefono: NetBet offre anche il supporto telefonico, ma l’operatore potrebbe essere disponibile solo durante l’orario lavorativo, quindi è consigliato usare la chat o l’email se necessiti di supporto immediato.

Qualità del supporto clienti

Tempo di risposta : I tempi di risposta della chat live sono generalmente molto rapidi, con un attesa che raramente supera i 5 minuti . Per l’email, i tempi di risposta sono solitamente di 24 ore .

: I tempi di risposta della sono generalmente molto rapidi, con un attesa che . Per l’email, i tempi di risposta sono solitamente di . Competenza del personale: Gli operatori sono generalmente preparati, cortesi e in grado di risolvere problemi relativi sia agli account che alle scommesse. Il team è disponibile per rispondere a domande su bonus, pagamenti, e requisiti di scommessa.

Supporto in italiano

Uno dei punti di forza di NetBet è che l’assistenza clienti è completamente in italiano, il che rende la comunicazione molto più fluida e semplice per gli utenti italiani.

NetBet è il bookmaker ideale per te se: Preferisci bonus più contenuti ma facili da ottenere

Giochi occasionalmente, senza voler investire grandi somme

Cerchi una piattaforma agile, ben ottimizzata per mobile

Vuoi promozioni settimanali semplici e poco vincolanti

Ti piace un approccio diretto e senza fronzoli è il bookmaker ideale per te se: Se invece sei un high roller o cerchi max bonus, potresti valutare GoldBet o Sisal.

Domande frequenti su NetBet (FAQ)

Come posso registrarmi su NetBet? La registrazione su NetBet è semplice e veloce. Segui questi passaggi:

Vai sulla pagina principale di NetBet e clicca su “Registrati”. Inserisci i tuoi dati personali (nome, cognome, email, indirizzo, ecc.). Scegli un nome utente e una password sicura. Completa la verifica del tuo indirizzo email e, se richiesto, carica un documento di identità per la verifica del conto. Una volta completata la registrazione, puoi effettuare il primo deposito e iniziare a scommettere.

Come posso attivare il bonus di benvenuto su NetBet? Per attivare il bonus di benvenuto su NetBet:

Registrati sulla piattaforma e completa il processo di verifica dell’account. Effettua un deposito minimo di 10€. Il bonus di 100% sul primo deposito fino a 50€ verrà automaticamente accreditato. Il bonus deve essere scommesso x3 con una quota minima di 1.50 entro 30 giorni.

Come posso prelevare le mie vincite da NetBet? Per prelevare le vincite da NetBet:

Vai alla sezione “Prelievi” del tuo conto. Scegli il metodo di prelievo preferito (Visa, PayPal, Skrill, Neteller, Bonifico bancario). Inserisci l’importo da prelevare e conferma l’operazione. Il prelievo tramite PayPal, Skrill o Visa viene elaborato generalmente entro 24 ore, mentre con bonifico bancario possono essere necessari fino a 5 giorni lavorativi.

Quali sport posso scommettere su NetBet? NetBet offre una vasta gamma di sport sui quali puoi scommettere, tra cui: Calcio (Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga, Champions League, ecc.) Basket (NBA, Eurolega, tornei nazionali) Tennis (tornei ATP, WTA, Grand Slam) Formula 1 , MotoGP , Esports (League of Legends, CS:GO) E molti altri sport, inclusi hockey su ghiaccio , rugby , pallavolo , golf e sport virtuali .

offre una vasta gamma di sport sui quali puoi scommettere, tra cui:

Come posso contattare l’assistenza clienti di NetBet? Puoi contattare l’assistenza clienti di NetBet tramite: